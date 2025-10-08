Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Champion限時低至27折！人氣Logo Tee最平$52起／女裝Sports Bra激減至$58｜Prime Day優惠2025

Amazon Prime Big Deal Days正式開始！即日起至10月9日下午2點59分，Amazon指定科技產品、甚至Stanley產品都有大減價，各位期待已久的大型促銷減價到底有什麼產品值得入手？Yahoo購物推薦一定要留意美國運動品牌Champion，平時香港門市一件淨色Tee都要二至三百元起跳，現在亞馬遜會員日限時優惠低至27折，當中人氣Champion logo Tee最平只需$52就可以入手，女裝Sports Bra激減至$58，非常抵買！一於趁減價買定幾件！

Amazon Prime Big Deal Days 2025日期：香港時間 10月7日 3:00pm 至 10月9日 2:59pm

Logo Tee、Sports Bra全部$100有找

Gadget產品雖然是Prime Day重頭戲，不過其實一些美國及加拿大的服飾品牌一樣減得瘋狂，而當中大受港人歡迎的Champion都平得有點過份！Yahoo購物專員剛剛掃視過一輪，發現Amazon的Champion旗艦店限時做緊Prime Day優惠低至27折，很多貨品都不用$100，當中超抵買的是折後低至27折的男裝Logo Tee，由原價$195減至$52，另一款T-shirt則是Champion Logo在手䄂位，折後都是$69，非常之平！女裝方面，最抵買的是Champion Sports Bra，折後低至$58，玩水必買的Rash Guard短袖防曬衣都是$65起！最後提提大家，不同碼數的價錢會有所不同，大家入手前要望清楚！

立即查看Amazon Champion優惠頁

Champion男裝優惠：

Champion Men's Heritage Short Sleeve Tee

27折特價：$52｜ 原價：$195

SHOP NOW

Champion Men's Heritage Short Sleeve Tee

Champion Men's Fleece Script Logo Hoodie (Reg. Or Big & Tall)

38折特價：$165｜ 原價：$428

SHOP NOW

Champion Men's Fleece Script Logo Hoodie (Reg. Or Big & Tall)

Champion Men's Classic Everyday Soft Comfortable T-Shirt (Regular or Big & Tall)

44折特價：$69｜ 原價：$155

SHOP NOW

Champion Men's Classic Everyday Soft Comfortable T-Shirt (Regular or Big & Tall)

Champion Men's Pants (Reg. Or Big & Tall)

49折特價：$115｜ 原價：$233

SHOP NOW

Champion Men's Pants (Reg. Or Big & Tall)

Champion女裝優惠：

Champion Women's Sports Bra

3折特價：$58｜ 原價：$195

SHOP NOW

Champion Women's Sports Bra

Champion Authentic 7/8 Leggings for Women

48折特價：$132｜ 原價：$272

SHOP NOW

Champion Authentic 7/8 Leggings for Women

Champion Cotton Tee (Patriotic Long Sleeve Script)

48折特價：$93｜ 原價：$195

SHOP NOW

Champion Cotton Tee (Patriotic Long Sleeve Script)

Champion Rash Guard for Women

84折特價：$65｜ 原價：$78

SHOP NOW

Champion Rash Guard for Women

