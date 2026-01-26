錦綉花園 5 億工程︱特委會決議分拆招標遭管理公司推翻
Angelababy著高訂禮服宣傳國產運動鞋 激嬲國際知名設計師
Angelababy早前為內地運動鞋代言，出席直播活動，為隆重其事，她特別穿上高訂禮服，配上品牌產品現身，怎料引起高訂品牌設計師的反彈。
Angelababy當日穿著荷蘭品牌的過季高訂禮服現身，配上同色系的內地運動鞋出席活動，期間她不但拿起運動鞋擺甫士拍照，更按粉絲要求跳喵喵舞，主持人還大讚Angelababy一身打扮「十分適合跳這個舞」。活動完結之後，她更在社交媒體上載一輯照片，以這套高訂禮服，穿上不同的鞋款。
有網友為此私訊設計師Ronald van der Kemp，結果引發設計師本人的不滿，回覆道：「I did not allow any commercial activity or event with my couture dress. There is NO PERMISSION from RVDK to promote cheap shoes wearing one of a kind couture gown（我從未允許以我的高訂禮服進行任何商業活動或營銷推廣，RVDK也從未授權穿著品牌獨一無二的高訂禮服去宣傳這些cheap鞋。)」
設計師的回應結果引起牽然大波，不少網友都替Angelababy抱不平，有網友寫道：「造型團隊的工作失誤，藝人沒有義務承擔，完全無妄之災。」亦有網友指，運動員索價400至500元人民幣（約560港元），哪裡廉價？至於Angelababy的團隊，至今仍未作出任何回應。
