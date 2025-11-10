HOKA波鞋雙11限時快閃75折！
Angelababy素顏真面目曝光！直播高清特寫驚現「冷白透光肌」 網嘆：這狀態太犯規
35歲Angelababy再度憑高顏值掀起話題。11月6日晚間，她現身品牌直播間，全程以素顏入鏡，高清特寫中皮膚白皙緊緻、毛孔幾乎看不見，被粉絲大讚「自帶柔光濾鏡」，話題隨即登上熱搜。
直播中Angelababy氣色亮眼，睫毛根根分明，隨興清唱《小城夏天》、《綠羅裙》，笑容自然、互動親切，還分享童年照片，呼籲大家「拒絕容貌焦慮」。不少粉絲翻出她早年《奔跑吧》素顏片段對比，驚訝「幾乎沒變」，留言讚「這狀態太犯規」。
不過也有網友提出技術質疑，指出直播間採用5500K主燈、下巴燈與髮絲燈等多盞光源，並搭配輕度磨皮參數，可能淡化皮膚細節。對此，化妝師出面回應：「這種光線反而更容易放大瑕疵，能撐住是真實好狀態。」
事實上，Angelababy過去多次以生圖、雜誌造型登上熱搜，外型一向穩定。這次直播中她主動試穿產品、毫無偶像包袱的舉止，也被認為是她維持高人氣的原因之一。
