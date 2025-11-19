黃牛肆虐｜Cityline：設「心戰室」攔截搶飛 bot
AngelaBaby與兒子逛街被捕獲 8歲小海綿暴風式成長高過媽媽肩膊
36歲女星的Angelababy（楊穎）與男星前夫黃曉明於2022年離婚，兩人共同撫養兒子，而日前母子在上海用餐、逛街時被網民捕獲，拍到Angelababy與8歲兒子「小海綿」同框，雖然只見到二人的背景，但已能見證到小海綿正在暴風式成長，其身高已超過媽媽的肩膊。
從網民上載的照片，見到Angelababy戴著卡其色鴨舌帽，身穿灰色連帽衣和黑色鬆身長褲；而小海綿則穿着黑色連帽衫外套與黑長褲，母子穿衣風格頗相似，打扮十分低調而有型。
有網民關注小海綿的身高，他於年初與媽媽合照時，高度大約到媽媽的胸口，短短數月間已長至高過媽媽肩膊。
由於Angelababy官宣報稱有168厘米，黃曉明則有180厘米，故估計年僅8歲的小海綿身高已達130至140厘米，明顯繼承了父母的優良基因。亦有網民驚嘆孩子長得太快，而Angelababy則還未有老態。
