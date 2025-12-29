Angelina Jolie給孩子的生命獻禮，登雜誌封面首公開切除雙乳疤痕：不用擔心因乳癌失去母親

Angelina Jolie 給孩子的生命獻禮，登雜誌封面首公開切除雙乳疤痕：不用擔心因乳癌失去母親

平安夜，當人人都在交換著包裝精緻的禮物時，對於 Angelina Jolie 來說，她送給孩子最珍貴的禮物，並不在絲帶與包裝紙裡，而是在她身體上那兩道伴隨了 12 年的痕跡。最近她為《TIME France》創刊號拍攝封面，首度公開切除雙乳房的手術疤痕。

為了不讓悲劇重演，她親手改寫了結局

這份「禮物」的開端，源於一段痛苦的家族記憶。Angelina Jolie 的母親在 56 歲那年因乳癌早逝，這份失去至親的缺憾，成為了她心底揮之不去的陰影。當基因測示顯示她分別擁有 87% 和 50% 患上乳癌和卵巢癌的風險時，她考慮的不再是銀幕上的形象，而是六個孩子的童年。

她曾在訪談中流露出一份簡單卻令人心疼的願望：我想告訴孩子們，不用擔心因乳癌而失去母親。於是，她主動選擇做切除雙乳房手術，患上乳癌的風險才減到5%以下，後來也做了切除卵巢和輸卵管的手術。這並非單純的醫療選擇，而是一個女人為了爭取與孩子共度餘生、不再缺席他們未來的愛的宣言。

打破階級：健康不應是「有錢人」的特權

Angelina Jolie 的勇敢無疑掀起了全球對基因檢測的關注，但她也清醒地提醒大眾，這份「活下去的機會」不應是特權，她提到世界上仍有無數女性在現實壓力面前無從選擇。她也試圖打破社會對女性身體的刻板定義，向世界宣告：我們不應對自己的身體感到羞恥。

戲如人生：在時裝週的高牆下擁抱真實

這種對「真實」的堅持，亦延續到她的新電影《Couture》中。戲中場景設於巴黎時裝週，她飾演一名對抗病魔的製片人。在那個極度追求精緻的時尚殿堂裡，Angelina Jolie 戲裡戲外都展現出這種帶有缺憾的美。這種強烈的對比，無疑是對當代審美觀的一場溫柔革命—真正的強大，是當你直面脆弱時，依然能優雅地挺起胸膛。

疤痕，是愛過與生存過的勳章

對 Angelina Jolie 來說，身體上的印記記錄了她對抗恐懼的勇氣。在這個講求歡欣與華麗的聖誕季節，她用這輯照片提醒我們：最珍貴的禮物，永遠不是那些昂貴的物質，而是那份「我會一直陪伴著你」的堅定承諾。這兩道疤痕，就是她給六位孩子們、也給自己最寶貴的生命獻禮。

