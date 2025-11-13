專訪︱台女機上高空拍攝地貌欣賞香港
Angelababy離婚「仍送禮給黃曉明家人」！8歲小海綿代媽媽出席宴會萌翻
黃曉明近日帶8歲兒子小海綿回青島老家，出席親戚寶寶的週歲宴。雖然前妻Angelababy（Baby）沒有現身，但仍貼心準備黃金手鐲當賀禮，交由小海綿親手轉交。親友在社群發文感謝「海綿哥哥帶來baby姐的禮物」，暖心舉動被網友狂讚：「離婚後還這麼體面，真的太有教養！」
據悉，週歲宴在11月11日舉行。Baby贈送的黃金手鐲象徵為新生兒祈福健康平安，雖人未到場，但心意十足，黃曉明的親友也公開稱讚Baby私下「溫柔又真誠」，在家族中依然有著很好的評價。
部分宴會照片被親友PO出，當天小海綿被奶奶摟在懷裡，身高看起來已抽高不少。他在現場活潑逗小寶寶玩、幫忙遞禮物，模樣可愛又懂事，黃曉明則一路陪伴兒子，全程低調，未見緋聞女友葉珂出現在畫面中。
過去Baby多次被拍到獨自帶小海綿看病、接送上下學，近年黃曉明也更積極陪伴兒子，會幫忙輔導功課、帶去家族聚會。不過外界普遍認為，小海綿仍主要由Baby照顧。她長期堅持保護兒子隱私，不讓正臉曝光，就連探班畫面也會清場避拍，防護嚴密。這次她透過禮物傳遞祝福，更讓網友直呼：「離婚也能這樣互相尊重，真的不容易！」
