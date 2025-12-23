Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

36歲Angelababy「𡃁模教主」重現！頂流顏值復刻Y2K穿搭，同款百搭黑Tee火辣入手

近日Angelababy曬出一組復古Y2K風格造型的美照，神似她早期𡃁模時期的形象，彷彿時光倒流，瞬間喚起無數粉絲的青春時代記憶。從妝髮到服飾，整個造型精準復刻了千禧年代的流行精髓！

Photo from 小紅書@Angelababy

這次的造型精髓之一在於復古混血感妝容！Angelababy 畫上2000年代極流行的煙熏眼妝，搭配全包式眼線，並以裸粉色唇釉和低像素感的濾鏡，精準重現了當年流行日雜上常見的「混血感」妝效！

Photo from 小紅書@Angelababy

Y2K穿搭單品拆解

想模仿這身造型，可以從她身上的幾件關鍵單品入手！Angelababy頭上那頂來自韓國設計師品牌awesome needs毛絨報童帽，帽子帶點復古輪廓，毛絨質感增添了幾分甜美可愛。

SKIMS T-Shirt HK$488

SKIMS T-Shirt HK$488

內搭則是一件基礎款的黑色Skims圓領T恤。這款T恤採用柔軟的平紋針織面料，貼身剪裁和圓領設計，主打極簡舒適，是打造休閒層次感的實用單品！頸間圍上一條To kokkino毛毛圍巾，蓬鬆的毛絨感與報童帽的材質呼應，強化了整體溫暖的冬日浪漫氛圍。

Photo from 小紅書@Angelababy

要數整套造型中最閃亮的點綴，莫過於她手腕上的Cartier全鑽款Love手鐲！她將奢華的Cartier全鑽手鐲，與親民的基础款T恤和圍巾組合在一起，成功將千禧年代的復古元素與現今流行單品結合，提升了整體的精致度，非常值得日常借鑑。

舒華「千金穿搭」不難穿卻高級氣質滿瀉！從靜奢到溫柔小姐姐風格,掌握這3款靈感

