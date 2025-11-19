Angelababy 8歲兒子「身高已超過她肩膀」！暴風成長軌跡曝光 網驚：基因強大

黃曉明與Angelababy的兒子「小海綿」近期因身高成長再度成為話題！2025年11月最新巧遇畫面顯示，8歲10個月的小海綿身高已穩定高過媽媽肩膀，接近身高約168公分的Angelababy的耳朵位置。網友依此推算，他的身高可能已在140到150公分之間，成長速度讓不少人直呼「基因太強」。

對比先前的巧遇照，小海綿的身高才剛好到媽媽肩膀，短短三個月就明顯地又抽高了一些。日前黃曉明帶兒子參加青島家族聚餐，合照中也可看見小海綿的身高已接近爸爸胸口（黃曉明約180公分），腿部比例尤其突出，被認為完美承襲父母的外型條件。

雖然夫妻離婚，但兩人仍共同育兒，Angelababy主要負責日常照顧，黃曉明則在工作空檔盡力陪伴，雙方都多次被拍到帶孩子外出。尤其Angelababy這些年親力親為的照顧，無論是課業、生活還是帶孩子旅行，都幾乎不缺席。近期被拍到的小海綿，會主動擺餐具、向服務人員道謝，禮貌舉止常被誇「家教很好」。

多年來兩人始終堅持不讓小海綿的正臉曝光，Angelababy甚至曾購回偷拍照片的版權，力守兒子的隱私。網路上除了驚嘆他的身高變化，也有人呼籲外界「給孩子空間」。

