Android 在防範詐騙方面的安全性高於 iOS

許多人可能會認為 iOS 比 Android 更安全，這主要是因為 Apple 採取的「圍牆花園」策略，使其生態系統相對封閉。實際上，這種觀點並不總是正確。在某些特定方面，Android 其實比 iOS 更安全，尤其是在防止詐騙方面。

根據 YouGov 的一項研究，iOS 用戶在一周內報告收到三條或更多詐騙短訊的可能性比 Android 用戶高出 65%。而 Android 用戶則比 iOS 用戶更有可能表示在調查前一周內未收到任何詐騙短訊，這一比例高出 58%。此外，Android 用戶在描述其裝置的詐騙防護效能時，有 20% 的人認為「非常有效」或「極其有效」，而這一比例在 iOS 用戶中則相對較低。

廣告 廣告

這項調查涵蓋了來自美國、印度和巴西的 5,000 名智能手機用戶，但需要注意的是，Google 參與了此次調查。提到 Google，Pixel 裝置的擁有者報告未收到詐騙短訊的概率比 iPhone 擁有者高出 96%；而 iPhone 用戶報告收到大量詐騙信息的概率比 Pixel 擁有者高出 136%。同時，iPhone 用戶認為其裝置在阻止手機詐騙方面完全無效的概率，比 Pixel 擁有者高出 150%。

在對四款裝置的內建詐騙和欺詐防護進行比較的評估中，包括 Pixel 10 Pro、iPhone 17 Pro、Samsung Galaxy Z Fold7 和 Motorola Razr+ 2025，iPhone 的安全功能數量在所有設備中排名最後。報告指出，Android 的「強大來電篩選」、「詐騙檢測」和「實時詐騙警告認證」能力是其相對於 iOS 的關鍵優勢。

Google Messages 能夠過濾已知的垃圾郵件，而面對更複雜的威脅，詐騙檢測功能會利用裝置上的人工智能分析來自未知發件人的信息，尋找詐騙模式並提供實時警告。該應用程式還會封鎖被確定為垃圾郵件或詐騙的鏈接。Google 的電話應用會自動阻擋已知的垃圾來電，而來電篩選功能則可以在可用市場中代替用戶接聽來電，以識別詐騙者。即使用戶接聽了來電，詐騙檢測功能仍會利用人工智能提供有關可疑對話模式的實時警告。

這些數據表明，儘管 Apple 的 iOS 系統在市場上享有良好的安全聲譽，但在某些安全防護功能上，Android 可能提供了更有效的防範措施。

推薦閱讀