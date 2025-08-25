港大 AI 模型辨識精子受精能力
Android 的 Quick Share 將與 iPhone 兼容
Google 和 Samsung 去年在 Android 系統上推出了統一的 Quick Share 功能，而現在看起來這家搜索巨頭正忙於使其與 iPhone 相容。
在最新的 Google Play Services 測試版應用程式的拆解中，這一事實被揭示出來，實際上確認了近一年前的初步報導。顯然，這項功能的推出需要一些時間，但仍然在進行中。當這項功能到來時，Android 智能手機在嘗試與 iPhone 分享內容時，將會顯示一個屏幕，提示用戶需要登入 Google 帳戶。
有趣的是，似乎需要登入才能使用 Quick Share 將內容從 Android 手機傳送到 iPhone，而對於 Android 裝置之間的 Quick Share 則不會有這樣的要求。
目前尚不清楚為什麼會存在這種差異，或許需要在 iPhone 上使用 Google 帳戶才能使 Quick Share 功能正常運作（可能透過 Google 應用程式）。不過，這一切目前仍屬於推測。值得注意的是，這項功能仍在開發中，並且現在已部分整合進最新的 Google Play Services 測試版應用程式中，可能會很快公開推出。
