Analogue 推出 8 款全新配色 N64 風格「Analogue 3D」主機

Analogue 宣布，繼上月推出以 Nintendo 64 為靈感的主機 Analogue 3D 之後，將再追加 8 款全新配色版本。同時亦確認會補貨最初登場、由開賣起便一直售罄的黑白雙色款。

全新「Funtastic」套裝一次收錄 Nintendo 在 1990 年代末期為 N64 推出的全部經典配色。Analogue 形容這批新作「與原版完全一致」，更花了一年多時間進行「精準對色」。當中包括橙色（「Fire」）、紅色（「Watermelon」）、紫色（「Grape」）、藍綠色（「Ice」）、綠色（「Jungle」）以及金色（就叫「Gold」）。品牌同場亦帶來兩款透明機身，分別是淺色的「Clear」與深色的「Smoke」。

廣告 廣告

配合一系列繽紛主機，Analogue 同步推出 8 款同色系控制器，並表示這批產品是與 8BitDo 聯手設計，以確保色調與主機一一精準對應。

Analogue 3D「Funtastic」套裝將於明日 12 月 10 日太平洋時間早上 8 時，透過官方網站開賣，官方表示訂單會在聖誕節前發貨。至於最初的黑白版本亦將於明日回歸，不過預計要到 2026 年 1 月才開始出貨。

Analogue

Analogue