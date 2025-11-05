低息稅務貸款 2025 比較各大銀行產品
Amazon 要求 Perplexity 停止用 Comet 瀏覽器代購，保障消費者體驗還是「霸凌」新創公司？
Perplexity 已不是初犯。
Perplexity 允許旗下 Comet 瀏覽器代理用家購物的做法，顯然引起了 Amazon 的強烈不滿。據彭博報導，Amazon 已致信 Perplexity 要求其「停止並關閉」Comet 的代購功能，因此行為違反了服務條款，降低了用家體驗並可能造成隱私漏洞。
Amazon 的條款中明確禁止「為第三方利益下載、複製或以其他方式使用帳戶資訊」，以及「使用資料挖掘、機器人或類似的數據蒐集與提取工具」。根據不同的定義，Comet 提供的代理功能可能觸及了這兩項規定。對此 Perplexity 的反應是 Amazon 在透過這種方式「霸凌」該公司，並直言「這將對所有網路使用者構成威脅」。
Amazon 封殺 Comet 代購的另一潛在原因，可能是基於類似服務的競爭關係。今年 4 月他們曾示範過名為「Buy for Me」的 AI 購物代理，一旦正式推出，勢必會與 Perplexity 的功能形成衝突。實際上早在 2024 年，Perplexity 的聊天機器人已經可以實現 Amazon 代購。但 Amazon 在發現後便提出了抗議，Perplexity 遂將功能關停，直至 Comet 上線才又重新開放。
為了規避協議，Perplexity 選擇了讓 Comet 代理偽裝成 Chrome 使用者而非機器人的方式，但這並未能逃過 Amazon 的封鎖（類似做法也被 Cloudflare 封禁過）。Perplexity 堅稱「使用者代理（User Agents）本質上就是用家的代理而不是爬蟲、擷取器或機器人」，因此 Comet 代購是在用家授權下行事並不構成違規。
綜合而論，Amazon 與 Perplexity 之間的這場角力正預示著 AI 代理進入主流電商場景後的合規與商業博弈。短期內技術與法律的交鋒恐將持續，但長期勝負估計將取決於三件事：法律對「用家代理」的明確定義、購物平台對外部代理的合作與 API 設計，以及誰能證明自己在隱私、風險與責任上，真正把用家的利益放在首位。
更多內容：
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
WhatsApp 終於登陸 Apple Watch：支援長訊息、語音訊息與貼圖預覽，Series 4／watchOS 10 即可用
WhatsApp 正式在 Apple Watch 推出原生應用，終結多年只靠 iPhone 通知鏡像回覆的權宜之計，從此在手腕即可完整閱讀長訊息、查看更多聊天記錄，亦可更清晰地預覽圖片與貼圖。Yahoo Tech HK ・ 3 小時前
雙11優惠2025｜全網最抵電器優惠合集：半價 Casetify、三星電視回收額外加碼、Dyson 折上折、$111 5G 上台 plan
來到年底的首個網購促銷大折日雙十一 / 1111 / 雙 11 要來了！一眾店家都交出號稱是全年最強折扣來吸引大家消費，持續追蹤網購優惠的 Yahoo Tech 自然要為大家搜羅全網最抵優惠合集，包括半價 Casetify、Dyson 額外再折、$111 5G 上台 plan 等，大家一鍵即買吧！Yahoo Tech HK ・ 15 小時前
蘋果據報擬明年推出平價Macbook 售價低於1,000美元
《彭博社》報道，蘋果公司(AAPL.US)正籌備進軍低價手提電腦市場，首次開發平價版Macbook手提電腦，以吸引現時使用Chromebook及入門級Windows電腦的用戶。AASTOCKS ・ 12 小時前
平價 MacBook 定檔 2026 上半年？強過 M1 的 iPhone 晶片搭配比 Air 小的「低階 LCD 螢幕」
搭載 iPhone 晶片的 MacBook 平價新筆電又有更多細節被爆出，彭博社聲稱這款產品將於 2026 上半年登場，目前它已進入海外供應鏈初期生產和 Apple 內部測試階段。Yahoo Tech HK ・ 12 小時前
Photoshop、AI、ID 免費取代品？Canva 旗下 Affinity 宣佈「永久免費」，附 Mac / Windows / iPad 版下載教學
全新 Affinity app 舖是以單一跨平台 app 提供過去分別在三個產品的功能，而且最重要的是「免費使用」；僅生成式 AI、自動去背、超解析度、人像打光等進階工具需搭配 Canva 付費方案使用。此舉定位為與 Adobe Creative Cloud 正面競爭的替代選項，並以 Canva 生態的協作與發佈能力作為差異化延伸。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
