AMI Paris突發Black Friday黑五75折優惠！超人氣開胸冷衫不用$2,800／Tee恤低至$866

END Clothing今年Black Friday黑色星期五2025正式開跑，人氣法國品牌AMI Paris更罕有地加入折扣戰團，指定產品即有限時75折優惠，當中多款人氣冷衫、Hoodie、T-Shirt、外套等都有平，不少折後都平幾百元，比平日原價入手慳一大筆！AMI Paris平時少有減價，各位潮人快趁今次黑五優惠買幾件，幫衣櫃轉季喇！提提大家，END Clothing買滿$2,500即有免運費送貨，找朋友一齊夾單就最划算！

AMI Paris突發75折優惠 近60款產品有平！

Yahoo購物專員率先望過END Clothing網站，今次有近60款產品有平，不過大部份都以男裝為主，女生們想入手的話可以考慮購買男裝細碼或加細碼，到時當少少oversize著就可以！今次減價首推AMI Paris經典愛心Logo開胸冷衫，標誌性的A字與紅色愛心刺繡Logo，簡單又吸睛，無論男女穿著都一樣好看。白色開胸冷衫原價$3,699，黑五75折優惠後只需$2,774，非常值得加入購物車！

AMI ADC Big Cardigan

特價：$2,774｜ 原價：$3,699

SHOP NOW

AMI ADC Big Cardigan

返工一族可以考慮入手AMI Paris恤衫，是中性簡約風的代表！恤衫版型利落、線條乾淨，配搭細細個淨色Logo，簡單低調又有時尚感，返工襯西褲或周末搭牛仔褲都一拍即合。現在75折減價後，只需$1,657就買到，以AMI Paris恤衫價位來講，非常抵買。除了開胸冷衫及恤衫外，Hoodie、冷衫、冷帽、外套、T-Shirt等都有平，有心水款就要快手落單！

AMI Paris Cotton Oxford Classic Shirt

特價：$1,657｜ 原價：$2,209

SHOP NOW

AMI Paris Cotton Oxford Classic Shirt

AMI Paris Loopback Light Fleece ADC Hoodie

特價：$1,946｜ 原價：$2,595

SHOP NOW

AMI Paris Loopback Light Fleece ADC Hoodie

AMI Paris Ami De Coeur Hoodie

特價：$2,325｜ 原價：$3,100

SHOP NOW

AMI Paris Ami De Coeur Hoodie

AMI Paris Alpaca Knit ADC Crew Neck Jumper

特價：$3,386｜ 原價：$4,515

SHOP NOW

AMI Paris Alpaca Knit ADC Crew Neck Jumper

AMI Paris Alpaca Knit Polo

特價：$3,810｜ 原價：$5,089

SHOP NOW

AMI Paris Alpaca Knit Polo

AMI Paris Boiled Wool Gabardine ADC Jacket

特價：$4,028｜ 原價：$5,379

SHOP NOW

AMI Paris Boiled Wool Gabardine ADC Jacket

