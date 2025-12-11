Android 新功能可一鍵分享實時視頻給緊急服務

Google 最近發佈了一項名為 Android Emergency Live Video 的新功能，這項功能的主要用途是能夠與緊急服務分享實時視頻。這個功能的設計考量了緊急情況下的時效性，使用者只需輕觸一次便可啟動視頻流。這樣的設計是因為在危機中，每一秒鐘都至關重要。

當使用者撥打緊急電話或發送緊急短信時，調度中心可以請求從手機獲取實時視頻。使用者可以以安全的方式轉播視頻，幫助緊急應變人員迅速評估當前狀況，並提供所需的協助。通過實時視訊，他們還能指導使用者進行一些重要的急救步驟，例如心肺復甦術，直到進一步的幫助抵達。

這項功能不需要任何事先設置，並且預設為加密狀態，使用者可以決定何時分享視頻以及何時停止分享。該功能目前正在美國以及德國和墨西哥的部分地區推廣，適用於運行 Android 8 及以上版本且安裝了 Google Play Services 的 Android 手機。

Google 也表示，正在與全球的公共安全組織密切合作，以便將這項功能擴展到更多地區。

