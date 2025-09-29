Amazon Prime Day 優惠 2025｜Samsung Odyssey G7 歷史新低， HK$7,000 曲面 40 吋電競螢幕直送香港

男子火鍋放題打包食材被職員踢爆
想趁著這次秋季 Prime Big Sale Days 為自己找一款合適的電競顯示器？Samsung 的 40 吋 Odyssey G7（G75F）曲面螢幕目前正在 Amazon 上以歷史新低價促銷。它現在打 75 折，價格降到了 US$900。換算之後僅 HK$7,000 即可入手，而且是免運費直送香港喔。
Odyssey G7（G75F）採用了一片 5,120x2,160（21:9）面板，更新率 180Hz，亮度和對比度分別為 350 尼特及 3,000:1，具備 VESA DisplayHDR 600 認證。其曲率為 1000R，反應時間為 1ms，而且支援可變更新率和 AMD FreeSync Premium Pro。這款顯示器可以升降、傾斜、旋轉，配備 2 個 USB-A、1 個 USB-B、2 個 HDMI、1 個 DisplayPort 連接埠。另外它還能以左右分割或畫中畫形式同時顯示 2 路輸入畫面，以滿足多工及娛樂需要。
