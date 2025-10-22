不斷更新｜累計 22 名議員宣布棄選立法會
Android XR 應用程式及遊戲首批介紹，採用 Unity 6 開發
Samsung 將於數小時內發佈其 XR 頭戴式顯示器，這將是首款運行 Android XR 的設備。得益於 Unity 6 遊戲引擎對 Android XR 的專門支持，以下是一些用戶在首日即可使用的應用程式。
Google Maps XR 引入了沉浸式視圖，讓用戶能夠在詳細的 3D 環境中探索地點。Google Maps XR NFL Pro Era（由 StatusPRO 開發）是首款獲得授權的 NFL 虛擬實境模擬遊戲。該遊戲可在 Android XR 上運行，但也可於 Meta Quest、PlayStation VR 和 Windows 平台上遊玩。NFL Pro Era Inside [JOB]（由 Owlchemy Labs 開發）是一個混合實境體驗，向用戶介紹 Android XR 的互動功能。Owlchemy Labs 還擁有幾款其他兼容 Android XR 的遊戲，包括 Vacation Simulator、Job Simulator 和 Dimensional Doubleshift。
Samsung 的這款頭戴式顯示器目前被稱為「Project Moohan」，但很可能將以「Samsung Galaxy XR」的名義正式亮相。該平台原生支持多種設備形式，而 Unity 6 也具備相同的特性。Owlchemy Labs 的首席執行官 Andrew Eiche 表示：「Unity 對 Android XR 的支持讓我們能夠輕鬆入門。我們能夠在約一周內將一些最大的遊戲移植到 Android XR，這幫助我們在不需額外大量工作的情況下觸及更多玩家。這段時間的節省也讓我們能夠為 Inside [JOB] 打造全新的內容。」
