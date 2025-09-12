Banksy英法院外新作被清除 盤點過去著名作品
Angelababy真面目被拍！外媒「0修飾特寫畫面」瘋傳 網嘆：根本是神等級
近日，有網友在社群平台分享Angelababy被外媒Getty拍攝的照片。即使是在無修圖、近距離拍攝的情況下，她的膚況依然相當細緻，幾乎看不見瑕疵，引發網友讚嘆「根本是神的等級」。
不少人認為，Angelababy的五官比例確實優越，加上整體狀態維持得很好，和她22歲參加威尼斯影展時的舊照相比，竟沒有多大的差異。由於Getty照片一向以「明星照妖鏡」著稱，過去不少明星都曾被放大檢視，因此她能保持良好狀態也受到肯定。
相關討論中，不少人讚賞她外貌條件優越，但也有人提出質疑，認為「美貌光環」是否在一定程度上掩蓋了她在表演上的爭議，也讓Angelababy的形象再度成為網路關注焦點。
延伸閱讀
Angelababy近照驚豔陸網！被讚「美回顏值巔峰時期」 產後絕佳身材秘訣公開
其他人也在看
44歲阿嬌又瘦回來了！易胖體質救星「5天速瘦法」，不用挨餓、體重狂掉不反彈！
44歲的阿嬌（鍾欣潼），以亮麗的外型和清新甜美的歌喉走紅，出道超過20年仍保持零死角美顏。雖然她近年因身材忽胖忽瘦屢屢登上熱搜，但每次她成功瘦身回歸，總讓網友狂敲碗想知道她的減肥秘訣。 天生易胖女人我最大 ・ 23 小時前
飯後一個簡單動作，竟讓他無痛甩肉7.2公斤！化學家公開「神奇減重訣竅」
想減重卻怕辛苦？《控糖革命》提出一個簡單又有效的方法——飯後散步或輕度運動，不僅能穩定血糖，還能無痛甩肉。網友實測數月就瘦了將近7.2公斤，效果讓人驚喜！姊妹淘 ・ 22 小時前
前韓團4minute成員許嘉允移居峇里島，淡出娛圈、找回生活兼治好失眠與暴食症
前韓團 4minute 成員員許嘉允移居峇里島，找回自己的生活療癒身心！韓國女團成員經歷高壓的練習生生活，有幸出道踏上日夜顛倒的工作旅途，許嘉允推出散文集《在最陌生的海洋上，我成為自己》談到自己身心受創，更患上失眠和暴食症。Yahoo Style HK ・ 7 小時前
陳法拉新戲 《The Ballad of a Small Player》多倫多電影節首映 fans帶珍藏力撐
由德國導演愛德華·伯格 (Edward Berger)執導，哥連費路（Colin Farrell） 、陳法拉主演的新電影《The Ballad of a Small Player》（中文名：小人物之歌），日前在「多倫多電影節」舉行首映禮，一身吊帶露肩低胸紅色晚裝出席的法拉美艷搶眼，成為媒體拍攝焦點。這是她首次出席該電影北美首映，當中令她驚喜的是不少當地的華人fans特地到場見偶像一面，令法拉感覺份外有親切感。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
那英老公與長髮美女打得火熱被斷正 否認出軌被攙扶賴腳傷
內地天后那英與內地前足球員高峰於2005年離婚後，翌年就與商人孟桐結婚，兩夫妻一直非常低調。可是，近日有內媒拍得孟桐在北京一家酒吧消遣時，同行有一名火辣長髮美女，本身是海歸回國的孟桐思想開放，美女全程翹實男方，又依偎在孟桐壯闊肩膀上，只見男方一臉滿足，二人還來個十指緊扣，極之親密，而在旁的友人似乎沒有詫異他們的關係，如常劈酒狂歡。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
林映輝演活慘情佩霞屢被欺凌 大讚鄭子誠江欣燕無私幫助
TVB劇《俠醫》現正播放，鄧世鏗（丁子朗飾）、鄧力圖（鄭子誠飾）和甘雁鳳（江欣燕飾）組成壞蛋三人組，為劇中的反派角色，經常欺凌凌為民（陳豪飾）的細姨鄧佩霞（林映輝飾）。「輝仔」林映輝演活了佩霞慘痛，深得觀眾喜愛。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
