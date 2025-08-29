American Eagle × Sydney Sweeney：「好 Jeans」廣告背後，消費者與品牌之間的文化戰爭

當代時尚品牌已經不再只賣衣服。每一支廣告都可能是一場文化宣言，也可能成為社會爭議的火種。American Eagle 最近邀請 Sydney Sweeney 拍攝的「Good Jeans」廣告，就是最好的例子。短短幾句標語，讓這位人氣女星穿著緊身牛仔褲出現在巨型電子屏上，立刻引爆輿論，甚至被捲入左派與右派的文化角力。問題來了：在今天的消費市場，品牌是否還能只靠單一政治立場，便抓住所有顧客的心？

Sydney Sweeney 與 American Eagle 的「雙面敘事」

PHOTO / IG@americaneagle

選擇 Sydney Sweeney 擔任代言人並非偶然。她既是好萊塢的性感女星，同時又保有「鄰家女孩」的親和力。這種雙面性正正符合 American Eagle 一直以來的定位：既平價親民，又能投射青春的時尚態度。品牌甚至將廣告內容打造成「多維度行銷」，從紐約時代廣場巨幕到 Snapchat、BeReal 等 Gen Z 熱愛的平台，全方位滲透。表面上，這是一個再自然不過的市場操作。但廣告一出，卻引發截然不同的解讀。有觀眾認為這是「對牛仔褲的幽默讚美」，也有人質疑隱含保守價值觀，甚至有人批評是「白人美學」的投射。換句話說，品牌原本只是想講一個輕鬆的雙關語，最後卻不小心踩入文化戰爭的雷區。

當代廣告：一腳踏進文化戰場

PHOTO / IG@americaneagle

在今天的消費環境，任何一句標語都可能引發意識形態的投射。這支廣告之所以爭議四起，並不是因為 Sydney Sweeney 的形象不夠強烈，而是因為觀眾已經習慣把品牌訊息放在政治光譜裡審視。事實上，American Eagle 近年在 Gen Z 市場上的表現已經面臨挑戰。雖然「Good Jeans」讓股價短線上揚，但隨後實體門市的客流量卻錄得下滑。這個反差反映了現實：網路聲量能製造話題，但不等於消費者會掏錢買單。廣告帶來的，是品牌形象的爭奪戰，而不是直接的銷售保證。

從 Budweiser 案例看「過度政治化」的危機

PHOTO / IG@starobserver

American Eagle 的案例，讓人立即想起 Budweiser 與 Bud Light 的經典爭議。當年品牌與跨性別網紅合作，被右翼消費者大規模抵制，導致銷售暴跌。這一事件證明：即便出發點是包容與多元，消費者依然可能因為政治傾向而用錢投票。相比之下，American Eagle 的 Sydney Sweeney 廣告並非刻意打政治牌，但依然被部分人拉進左與右的爭論中。這正好揭示了當下的殘酷現實：品牌不再能純粹「賣產品」，而是被迫「站隊」。然而，一旦過度依賴單一陣營，就很容易重蹈 Budweiser 的覆轍。

左翼敘事，真的是唯一出路嗎？

PHOTO / IG@americaneagle

有一部分行銷人認為，品牌若要留住年輕人，就必須不斷擁抱進步價值、迎合左派思潮。但這種觀點是否過於簡化？Sydney Sweeney 的廣告其實已經說明：即使不帶明顯政治色彩，也能引來爭議；更重要的是，廣大消費者其實並不全然關心政治立場。調查顯示，大多數觀眾對廣告的感受其實是「無感」。這群人不想捲入文化戰爭，他們只想要一條合身、耐穿、價格合理的牛仔褲。對品牌來說，這才是真正的主力消費群體。過度強調左派或右派立場，反而可能失去這些「沉默的大多數」。

未來品牌的挑戰：從價值回到產品

American Eagle 的這次實驗，提醒我們一個事實：品牌與消費者的關係，正在從「單純的消費行為」轉變為「價值選擇」。然而，當價值被過度消費，消費者開始疲勞。對品牌而言，未來的關鍵並不是如何「更左」或「更右」，而是如何在保持文化相關性的同時，不忘回歸產品本質。Sydney Sweeney 能夠讓 American Eagle 在輿論場中成為話題，但要真正留住消費者，品牌還是得回答最根本的問題：「你的牛仔褲是否值得買？」