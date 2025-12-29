焦點

《尋秦記》專訪｜古天樂被林峯視為真師傅

Yahoo Style HK

Angelina Jolie給孩子的生命獻禮，登雜誌封面首公開切除雙乳疤痕：不用擔心因乳癌失去母親

Yahoo Style
Yahoo Style
Angelina Jolie給孩子的生命獻禮，登雜誌封面首公開切除雙乳疤痕：不用擔心因乳癌失去母親
Angelina Jolie給孩子的生命獻禮，登雜誌封面首公開切除雙乳疤痕：不用擔心因乳癌失去母親

平安夜，當人人都在交換著包裝精緻的禮物時，對於 Angelina Jolie 來說，她送給孩子最珍貴的禮物，並不在絲帶與包裝紙裡，而是在她身體上那兩道伴隨了 12 年的痕跡。最近她為《TIME France》創刊號拍攝封面，首度公開切除雙乳房的手術疤痕。

基於你的私隱偏好設定，此內容無法提供。
如要查看此內容，請在這裡更新你的設定。
基於你的私隱偏好設定，此內容無法提供。
如要查看此內容，請在這裡更新你的設定。

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報

為了不讓悲劇重演，她親手改寫了結局

這份「禮物」的開端，源於一段痛苦的家族記憶。Angelina Jolie 的母親在 56 歲那年因乳癌早逝，這份失去至親的缺憾，成為了她心底揮之不去的陰影。當基因測示顯示她分別擁有 87% 和 50% 患上乳癌和卵巢癌的風險時，她考慮的不再是銀幕上的形象，而是六個孩子的童年。

廣告
（Getty Images）
（Getty Images）

她曾在訪談中流露出一份簡單卻令人心疼的願望：我想告訴孩子們，不用擔心因乳癌而失去母親。於是，她主動選擇做切除雙乳房手術，患上乳癌的風險才減到5%以下，後來也做了切除卵巢和輸卵管的手術。這並非單純的醫療選擇，而是一個女人為了爭取與孩子共度餘生、不再缺席他們未來的愛的宣言。

（Getty Images）
（Getty Images）

打破階級：健康不應是「有錢人」的特權

Angelina Jolie 的勇敢無疑掀起了全球對基因檢測的關注，但她也清醒地提醒大眾，這份「活下去的機會」不應是特權，她提到世界上仍有無數女性在現實壓力面前無從選擇。她也試圖打破社會對女性身體的刻板定義，向世界宣告：我們不應對自己的身體感到羞恥。

（Getty Images）
（Getty Images）

戲如人生：在時裝週的高牆下擁抱真實

這種對「真實」的堅持，亦延續到她的新電影《Couture》中。戲中場景設於巴黎時裝週，她飾演一名對抗病魔的製片人。在那個極度追求精緻的時尚殿堂裡，Angelina Jolie 戲裡戲外都展現出這種帶有缺憾的美。這種強烈的對比，無疑是對當代審美觀的一場溫柔革命—真正的強大，是當你直面脆弱時，依然能優雅地挺起胸膛。

（Getty Images）
（Getty Images）

疤痕，是愛過與生存過的勳章

對 Angelina Jolie 來說，身體上的印記記錄了她對抗恐懼的勇氣。在這個講求歡欣與華麗的聖誕季節，她用這輯照片提醒我們：最珍貴的禮物，永遠不是那些昂貴的物質，而是那份「我會一直陪伴著你」的堅定承諾。這兩道疤痕，就是她給六位孩子們、也給自己最寶貴的生命獻禮。

（Getty Images）
（Getty Images）

>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！

相關文章：Angelina Jolie 15歲小女兒Vivienne精緻臉容曝光！4歲參演媽媽電影，牽著媽媽同框「母女裝」走上紅地毯

Angelina Jolie 15歲小女兒Vivienne精緻臉容曝光！4歲參演媽媽電影，牽著媽媽同框「母女裝」走上紅地毯
Angelina Jolie 15歲小女兒Vivienne精緻臉容曝光！4歲參演媽媽電影，牽著媽媽同框「母女裝」走上紅地毯