「奶狗系」小男生跑出、姐弟戀成為戀愛主流？BTS師弟Cortis忙內繼承車銀優美貌，成為「小奶狗」Big Boss
「姐弟戀」、「小奶狗」的吸引力到底在哪？年紀從來都不是戀愛的障礙，最重要是Keep得年輕，又能財務自主才是王道！因此近年姐弟戀風氣由韓國吹勻全亞洲，不少熟女、大姐姐喜歡小奶狗系的男生！小奶狗除了外貌可愛精緻，還會奶聲奶氣地把辛勞了一天的姐姐哄得開開心心。近年韓國演藝界盛產奶狗小男生，當中你又喜歡哪一個呢？Yahoo Style HK ・ 5 小時前
姜卓文拒愛關嘉敏 自爆患焦慮Timing唔啱唔想拍拖 網民：覺得細John有少少渣
TVB戀愛真人騷《女神配對計劃 最後告白》來到淘汰及最後約會之階段，女神們都心有所屬，不過關嘉敏（Carman）就被姜卓文（細John）拒愛，唔少網民都感到可惜Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
李嘉欣14歲兒子近況曝光 比媽媽高出大半個頭繼承父母優良基因
李嘉欣有著「最美港姐」之稱，今年6月55歲生日時於社交平台大曬多張生日派對美照，被指無論身材定係樣貌都完全睇唔出歲月痕跡。李嘉欣與富商許晉亨於2008年結婚，育有一名14歲兒子許建彤（Jayden），去年安排兒子Jayden入讀英國知名寄宿學校威靈頓公學，雖然一家三口分隔異地，但李嘉欣與許晉亨相當愛錫Jayden，除咗於去年開學時現身學校出席新生家長活動，佢哋一有時間就會飛過去陪囝囝，Jayden有長假期的話亦會從英國回港。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
甲骨文綁定OpenAI賺翻！阿里雲、騰訊雲、華為雲三強爭霸 「中國版甲骨文」花落誰家？
全球資本市場周三 (10 日) 見證了一場財富傳奇的誕生與短暫閃耀，美國老牌軟體巨頭甲骨文(ORCL-US) 當日開盤後直線飆升，盤中一度漲逾 40%，帶動其最大個人股東、鉅亨網 ・ 23 小時前
34歲林珍娜Nana「世界最美臉孔」不甘於當花瓶！新世代Cool Girl，憑實力走上演員路
韓國女演員林珍娜 Nana 憑 NETFLIX 劇集《假面女郎》爆紅，接連演出《全知讀者視角：滅世預言》儲備人氣，這位兩度被投選為「世界最美臉孔」的女生，卻有著不一樣的 Cool Girl 態度。Yahoo Style HK ・ 5 小時前
Jeffrey Ngai魏浚笙：「今年學懂將目光放遠點，輕鬆點。有時把事情想得太迫切，目標反而不會明確。」
「現在能夠參與電影拍攝已是值得感恩的事情，所以要把握每一次機會。」除了音樂、電視綜藝、社交媒體，近年我們也多了機會在戲院大銀幕認識Jeffrey魏浚笙，透過飾演不同角色展現萬人迷以外的不同面向。他主演的電影《殺手#4》不但準備在12月上映，早前更入選美國奇幻電影節成為單元競賽電影，為Jeffrey剛起步的光影之旅帶來鼓舞。men's uno HK ・ 44 分鐘前
遊日掃貨別只衝UNIQLO！除了MUJI還有哪些？5間日本平價女裝店讓你買到手軟
每次遊日掃貨，總是被MUJI的簡約、UNIQLO的實穿吸引？但其實日本還有不少隱藏女裝店，款式多、質感好、價格又夠親民，性價比極高！今次就為大家精選5間必逛店鋪，下次去日本記得列入你的 shopping list，就算預算有限也能盡情爆買！Yahoo Style HK ・ 4 小時前
令經典菲林品牌Kodak起死回生？| Kodak Charmera迷你相機盲盒3大賣點掀起搶購熱！
