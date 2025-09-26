Android + ChromeOS 融合何時上演？Android 高層峰會上透露

文章來源：Qooah.com

Google Android 生態系統總裁 Sameer Samat 在高通 Snapdragon 峰會 2025 上稱，Android + ChromeOS 的融合生態將在 2026 年亮像。

Sameer Samat 演講中介紹:

「顯然，我們希望裝置能無縫協同工作。面對多樣化的裝置生態，讓人工智能貫穿所有終端正是我們開拓的新領域，也是當前發展的方向。

若聚焦筆記本形態，ChromeOS 系統已陪伴我們多年。我們始終致力於該產品平台的建設，它為我們帶來了成功，也讓我們收穫了寶貴經驗；我們還擁有Android平板，它們正持續轉型為更高效的生產力工具。

我們所看到的機遇在於：如何加速 Android 平台上所有人工智能技術的進步，並盡快將其引入筆記本形態，同時實現筆記本與整個Android生態系統的無縫協作。

我們正在做的是將 Chrome OS 的體驗與底層技術整合到 Android 系統中。這種融合讓我們對明年充滿期待。」

通過演講我們可以瞭解到，Sameer Samat 目前將筆記型電腦形態作為 Android 生態系統下一步的重點之一。

另一位負責平台與裝置的 Google 高級副總裁 Rick Osterloh 也一同在 Snapdragon 峰會上透露，稱 Google 正與高通一起開發新形態的終端裝置。