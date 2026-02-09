暴風成長！Angelababy帶兒子聚餐被捕獲 9歲小海綿「長腿基因」完美遺傳

近日Angelababy（楊穎）帶著9歲兒子小海綿與朋友聚餐，相關畫面在網路上引起討論。其中一段小海綿玩得太開心、一時跟著朋友上車，又被媽媽輕聲喚回的互動，被不少網友稱讚相當溫馨。

2月3日聚餐結束後，小海綿和同齡孩子一起玩耍，因為太興奮，一度誤上朋友的車。Angelababy發現後立刻揮手示意，小海綿隨即回到媽媽身邊，母子倆再一起上車離開。當天Angelababy穿著黑色羽絨外套、白色長褲，戴著鴨舌帽，打扮低調卻仍不失時髦感。

小海綿平時主要由Angelababy照顧，她多次被拍到獨自帶孩子看醫生、接送上下學、外出旅行與陪寫作業，即使工作期間，也會回應兒子的視訊電話。9歲的小海綿遺傳Angelababy長腿，身高已到媽媽肩膀附近，與同伴互動自然、有禮貌，個性看起來相當開朗。

此外，Angelababy也持續維持孩子與父親黃曉明及父系家族的互動，包括讓小海綿在寒暑假到爸爸那裡住，陪奶奶吃飯，並安排與黃家親戚見面。值得注意的是，小海綿出生至今從未出現清楚正面照，Angelababy平時透過遮擋鏡頭、低調出行等方式保護孩子隱私，相關做法也獲得不少網友認同。

