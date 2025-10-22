Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

AMI Paris快閃激減半價起！朴寶劍、Anson Lo也穿的「愛心A」：Tee低至$900／黑色背心冷衫$2,380

AMI Paris可以講是近年潮人界的象徵，就算話每人手持至少一件，都絕不誇張。加上不少人氣明星如朴寶劍、Mirror的Anson Lo、木村光希、鄭在玹、許光漢等都多次穿著其服飾現身，令品牌人氣一直有增無減。趁著雙11優惠來臨前，FARFETCH靜悄悄推出指定產品限時減價優惠，當中Yahoo購物專員發現AMI Paris竟然更有低至半價，多款皇牌冷衫、Tee、Hoodie、冷背心等都有平，不少折後低至幾百元就買到，價錢抵到連Yahoo購物專員都心動！提提大家，FARFETCH只要買滿$3,000即可免運費送貨，一於找姊妹們一齊掃平貨喇！

立即查看AMI Paris優惠頁

多碼多色！數百款AMI Paris服飾突發低至半價

來自巴黎的AMI Paris，創立於2011年，以設計師Alexander Mattiussi的名字命名，品牌的服飾風格以簡約、低調為主，同時亦帶有巴黎的優雅隨性感，而當中最標誌性絕對是其「愛心A」Logo，令人一眼就認出，辨識度極高！

今次FARFETCH減價優惠中，單計AMI Paris的服飾已經有超過500款選擇，包括冷衫、Tee、Hoodie、冷背心、恤衫、長褲等，不少更是大路靚色款式，誠意十足，絕不清倉底貨。

近日香港天氣轉涼，薄冷衫終於可以大派上場，推薦可以考慮原價$4,700的米白色羊毛開胸冷衫，限時7折後只需$3,290，男女通用，買來當情侶衫保證另一半滿意。

而長青百搭淨色Tee都值得留意，多款顏色如灰色、黑色、粉色、米黃色等折後低至$960就買到，而且碼數更少有地非常齊全，非常難得！

另外長袖冷衫、高領冷衫、恤衫等統統有折，好多款式的價錢都減得幾誇張，慢慢尋寶一定買到筍貨！最後如果女裝款無碼數的話，女士們亦可以入手男裝XXS或XS，少少oversize，著上去多份型格慵懶感，一樣好看！AMI Paris每次一有優惠都會好快被搶斷碼，各位有心水款記得快手落單！

AMI Paris Ami de Coeur wool cardigan

7折特價：$3,290｜ 原價：$4,700

SHOP NOW

AMI Paris Ami de Coeur wool cardigan

AMI Paris patch cotton T-Shirt

6折特價：$960｜ 原價：$1,600

SHOP NOW

AMI Paris patch cotton T-Shirt

AMI Paris logo-print organic cotton T-shirt

6折特價：$1,020｜ 原價：$1,700

SHOP NOW

AMI Paris logo-print organic cotton T-shirt

AMI Paris Ami de Coeur-embroidered T-shirt

65折特價：$1,105｜ 原價：$1,700

SHOP NOW

AMI Paris Ami de Coeur-embroidered T-shirt

AMI Paris Ami de Coeur knitted vest

7折特價：$2,380｜ 原價：$3,400

SHOP NOW

AMI Paris Ami de Coeur knitted vest

AMI Paris spread-collar ribbed jumper

55折特價：$2,326｜ 原價：$4,324

SHOP NOW

AMI Paris spread-collar ribbed jumper

AMI Paris Ami de Coeur tulle hoodie

5折特價：$4,950｜ 原價：$9,900

SHOP NOW

AMI Paris Ami de Coeur tulle hoodie

AMI Paris Ami Alexandre Mattiussi sweatshirt

6折特價：$1,800｜ 原價：$3,000

SHOP NOW

AMI Paris Ami Alexandre Mattiussi sweatshirt

