AMD 與美國能源部攜手合作投資 10 億美元建設 AI 超級電腦

AMD 與美國能源部達成了一項價值 10 億美元的協議，將與 Oracle 和 Hewlett Packard Enterprise (HPE) 合作開發兩台超級計算機，分別命名為 Lux 和 Discovery。這兩台超級計算機將設於田納西州的橡樹嶺國家實驗室 (ORNL)。Lux 預計將於 2026 年初投入使用，Discovery 則計劃在 2029 年啟用。

這兩款超級計算機的開發建立在 Frontier 超級計算機的基礎上，後者同樣位於 ORNL，曾是全球最快的計算機，直到去年 Lawrence Livermore National Laboratory 的 El Capitan 啟用。AMD 也曾參與這些超級計算機的開發，因此這並不是其首次與美國政府合作此類項目。

在宣布合作的新聞稿中，Lux 被描述為一個「人工智慧工廠」，其內容如下：

> Lux 在 ORNL 是全國首個專門為科學、能源和國家安全而設的人工智慧工廠，旨在訓練、微調和部署人工智慧基礎模型，從而加速發現和工程創新。Lux 的設計旨在通過其先進架構，加速以人工智慧為驅動的科學，並針對數據密集型和模型中心的工作負載進行優化。

另一方面，Discovery 被描述為具有「無處不在的帶寬」設計，提升了 Frontier 超級計算機的性能和能源效率，能在類似成本下提供更多的計算產出。這種處理能力將支持各個領域的科學研究，新聞稿中也提到：

> Discovery 將推動在能源、生物學、高級材料、國家安全和製造創新方面的突破。它將幫助設計下一代反應堆、電池、催化劑、半導體和關鍵材料。

