Android 應用程式開發者將需驗證身份以在 Play Store 之外發佈應用程式

Google 最近為應用程式開發者引入了新的要求，目的是提高 Android 設備上側載應用程式的安全性。從 2026 年 9 月開始，所有在 Play Store 以外發佈應用程式的開發者必須完成 Google 的新開發者驗證過程，才能繼續進行發佈。值得注意的是，一個早期訪問計劃將於 10 月對開發者開放，隨後在 2026 年 3 月進行更廣泛的推廣，屆時這些要求將正式生效。

在此新規定下，發佈應用程式的開發者需要透過全新的 Android 開發者控制台來驗證其身份。Google 表示，這些新要求旨在加強應用程式的安全性，確保使用者在下載和安裝應用程式時能夠獲得額外保障。這一改變將有助於減少潛在的安全風險，並促進用戶對應用程式的信任度。

隨著這些新規定的出台，開發者需要提前準備，以確保能夠順利符合要求，並持續在 Android 平台上發佈應用程式。這意味著開發者將需要在身份驗證方面投入更多的精力和資源，以確保符合 Google 的新標準。