HKCERT：新變種電騙借AI升級 籲市民提高警覺
香港網絡安全事故協調中心(HKCERT)表示，近期，電子詐騙手法持續升級，從傳統的視覺混淆陷阱到針對AI技術的新型釣魚攻擊，市民面臨的網絡安全威脅日益增大。 中心提醒，當前黑客不但利用肉眼難察的細微視覺差異進行「以假亂真」的詐騙，更會進一步針對人工智能(AI)工具展開隱蔽性的釣魚攻擊。面對這些類型的新型態詐騙，市民務必提高警覺，落實最佳保安實踐，以保障個人資料與財產安全。 [視覺陷阱：用「rn」冒充「m」的釣魚手法] 最近出現一起典型的電郵釣魚攻擊事件，該郵件聲稱來自科技公司Microsoft，但實際上其電郵地址中的「microsoft」字樣存在細微的視覺陷阱。黑客將字母「m」替換為由「r」和「n」組成的「rn」，形成「rnicrosoft」，令用戶在匆忙查看郵件時難以察覺異常。 這種極度細微的視覺混淆手段正在變得越來越普遍，黑客還可能利用類似的大小寫和字母替換手法，例如將「o」換成「0」、「l」換成「1」或「I」以及使用西里爾字母「a」假裝英語「a」，來製造真假難辨的釣魚電郵或網站，誘騙用戶洩露敏感信息或點擊惡意鏈接。 [使用AI工具需警惕：釣魚攻擊與安全隱患] 除了視覺陷阱，針對AAASTOCKS ・ 21 小時前
Amazon優惠｜Apple Watch Ultra 3 首降，HK$5,440 平過香港千蚊入手最強智能手錶
已經換咗 iPhone 17 Pro，冇最新 Apple Watch Ultra 點得？Black Friday 前夕，Apple Watch Ultra 3 首度打出了幾吸引嘅折扣。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
HUAWEI Mate 70 Air 真機現身，真超薄!!! 而且中框無斷點
文章來源：Qooah.com 萬眾期待的華為史上最薄 Mate——HUAWEI Mate 70 Air 最快於本月發佈，近期其外觀設計被首次曝光。 結合網傳的真機圖片，數碼博主 ＠數碼閒聊站 表示，HUAWEI Mate 70 Air 看起來屏幕在 6.9至7吋左右，是居中單孔等深四曲屏設計，並配備崑崙玻璃。 仔細觀察發現，HUAWEI Mate 70 Air 的中框沒有注塑斷點，加寬的電源鍵似乎支援側邊指紋識別。後置居中大圓鏡頭，影像能力估計不錯。整體來看，HUAWEI Mate 70 Air 是一款超大屏、超薄大電池的 Air 機型。 有網友進一步放出了 HUAWEI Mate 70 Air 的背部實拍圖，型號為 SUP-AL90，與電信終端產品庫中的 Mate 70 Air 型號一致。 結合網上爆料，HUAWEI Mate 70 Air 最高擁有 16GB RAM，出廠預裝鴻蒙OS 5.1 操作系統，支援升級至最新的鴻蒙OS 6 操作系統。可選擇曜金黑、羽衣白、金絲銀錦三款配色。 值得一提的是，預計 HUAWEI Mate 70 Air 會保留實體 SIM 卡插槽，並支援 eSIQooah.com ・ 1 天前
Strava「約跑」App爆紅策劃上市！Z世代厭棄「中伏率高」交友軟體，運動社交結識高質伴侶
新世代不再愛用「約會 APP」，轉戰「跑步社團」結識朋友了嗎？社交健康平台 Strava 近年大受歡迎，更指將於 2026 年公開上市，意味著將成為全球最大的運動社交平台！Yahoo Style HK ・ 1 天前
Shokz OpenFit 2+ 雙單元開放式耳機：音質、舒適度新門檻
Shokz OpenFit 2+ 作為全新旗艦款式，在音質表現、佩戴舒適度、操控便利性與電池續航力等層面，完美繼承了前代 OpenFit 2 的優異水準，同時升級加入 Dolby Audio 音效處理、無線充電功能，並推出兩種新穎色系供用家挑選。更吸引人的是，其售價維持與原版相同的 HK$1,599，性價比明顯提升，讓人更有購買慾望。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Samsung 首款三摺疊顯示屏手機 Galaxy Z TriFold 詳情尚未公布
Samsung 首款三摺疊顯示屏手機 Galaxy Z TriFold 詳情尚未公布TechRitual ・ 23 小時前
蘋果或將於近期正式推出功能完整的網頁版App Store
據內媒報道，蘋果或將於近期正式推出功能完整的網頁版App Store。即用戶無需持有 iPhone 等蘋果設備，即可透過瀏覽器存取 apps.apple.com，體驗完整的應用程式瀏覽、搜尋和分享功能。 (CW)infocast ・ 1 天前
英偉達(NVDA.US)與德意志電信達成10億歐元AI雲端協議
