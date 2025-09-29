Amazon Prime Day 優惠 2025｜ Kindle 兒童閱讀器新低，HK$740 養成讀書好習慣

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Kindle 兒童閱讀器新低，HK$740 養成讀書好習慣

溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。

👉 Amazon優惠｜Prime Day 2025 日期、免費會員試用、優惠推介、代運教學

Prime Big Deal Days 前夕 Amazon 率先給多款 Kindle 兒童閱讀器打出折扣！目前 Kindle Kids、Kindle Paperwhite Kids、Kindle Colorsoft Kids 分別降至歷史新低價 US$95、US$135 和 US$210，換算過來只要 HK$740、HK$1,050 和 HK$1,630。其中基礎款 Kindle 和 Paperwhite 都附贈 6 個月 Amazon Kids+ 訂閱服務，Colorsoft 的購買者更可直接免費享受一年呢！

Kindle Kids（16GB）

Amazon 特價 US$95（約 HK$740，需要代運）｜原價 US$130

立即購買

Kindle Paperwhhite Kids（16GB）

Amazon 特價 US$135（約 HK$1,050，需要代運）｜原價 US$180

立即購買

Kindle Colorsoft Kids（16GB）

Amazon 特價 US$210（約 HK$1,630，需要代運）｜原價 US$270

立即購買 按此加入 Prime 會員

👉 Prime 會員 30 日免費試用／取消會籍教學

👉 Amazon 海外代購、代運攻略 2025

👉 Prime Day 2025 日期、優惠、代運、會員申請指南總集

Kindle Kids

Kindle Kids 擁有 6 吋 300 ppi 防眩光黑白面板，提供舒適的視覺體驗。閱讀器具備比前代提升 25% 亮度的前燈，無論在明亮或昏暗的環境中都能輕鬆閱讀。設計輕巧便攜，方便單手操作，擁有 16GB 的存儲空間，透過 USB-C 一次充電可使用長達 6 週。同時裝置配備專屬保護套、6 個月的 Amazon Kids+ 訂閱服務，可以閱讀數千本適齡書籍，以及 2 年的保養，家長更可輕鬆管理，包括添加書籍、查看閱讀進度、設置年齡過濾及設備就寢時間等。

Kindle Kids（16GB）

Amazon 特價 US$95（約 HK$740，需要代運）｜原價 US$130

立即購買

Kindle Paperwhite Kids

Kindle Paperwhite Kids 則採用 7 吋 300 ppi 防眩光黑白螢幕，較前代改善了對比度，同時也搭載了更亮的前燈。這款閱讀器也有 16GB 儲存，但比基礎的 Kindle 多了 IPX8 防水和暖光調節，而且續航力長達 12 週。除此之外，兒童專用保護套、半年 Amazon Kids+、2 年保養、家長管理等它也都齊備。

Kindle Paperwhhite Kids（16GB）

Amazon 特價 US$135（約 HK$1,050，需要代運）｜原價 US$180

立即購買

Kindle Colorsoft Kids

Kindle Colorsoft Kids 是專為兒童設計的首款彩色電子閱讀器，採用 7 吋防眩光顯示屏，黑白和彩色像素密度分別達到 300 ppi 和 150 ppi。裝置也具備 IPX8 防水機能，續航力可達到 8 週，亦具備 16GB 容量、家長控制、前置燈、暖光調節等特性。

Kindle Colorsoft Kids（16GB）

Amazon 特價 US$210（約 HK$1,630，需要代運）｜原價 US$270

立即購買

