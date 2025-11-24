焦點

Android 陣營全面破壁！Qualcomm 明示搭載 Snapdragon 晶片的裝置也將能 AirDrop 相片、檔案

預計 Samsung Galaxy S26 首發？

Sanji Feng
Sanji Feng
編輯
更新時間
Android 陣營全面破壁！Qualcomm 明示搭載 Snapdragon 晶片的裝置也將能 AirDrop 相片、檔案
Android 陣營全面破壁！Qualcomm 明示搭載 Snapdragon 晶片的裝置也將能 AirDrop 相片、檔案

在 Google 宣布 Pixel 10 成功破壁，將能透過原生 Quick Share 與 iPhone 間 AirDrop 檔案後不久，Qualcomm 也在 X 上發文稱自己「迫不及待想看到大家在 Snapdragon 裝置上啟用該功能」。這番表態幾乎就是在明示 Quick Share 對 AirDrop 的支援將不限品牌開放給更多 Android 硬體，也就是說它多半是基於軟體實現的突破，而非 Tensor 晶片等 Google 自研組件獨佔的特性。

廣告
基於你的私隱偏好設定，此內容無法提供。
如要查看此內容，請在這裡更新你的設定。

至於哪些廠商會率先跟進，目前還沒有具體的說法，但可能性最大的首發產品顯然是預計於明年初登場的 Android 新門面 Galaxy S26 系列。而 Apple 那邊到目前為止都未對這一重磅事件發表任何評論，是默許還是已在暗中籌備更新施加限制？相信誰都會對答案非常好奇。

