Champion限時低至27折！人氣Logo Tee最平$52起／女裝Sports Bra激減至$58｜Prime Day優惠2025
Prime Big Deals Day正式開始！來自美國的運動品牌Champion竟有低至27折優惠，即睇Yahoo購物推介：
Amazon Prime Big Deal Days正式開始！即日起至10月9日下午2點59分，Amazon指定科技產品、甚至Stanley產品都有大減價，各位期待已久的大型促銷減價到底有什麼產品值得入手？Yahoo購物推薦一定要留意美國運動品牌Champion，平時香港門市一件淨色Tee都要二至三百元起跳，現在亞馬遜會員日限時優惠低至27折，當中人氣Champion logo Tee最平只需$52就可以入手，女裝Sports Bra激減至$58，非常抵買！一於趁減價買定幾件！
Amazon Prime Big Deal Days 2025日期：香港時間 10月7日 3:00pm 至 10月9日 2:59pm
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
Amazon 重要教學：
👉🏻 亞馬遜Prime Day會員簡單4大開戶步驟教學＋滿額免運費攻略
Logo Tee、Sports Bra全部$100有找
Gadget產品雖然是Prime Day重頭戲，不過其實一些美國及加拿大的服飾品牌一樣減得瘋狂，而當中大受港人歡迎的Champion都平得有點過份！Yahoo購物專員剛剛掃視過一輪，發現Amazon的Champion旗艦店限時做緊Prime Day優惠低至27折，很多貨品都不用$100，當中超抵買的是折後低至27折的男裝Logo Tee，由原價$195減至$52，另一款T-shirt則是Champion Logo在手䄂位，折後都是$69，非常之平！女裝方面，最抵買的是Champion Sports Bra，折後低至$58，玩水必買的Rash Guard短袖防曬衣都是$65起！最後提提大家，不同碼數的價錢會有所不同，大家入手前要望清楚！
Champion男裝優惠：
Champion Men's Heritage Short Sleeve Tee
27折特價：$52｜
原價：$195
Champion Men's Fleece Script Logo Hoodie (Reg. Or Big & Tall)
38折特價：$165｜
原價：$428
Champion Men's Classic Everyday Soft Comfortable T-Shirt (Regular or Big & Tall)
44折特價：$69｜
原價：$155
Champion Men's Pants (Reg. Or Big & Tall)
49折特價：$115｜
原價：$233
Champion女裝優惠：
Champion Women's Sports Bra
3折特價：$58｜
原價：$195
Champion Authentic 7/8 Leggings for Women
48折特價：$132｜
原價：$272
Champion Cotton Tee (Patriotic Long Sleeve Script)
48折特價：$93｜
原價：$195
Champion Rash Guard for Women
84折特價：$65｜
原價：$78
Amazon Prime Day 2025：
實測Owala水壺是智商稅嗎？Amazon必入手水壺品牌Top 5，Owala齊色齊款直送到港低至 $194.5！｜Prime Day優惠2025
Jennie都用Stanley杯低至55折！熱賣手柄長飲管款Quencher快閃減價｜Prime Day優惠2025
Amazon 10款抵買保健品推薦！最平低至$38入手維他命A／Centrum男性維他命市價半價入手｜Prime Day優惠2025
AirPods 4、AirPods Max 減至歷史低價！全線 Apple 產品折扣合集（Mac、iPad、Pencil 和更多）｜Amazon Prime Day優惠2025
