Amazon Prime Big Deal Days 2025 回歸！10 月 8 日、9 日 48 小時會員狂購

溫馨提示：想要享受 Amazon Prime Day 中的超值優惠，就必須先立即成為 Prime 會員，立即前往 Yahoo Tech 為大家推出的 Amazon 會籍教學，隨簡單步驟享受 30 天的會員試用期！

溫提：Amazon已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口手續費押金且免費送貨至香港」。見到「無進口費用押金且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，不過就會收取運費。假如貨品不直送香港，都可以選用集運服務。

還在呆呆望著購物車強忍下單慾望？不用等了！Amazon 早先宣布 Prime Big Deal Days 會員大促即將於 3 週後回歸。 從 10 月 8 日 15:01 開始，Prime 會員可在 48 小時內獨享來自 Apple、Samsung、LG、Sonos 等品牌的大幅優惠。當然，多數商品都支援會員免運，也有商家會「搶跑」促銷，各位記得多留意我們的文章囉。

立即免費試用 Prime 會員

如果你還未加入 Prime 會員的話，Amazon 也提供了 30 日免費試用的機會，不妨好好利用入手自己心儀的商品！

Amazon Prime Big Deal Days 2025 日期：

開始：本地時間 10 月 8 日（星期三）下午 3 時

結束：本地時間 10 月 10 日（星期五）下午 3 時

👉 Prime Day 2025日期、優惠、代運、會員申請指南總集

👉 Prime 會員 30 日免費試用／取消會籍教學

👉 Amazon 信用卡優惠，DBS 信用卡付款買 US$50 減 US$10

