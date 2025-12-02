精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
Angelababy素顏接兒子放學！穿百元外套融入家長群 母子牽手回家畫面超溫馨
近期，上海許多網友都分享在校門口目擊Angelababy素顏接8歲兒子小海綿放學，身穿灰色平價外套配上休閒褲，加上彎腰聽孩子說話的互動，畫面親切又接地氣，瞬間登上熱搜。
11月30日至12月1日，連續兩天都有路人拍到Angelababy現身家長接送人潮中，沒有明星距離感，素顏、穿著百元即可入手的休閒裝，專心聽著小海綿分享校園趣事。母子牽手離開時的輕鬆模樣，被目擊者形容「很日常、很溫馨」。
這也不是她第一次被拍到接送小海綿。早在5月就曾傳出她調整工作節奏，每天下午三點後多半陪孩子上課外班。
雖然與黃曉明已離婚，但Angelababy仍時常帶著小海綿與前婆婆聚餐，展現相對和諧的共同育兒模式。從學校功課、看病到陪伴旅行，她多半親自處理，粉絲也常形容她「一直都盡心盡力」。不過因為經常被拍到育兒畫面，也有網友質疑是否為營銷手法，另有人呼籲「拍媽媽就好，不要拍孩子」，希望大眾更重視孩子的隱私。
