Andy老師穿高訂西裝得走鐘獎！鬧翻家寧翻身
[NOWnews今日新聞] YouTuber Andy老師鬧翻「眾量級」搭檔家寧後大翻身，昨（15）日拿下第七屆走鐘獎年度個人創作者獎，他穿著黑色高訂西裝哽咽致詞，贏得滿堂彩。今日他再次發文寫下自己的得獎感言，並且表示未來也會繼續拍影片，「把我看到的力量、溫度與勇氣，分享給更多人。」
Andy老師曬西裝照 發表得獎感言
今日，Andy在社群曬出自己走鐘獎的穿搭照片，感性寫下：「
走上這個舞台，我走了整整 10 年。一路上我始終沒有放棄，而在這段旅程裡，我看到的從來不只是台灣的風景，更多的是『人情味』，你們每一句鼓勵，我都謹記在心。
未來，我會繼續用作品，記錄台灣每一個美好的人、事、物。不只是拍影片，而是把我看到的力量、溫度與勇氣，分享給更多人。」透露自己不會放棄創作，繼續將好作品傳達到所有人面前。
昨日Andy老師順利獲得人生第一座走鐘獎，得獎後他一開口就逗笑全場，自嘲說：「這個獎對我來說是很大的肯定，畢竟我砸了那麼多錢拍這部影片，到現在還沒回本，大家也知道我薪水才5萬5。」藉此帶到自己與家寧合作期間的辛酸，甚至至今仍未能追回成本。
接著，Andy談到自己經營 YouTube 的一路努力：「我做出了兩個破 200 萬訂閱的頻道，卻是到現在才拿到第一座走鐘獎。我想感謝我的家人，把我帶到一個充滿愛的家庭裡。我未來也會持續做這件事，紀錄台灣最美的風景。」
最後，Andy哽咽感謝在官司期間支持他的每一個人，表示若沒有這些人的幫忙，也許自己早就退出 YouTuber 圈。他也語帶諷刺地提到家寧：「做人要守本分、懂得感恩，不要害別人。」希望風波就此結束，未來不要再有人受傷。
YouTuber情侶檔「眾量級」Andy、家寧分手後鬧上法庭，Andy拍片指出自己經營頻道十年，被侵佔超過4318萬元收益，還遭到家寧、家寧媽媽、家寧妹妹張家芸聯手抹黑，許多網友聽到Andy的遭遇後，紛紛封他為台灣最慘男，不只沒了感情就連錢也都沒有了。
資料來源：IG
