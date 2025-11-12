專訪︱台女機上高空拍攝地貌欣賞香港
Black Friday黑五優惠2025︱Citi、HSBC、DBS 卡 Amazon 優惠碼，滿額即減最多 30 美元
善用信用卡優惠折上折，省更多！
溫提：Amazon已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口手續費押金且免費送貨至香港」。見到「無進口費用押金且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，不過就會收取運費。假如貨品不直送香港，都可以選用集運服務。
網購要精明！除了我們 Yahoo Tech 為大家搜羅的優惠折扣之外，大家還可以善用不同的信用卡優惠碼來額外再減，以更抵價錢入手。本文章會為大家追蹤美國 Amazon 適用、香港發行信用卡專屬的優惠碼，大家記得在結帳時輸入，而且數量有限，先買先著數！
👉Amazon Prime 會員限定最新優惠持續更新！各款 AirPods 歷史低價、Prime 免費教學 2025
👉🏻【一文睇晒】Black Friday黑五優惠2025︱Amazon 宣佈 11 月 20 日黑五優惠週回歸！共 12 天全年最佳掃貨時機買不停
👉🏻【用力掃】Black Friday優惠Promo Code大合集
👉🏻【繼續掃】Black Friday優惠推薦：美食、時裝、科技、旅遊
最新 Amazon 信用卡優惠碼2025
HSBC 滙豐信用卡優惠碼
推廣期：2025 年 11 月 1 日 至 11 月 30 日
以滙豐信用卡簽賬於Amazon US網頁或手機應用程式單一消費滿100美元或以上，並於付款前輸入優惠碼「HSBC15」，可享15美元折扣優惠。
優惠碼：HSBC15
更多 Amazon 優惠推介：
Amazon優惠｜AirTag 四隻裝歷史低價 HK$500！行李定位神器，夾單最適合
Amazon優惠｜Apple Watch Ultra 3 首降，HK$5,440 平過香港千蚊入手最強智能手錶
Amazon優惠｜Razer Blade 14（2025）新低，HK$13,990 免運購 RTX 5070 電競強機
有待更新
Citi Bank 信用卡優惠碼
推廣期：2024年12月4日至2025年1月31日
以 Citi Bank 信用卡簽賬於Amazon US網頁或手機應用程式單一消費滿300美元或以上，並於付款前輸入優惠碼「CITI30」，可享30美元折扣優惠。
優惠碼：CITI30
DBS 信用卡優惠碼
推廣期：2024年4月1日至2024年12月31日
DBS 信用卡持卡人在推廣期內登記成為 Amazon 新會員，於Amazon 指定網頁 / 相關手機應用程式單一淨額簽賬滿指定金額並輸入指定優惠碼，可享滿 US$50 減 US$10 的折扣。
優惠碼：DBS10
【即去 Yahoo Tech 網購優惠專頁，查看更多精選推介！】
