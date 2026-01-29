Angelababy但求搵食放下身段舞獅 網友嘆可憐

【on.cc東網專訊】藝人Angelababy自「復出」以來工作量不及從前，近日現身直播間帶貨先被高級品牌誤鬧Cheap，依家更要拋頭露面又跳又氹，為求搵到兩餐飯仔，要投身直播賣貨界不斷谷銷量，令部份網民直言覺得女神好可憐。

從前事業如日中天嘅Baby，只係簡單現身就已經輕鬆賺錢，舉手投足都有一定份量，不過依家佢就要直播賣貨，近日佢又去開Live Sell貨，過程中多次要喺鏡頭前舞獅氹觀眾開心，與觀眾互動時表示：「想看我舞獅的話扣1（打出1字）。」完全沒有偶像包袱在鏡頭前賣力舞獅，見佢動作流暢、有模有樣，雖然有成功賣出唔少貨品，但如此做法卻被網友指「淪落」，同當年真係天壤之別，亦有人讚佢係能屈能伸之人，有錢賺就已經好唔錯。

