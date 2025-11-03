Android 2025 年 11 月 Google 系統更新推出新功能，涵蓋手機、平板及 Wear OS 等平台

焦點

2025 年 11 月的 Google 系統更新說明提供了一個全面的概覽，涵蓋了 Android 手機、平板電腦、Wear OS、Google/Android TV、汽車及 PC 等多個平台的最新更新和功能。這些更新不僅提升了用戶體驗，還引入了針對開發者的新功能。更新說明中詳細列出了組成 Google 系統的一系列第一方應用程式。

在 Google 系統中包括的第一方應用程式有：自適應連接服務、Android 系統智能、Android 系統密鑰驗證器、Android 系統安全核心、Android 系統 WebView、Android TV 核心服務、設備健康服務、Google 合作夥伴設置、Google Play 保護服務、Google Play 服務、Google Play 增強實境服務、Google Play 商店、Google Play 系統更新、私密計算服務、SIM 管理器以及系統家長控制。這些應用程式在 Android 設備的整體功能和安全性中扮演著至關重要的角色。

需要注意的是，出現在變更日誌中的功能並不保證會立即提供給所有用戶。一些功能可能需要幾個月的時間才能完全推出，這反映了 Google 通常採用的逐步推出策略。

本月的一個重大更新是 Android TV 核心服務 v7.2.3 的發佈，於 2025 年 11 月 3 日推出。這次更新為 Backdrop 引入了帳戶功能，通過允許更個性化的內容顯示來增強用戶體驗。此外，SDK 版本已更新至 36，確保開發者能夠在其應用程式中使用最新的工具和功能。

另一個值得注意的更新是 Google Play 服務，版本更新至 25.43，於 2025 年 11 月 3 日發佈。這次更新帶來了幾個主要旨在改善用戶管理和功能的增強。例如，家長管理的聯繫人功能得到了改善，為家長提供了更好的工具來監督孩子的互動。同樣，學校時間功能也進行了優化，以促進學生使用 Android 設備時的更受控環境。

此外，用戶將在 Google 設定中找到增強的儲存區域，使管理設備儲存和優化性能變得更加容易。這一改進解決了用戶在儲存管理方面的常見顧慮，提供了更清晰的洞見和選項來處理設備上的空間。

在開發者服務方面，這次更新支持相機的自定義以進行圖像掃描，這對於依賴圖像處理和識別的應用程式是一個重大的進步。這一能力可以提升各種應用程式的功能，從條形碼掃描到增強實境體驗，從而擴大開發者可以實現的範圍。

系統管理服務也在多個平台（包括汽車、PC、手機、TV 和 Wear）上進行了更新。這些更新旨在改善整體穩定性，確保用戶在設備上體驗更少的中斷和更流暢的性能。

在實用工具方面，Android 自動填充現在支持儲存和檢索 CVV 代碼，這一功能提高了在線交易的安全性和便利性。此新增功能使用戶能夠更高效地完成支付過程，減少每次手動輸入敏感信息的需求。

此外，Wallet 應用程式為 GBoard 用戶引入了 Pix 支付功能，擴大了 Android 用戶可用的支付選項。這一整合簡化了支付過程，允許用戶直接從鍵盤上進行快速和無縫的交易，對於經常進行網上購物或點對點支付的用戶尤為有用。

整體而言，2025 年 11 月的 Google 系統更新體現了 Google 持續提升 Android 生態系統的承諾。通過專注於用戶體驗、開發者支持和安全性，這些更新不僅改善了現有功能的功能性，還為未來可能出現的新創新鋪平了道路。隨著這些更新的推出，用戶被鼓勵探索新功能，充分利用其設備上的增強功能。

