香港巧遇Angelababy！帶8歲兒買飲料「素顏白到發光」 母子同框互動暖心

近日，有網友在香港巧遇Angelababy帶著8歲兒子小海綿外出買飲料，母子互動溫馨，引發熱議。雖然Angelababy僅以休閒裝搭配棒球帽現身，素顏狀態依舊清爽自然，膚色白皙，明星氣場藏不住。

當天小海綿穿著螢光黃恐龍T恤，側臉酷似爸爸黃曉明年輕時，對比從前，已經明顯抽高不少。有目擊者表示，小海綿一路乖巧地跟著媽媽，還主動幫忙背包。當粉絲上前想合照時，他懂事地退到一旁，沒有任何不悅表情。Angelababy則始終護著孩子，雖然對路人微笑回應，但為了保護兒子隱私，並未同意合影。

相較於以前總是萬分低調，自從Angelababy搬到香港之後，這已是她近期第四次被拍到帶兒子外出。雖有部分網友質疑作秀，但多數粉絲認為母子之間的親密演不來，常被拍到一起外出，反而證明家庭關係良好。

