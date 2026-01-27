錦綉花園 5 億工程︱特委會決議分拆招標遭管理公司推翻
【American Tourister】抽獎贏高達25萬Asia Miles
American Tourister 一年一度的「Miles of Fun」抽獎活動正式啟動，由即日起至3月15日，於American Tourister門市或官網買滿 $1,000，即可參加終極大抽獎，頭獎獨享 250,000 Asia Miles，輕鬆換取世界各地機票！
American Tourister今年加推幸運揭揭卡抽獎，凡於指定門市買滿 $1,000，即可獲得揭揭卡一張，即開即中獎！奬品包括CURIO Trunk 行李箱 (Cream)、CURIO Trunk 行李箱 (Black)、Rubio 背囊 (R1)、1,000 「亞洲萬里通」里數、800 「亞洲萬里通」里數及200 「亞洲萬里通」里數，買得多、嬴得多！
而於官方網店參加「網上即時抽獎」活動，無需消費即可有機會贏取高達價值 $800 優惠碼，人人有獎，幫你慳到盡！
門市抽獎推廣生意的競賽牌照號碼：61015
香港官方網店抽獎推廣生意的競賽牌照號碼: 61027
終極大抽獎推廣生意的競賽牌照號碼：61016
日期：即日起至2026/02/05
地點：American Tourister指定香港門市或官方網店