世事就是如此奇妙，上個月經典菲林品牌Kodak再度傳出陷入財務危機，近日又因為新產品迷你數碼相機盲盒Kodak Charmera在Threads爆紅，不少店舖開賣短短24小時便宣告暫時售罄。到底它有甚麼魔力觸發搶購熱，甚至能否令Kodak走出財困起死回生？當然，大家最關心還是要等多久才會有貨。men's uno HK ・ 32 分鐘前
女神配對計劃 最後告白 ｜「真摯CP」梁敏巧劉啟進憑超強默契 網民力推「原地結婚」
M&M不但愛得真摯、坦白又貼地，有甜蜜Moment的同時，亦有要解決問題的苦惱時刻，加上二人默契度超高、三觀極夾，自Dating Camp後受歡迎程度與日俱增Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
宣萱《K-100》舊片再被翻炒 大膽斥質問TVB高層 最新回應：多謝公司當年冇雪我
藝人宣萱自從8月31日擔任歌手林家謙尾場嘉賓後，在網上人氣急升，其後「熱氣球節無氣球坐」風波期間，網民翻出她在2011年演出劇集《萬凰之王》坐熱氣球的片段，網民笑言「「宣萱成功登上熱氣球贏咗99%香港人」，又指「宣萱應該點都估唔到，自己會由林家謙演唱會一路紅到熱氣球節，成個禮拜全香港都講緊佢」。宣萱本尊亦成為Threads活躍用戶，笑稱「估唔到」自己會被瘋狂談論，她積極地回應網民留言，互動頻繁令其網上熱度有增無減。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
甘比擁700億身家行事低調 烈日當空下街頭排隊等食勁貼地
陳凱韻（甘比）由娛樂記者到成為富商劉鑾雄太太，被封「現代版灰姑娘」，擔任日本護膚品牌華人置業集團行政總裁兼執行董事，以及經營鈎織品，有指身家有700億。不過，甘比平日生活低調；日前，於烈日當空嘅炎熱天氣中，耐心排隊灣仔一間泰國菜，其平民一面引發網民熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
羅姓港人被指於深圳多次殺貓 居民抓捕報警後傳已潛逃回港
【動物專訊】本報收到內地愛護動物人士報料，指一名持香港永久性居民身分證的羅姓男子，自今年6月至8月多次在深圳龍華紅山水榭春天附近殺貓，至少有3隻幼貓確認遇害，行兇手段包括縱狗咬、用腳狠踢等，該男子甚至曾將貓屍放上Instagram的限時動態炫耀，還曾設籠捉貓。一班熱心居民在8月30日將他抓捕送去派出所，然而該男子獲釋後傳已潛逃回港，並透過微信向餵貓居民發放威脅錄音，以英文夾雜粗口說事件還沒結束，他要他們付出代價。 知情人士對本報表示，深圳龍華紅山水榭春天居民最早在今年6月發現那姓羅的男子疑殺貓，當時有居民發現他放一隻阿拉斯加雪橇犬到草叢抓貓，居民隨即阻止及引起衝突和報警。而6月3日和6月29日均發現慘死的貓屍，她事後從認識羅姓男子的香港人得知，原來對方竟曾將貓屍相發布在Instagram動態消息炫耀，說其狗Ryan又作惡咬死了貓。 另一單殺貓事件在8月16日發生，水榭春天的培訓機構門口再次發現貓貓屍體，餵貓居民觀看閉路電視後，發現當日晚上10時28分，一隻狗咬住貓貓帶到羅姓男子面前，他隨即將貓踢飛到樓梯欄杆，事後更以手機拍攝及舉起雙手慶祝。其後於兩小時後，即8月17日凌晨12時25分，香港動物報 ・ 22 小時前
旅行必備「神級波鞋」3大品牌推薦！告別腳痠鎖定Asics、Salomon、On Running
出外旅行最怕什麼？除了語言不通、行李超重，最讓人頭痛的莫過於行到腳痛。一對好舒服的波鞋，絕對是旅程順利與否的重要關鍵。台灣網友近年熱議的「旅行神鞋」，往往強調耐走、輕盈和多功能性，尤其適合每天步行超過兩萬步的海外遊歷。Yahoo Style HK ・ 6 小時前
「馬蹄露侄仔」YouTuber馬米高花一年申請移民最終美國夢碎 鏡頭前爆喊：明星會如何應對？
馬蹄露侄仔馬米高現為一名YouTuber，他最近拍片分享被美國拒簽，更傷心得在鏡頭前留下男兒淚。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前