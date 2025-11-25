Black Friday優惠2025｜GAP限時34折起！Logo T-shirt低至$66、男裝Hoodie只需$132

張繼聰自資 6 位數拍拳擊電影《金童》
Amazon Black Friday Week由即日起至12月2日4pm，美國品牌GAP低至34折，平價入手GAP服飾！
Amazon Black Friday Week由即日起至12月2日下午4點，Amazon指定gadget產品、甚至supplement類產品、Tommy Hilfiger等至服飾類產品都有大型減價優惠！Yahoo購物專員為大家搜尋抵買之物，今次推介入手美國服裝品牌GAP產品，Amazon黑五限時優惠低至34折，$66就可以入手Gap Logo T-shirt，男裝Hoodie只需$132，十分抵買，即睇男女裝抵買推介！
Amazon Black Friday Week 2025日期：香港時間 11月20日 4:00pm 至 12月2日 4:00pm
GAP Logo T-shirt最平低至$66 男裝Hoodie低至34折！
今次Amazon Black Friday優惠品牌十分多，Yahoo購物專員發現GAP服飾特價折扣低至34折，男裝折扣優惠較強勁，男裝多款Hoodie折後低至34折，而且多款多色選擇，以最多人入手的黑色為例，GAP logo Hoodie折後只需$132入手，如果想要拉鍊款Hoodie外套，折後都是$218！女裝方面，GAP Logo短袖T-shirt最平低至$66，而GAP牛仔褲更低至38折，由原價$545減至$154，差不多平近$400！不過要留意不同款式和碼數的價錢可能會不同，大家付款前記得要再check check！
GAP男裝減價優惠：
GAP mens Heritage Logo Pullover Hoodie
34折特價：$132｜
原價：$389
GAP mens Heritage Logo Pullover Hoodie
34折特價：$132｜
原價：$389
GAP mens Logo Fleece Crew Sweatshirt
56折特價：$175｜
原價：$311
GAP Logo Heritage Hoodie Hooded Full Zip Sweatshirt
56折特價：$218｜
原價：$389
GAP女裝減價優惠：
GAP Women's Baby Boot Cut Denim Jeans
38折特價：$154｜
原價：$545
GAP Women's Crewneck Cardigan
71折特價：$149｜
原價：$210
GAP Womens Classic Logo Tee T-Shirt
85折特價：$66｜
原價：$78
GAP womens Logo Hoodie Hooded Full Zip Sweatshirt
85折特價：$192｜
原價：$226
