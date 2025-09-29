Amazon Prime Day 優惠 2025｜Samsung Odyssey G7 歷史新低， HK$7,000 曲面 40 吋電競螢幕直送香港

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Samsung Odyssey G7 歷史新低， HK$7,000 曲面 40 吋電競螢幕直送香港

溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。

👉 Amazon優惠｜Prime Day 2025 日期、免費會員試用、優惠推介、代運教學

想趁著這次秋季 Prime Big Sale Days 為自己找一款合適的電競顯示器？Samsung 的 40 吋 Odyssey G7（G75F）曲面螢幕目前正在 Amazon 上以歷史新低價促銷。它現在打 75 折，價格降到了 US$900。換算之後僅 HK$7,000 即可入手，而且是免運費直送香港喔。

Samsung Odyssey G7 曲面 40 吋顯示器（G75F）

Amazon 特價 US$900（約 HK$7,000，免運費直送香港）｜原價 US$1,200

立即購買 按此加入 Prime 會員

廣告 廣告

👉 Prime 會員 30 日免費試用／取消會籍教學

👉 Amazon 海外代購、代運攻略 2025

👉 Prime Day 2025 日期、優惠、代運、會員申請指南總集

Odyssey G7（G75F）採用了一片 5,120x2,160（21:9）面板，更新率 180Hz，亮度和對比度分別為 350 尼特及 3,000:1，具備 VESA DisplayHDR 600 認證。其曲率為 1000R，反應時間為 1ms，而且支援可變更新率和 AMD FreeSync Premium Pro。這款顯示器可以升降、傾斜、旋轉，配備 2 個 USB-A、1 個 USB-B、2 個 HDMI、1 個 DisplayPort 連接埠。另外它還能以左右分割或畫中畫形式同時顯示 2 路輸入畫面，以滿足多工及娛樂需要。

Samsung Odyssey G7 曲面 40 吋顯示器（G75F）

Amazon 特價 US$900（約 HK$7,000，免運費直送香港）｜原價 US$1,200

立即購買

更多優惠：

👉 Samsung 9100 PRO PCIe 5 SSD 歷史新低！HK$980 升級高速硬碟

👉 Oral-B iO 系列勁減高達五五折，智能護理低見 HK$466

👉 Marshall Major V 耳機歷史低價！HK$770 免運費即入手

👉 Kindle Scribe 歷史新低價！激減近 75 折，讀寫合一新體驗

👉 Kindle 兒童閱讀器新低，HK$740 養成讀書好習慣

【即去 Yahoo Tech 網購優惠專頁，查看更多精選推介！】

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk