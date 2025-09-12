Angelababy真面目被拍！外媒「0修飾特寫畫面」瘋傳 網嘆：根本是神等級

近日，有網友在社群平台分享Angelababy被外媒Getty拍攝的照片。即使是在無修圖、近距離拍攝的情況下，她的膚況依然相當細緻，幾乎看不見瑕疵，引發網友讚嘆「根本是神的等級」。

不少人認為，Angelababy的五官比例確實優越，加上整體狀態維持得很好，和她22歲參加威尼斯影展時的舊照相比，竟沒有多大的差異。由於Getty照片一向以「明星照妖鏡」著稱，過去不少明星都曾被放大檢視，因此她能保持良好狀態也受到肯定。

相關討論中，不少人讚賞她外貌條件優越，但也有人提出質疑，認為「美貌光環」是否在一定程度上掩蓋了她在表演上的爭議，也讓Angelababy的形象再度成為網路關注焦點。