英偉達(NVDA.US)與德意志電信周二確認，雙方已簽署一項10億歐元的合作協議，在德國建設一個資料中心，預計將於2026年第一季度投入運行，並將成為全球首個工業AI雲端。 英偉達執行長黃仁勳表示，德國的工程與工業實力聞名世界，而現在優勢正被AI技術進一步強化。擁有全球首個工業AI雲以及德國最大的GPU部署之一，公司正在將NVIDIA AI與機械人技術，引領德國工業轉型進入新時代。 該個AI基礎設施旨在使德國和歐洲的大型企業、新創公司以及中小型企業能夠利用安全且主權的資訊科技框架，開發、訓練和部署用於各種製造應用的人工智能，包括設計與機械人技術。SAP和德意志電信將在資料中心方面展開合作，德意志電信提供基礎設施，而SAP則提供其商業技術平台和應用程式。 (to/m)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 17 小時前
Google Play Store 加入 AI 分析評論摘要功能，用戶秒瞭解 App 值不值下載
文章來源：Qooah.com Google 為了讓用戶更便捷地瞭解應用評價，在 Google Play Store 中加入了AI技術/功能，後續用戶不需要翻動頁面去查看上百條、甚至上千條評論瞭解應用情況，AI 會直接生成簡述地概要供用戶參考。據網絡流傳的圖片可以看到，用戶在 Google Play Store 的應用頁面，能夠看到一個板塊「評分與評論」，「評分與評論」中有一個標題名為「用戶評價」，「用戶評價」下方會顯示由 AI 總結其他用戶對應用評價的一段概述（正面、負面評價均會呈現），這個新功能正在通過 Google Play Store 48.5.23-31 版本逐漸發佈。 網絡流傳現階段 Google Docs 應用評論的截圖，截圖呈現 AI 生成了一段概述，正面評價為用戶普遍認為該應用使用起來較容易，並稱贊了該應用豐富的自定義選項；負面評價為部分用戶反映應用的用戶界面會出現一些Bug。而且 AI 還會給出一些話題標籤（chips），如「文件管理」、「用戶界面」和「應用穩定性」等詞條，使得用戶更方面地查看相關詞條下的詳細評價。 現在各大平台都會利用AI 生成評論概述，這種功能可以Qooah.com ・ 1 天前
馮皓揚被童星訓練學校校長拍片控訴 直指被人「喺我背後狠狠咁插我一刀」
喺電影《媽媽的神奇小子》中飾演少年蘇樺偉嘅馮皓揚（羊羊），憑該片奪得第40屆香港電影金像獎最佳男配角。Yahoo 娛樂圈 ・ 47 分鐘前
《射鵰》林尚武心臟病發離世 享年75歲
有份參演《射鵰英雄傳》之資深演員林尚武，昨日（5日）心臟病發逝世，享年75歲。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
股市「信任」壽司郎 ！《東張西望》遇對手 TVB遇法務挑戰能否應付？
《東張西望》揭水貨客走私到本港，雖然未有「開名」，但著名日本連鎖壽司店壽司郎的母公司FOOD & LIFE Companies，旋即應網民質疑火速發聲明指斥報道失實，揚言將就影射報道採取法律行動。有別於兩年前「舔豉油樽」事件，股市似乎相當「支持」壽司郎，暫未見市值蒸發現象；另邊廂TVB即將面對市值大28倍的國際巨企的法務部挑戰，業務持續虧損的TVB，到底會否有足夠的資本應對？Yahoo財經 ・ 1 天前
緬甸掃蕩詐騙園區行騙者逃出 黑市掀「搶人大戰」
（法新社曼谷4日電） 數名專家與內部人士表示，近期針對緬甸最惡名昭彰的網路詐騙園區的掃蕩行動，引發一場前所未見的「搶人大戰」─逃離的行騙者紛紛湧向鄰近的詐騙工廠尋求「再就業」。那名中國籍的詐騙園區自願工作者告訴法新社，在KK園區大批人逃離之後，當地武裝團體立刻趁機撈錢—將失業的行騙者「轉賣」給其他園區，每人最高可賣出7萬美元。法新社 ・ 23 小時前
劉家良骨灰被盜 遺孀翁靜晶稱疑涉柬埔寨詐騙集團 指部分名人及富豪骨灰同樣遭竊︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】一代洪拳宗師、武術指導及導演劉家良的骨灰早前被盜，劉的遺孀翁靜晶今日（3 日）晚透過其 YouTube 節目《危險人物 2.0》證實，安放於沙田寶福山的劉家良骨灰於 8 月下旬被發現失竊。她形容事件令人髮指，懷疑與柬埔寨詐騙集團有關，並強調絕不會支付贖金。Yahoo新聞 ・ 1 天前
【萬寧】星期三優惠大放送（只限05/11）
萬寧今個星期三帶嚟精選萬寧自家品牌棉柔及洗面巾系列！另外，而家購買萬寧自家品牌／Mannings Guardian 自家品牌產品滿$60獨家送萬寧$15現金優惠券；而yuu會員買單件萬寧自家品牌／Mannings Guardian 自家品牌／注目品牌產品更可專享9折優惠（不包括會員價），出位價仲有多款健與美產品優惠！YAHOO著數 ・ 5 小時前