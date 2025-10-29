Angelababy近況曝光：曾是頂流C位女星，如今為何走下神壇、失去資源？

曾多次站上時尚盛典C位的Angelababy（楊穎），近期開始出席平價品牌活動，並且在直播間帶貨。直播畫面中，她全程保持微笑，努力示範產品並配合互動；港媒也拍到她在街頭試吃美食，彷彿「走下神壇」的生活近況引發網友討論。

過往，Angelababy從模特兒起步，憑藉前夫黃曉明的雄厚資源，逐步成為大陸演藝圈一線女星。她登上多家頂級時尚刊物封面，參與大型頒獎典禮，並穩站C位。雖然演技曾數度引發爭議，她仍靠著高人氣不斷接下新工作，有活力又甜美的形象深植人心。

然而，在經歷離婚和瘋馬秀風波後，Angelababy的影視與品牌資源逐漸減少。一些大製作劇本不再向她示好，取而代之的是平價品牌代言與直播活動。直播中，她主動努力示範產品、配合互動，與過去在紅毯上高貴的形象成為對比，也令不少網友感到唏噓。

不過，據傳Angelababy目前財務狀況穩定，之所以持續參與平價品牌活動與直播，主要是為了保持職業曝光，靜待事業復甦的機會。相比早年的風光時刻，現階段的Angelababy呈現出更樸實的一面，雖低調但依然受到粉絲期待。

