Amazon 要求 Perplexity 停止用 Comet 瀏覽器代購，保障消費者體驗還是「霸凌」新創公司？

Perplexity 允許旗下 Comet 瀏覽器代理用家購物的做法，顯然引起了 Amazon 的強烈不滿。據彭博報導，Amazon 已致信 Perplexity 要求其「停止並關閉」Comet 的代購功能，因此行為違反了服務條款，降低了用家體驗並可能造成隱私漏洞。

Amazon 的條款中明確禁止「為第三方利益下載、複製或以其他方式使用帳戶資訊」，以及「使用資料挖掘、機器人或類似的數據蒐集與提取工具」。根據不同的定義，Comet 提供的代理功能可能觸及了這兩項規定。對此 Perplexity 的反應是 Amazon 在透過這種方式「霸凌」該公司，並直言「這將對所有網路使用者構成威脅」。

Amazon 封殺 Comet 代購的另一潛在原因，可能是基於類似服務的競爭關係。今年 4 月他們曾示範過名為「Buy for Me」的 AI 購物代理，一旦正式推出，勢必會與 Perplexity 的功能形成衝突。實際上早在 2024 年，Perplexity 的聊天機器人已經可以實現 Amazon 代購。但 Amazon 在發現後便提出了抗議，Perplexity 遂將功能關停，直至 Comet 上線才又重新開放。

為了規避協議，Perplexity 選擇了讓 Comet 代理偽裝成 Chrome 使用者而非機器人的方式，但這並未能逃過 Amazon 的封鎖（類似做法也被 Cloudflare 封禁過）。Perplexity 堅稱「使用者代理（User Agents）本質上就是用家的代理而不是爬蟲、擷取器或機器人」，因此 Comet 代購是在用家授權下行事並不構成違規。

綜合而論，Amazon 與 Perplexity 之間的這場角力正預示著 AI 代理進入主流電商場景後的合規與商業博弈。短期內技術與法律的交鋒恐將持續，但長期勝負估計將取決於三件事：法律對「用家代理」的明確定義、購物平台對外部代理的合作與 API 設計，以及誰能證明自己在隱私、風險與責任上，真正把用家的利益放在首位。