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

明星魅力：

39歲石原里美，當母親後更添魅力！打破常見婚後即隱退的女演員常態：愛情如鏡，要讓自己成為更好的人

BIGBANG太陽太太閔孝琳拒絕「身材焦慮」，霸氣回應「變胖」評論：請多多應援我作為母親的樣子

女性如何為自己選擇屬於自己的舞台？結婚、生育並成為母親...從容地拿回人生主導權｜BONNIE MAN 文炎君《女人像鹽》

宏福苑五級大火

其他人也在看

《Stranger Things》Max越大越美！回顧23歲Sadie Sink的歷年紅地毯穿搭

《Stranger Things》Max越大越美！回顧23歲Sadie Sink的歷年紅地毯穿搭

Netflix人氣劇集《Stranger Things》（怪奇物語）來到第5季，從2016年開播的第一季至今，9年來觀眾們可算是看著劇中的主角演員長大，當中飾演「Max Mayfield」的美國演員Sadie Sink更是越大越美，2002年出生的她今年23歲，從女孩變成亭亭玉立的少女，現在就來解構Sadie Sink的歷年紅地毯穿搭！2002年出生的Sadie Sink今年才23歲，卻已經是出道10年多的專業演員，在電影、電視劇及舞台劇領域都十分活躍。2012年，當時11歲的Sadie Sink於百老匯劇院面試時拿到《安妮》其中的一角，正式展開演藝生涯。 Sadie Sink在《Stranger Things》飾演的「Max Mayfield」是個對周遭人事抱有戒心的女孩，劇中經常以T恤、牛仔褲及運動服套裝登場。現實中的Sadie Sink呢，是個自信活潑的女孩，近年更散發出優雅的少女氣質，而且頗有時尚潛質，令人期待更多往後的不同面貌。 《Stranger Things》 從2017年的第二季、2019年的第三季來到2022年的第四季，光是看《Stranger Things》宣傳紅地

ELLE.com.hk ・ 3 小時前
Jennie超辣身材也穿SKIMS塑身衣！「這裡」買劈價低至3折，百搭黑長袖衫低至$206、熱賣高圓領連身衣折後$201

Jennie超辣身材也穿SKIMS塑身衣！「這裡」買劈價低至3折，百搭黑長袖衫低至$206、熱賣高圓領連身衣折後$201

由金·卡戴珊（Kim Kardashian）創立的SKIMS，以舒適貼身的剪裁與多元尺碼選擇聞名，主打塑身衣、休閒服與居家單品，成功顛覆傳統內衣市場，並迅速成為全球女性衣櫥中的必備品牌。SKIMS不僅強調修飾身形的效果，更注重日常穿著的自在感，因而深受名人與時尚圈推崇。近期，BLACKPINK成員Jennie也以火辣身材演繹SKIMS塑身衣，掀起粉絲與潮流愛好者的熱烈關注。現在NET-A-PORTER祭出限時優惠，折扣低至3折，百搭黑色長袖上衣只需$206，是入手偶像同款的最佳時機！

Yahoo Style HK ・ 5 小時前
Bradley Cooper向Gigi Hadid要結婚了！求婚浪漫細節及婚禮計劃一次過揭露

Bradley Cooper向Gigi Hadid要結婚了！求婚浪漫細節及婚禮計劃一次過揭露

荷里活有一對俊男美女夫婦要誕生了！有指Bradley Cooper最近向Gigi Hadid求婚成功，男方甚至已經獲得Gigi媽媽的肯定，拍拖兩年多的他們計劃於2026年步入禮堂，共建家庭。Gigi 在慶祝30歲生日的貼文首次貼出兩人的甜密合照，Hadid寫道：「我覺得自己好幸運能夠迎來30歲！我感謝每一次的高低起伏——這些經歷帶給我教訓與禮物，讓我能真切感受人生！」推薦閱讀:➤ Zendaya和Tom Holland訂婚了？5卡鑽戒、求婚細節被公開➤ C朗終於要結婚了！Georgina如何由Gucci女店員變成最強名媛Follow us on:Facebook: elleOnlineHKInstagram: @ellehongkongYouTube: ELLETVHK

ELLE.com.hk ・ 1 天前
尖沙咀男子企圖跳海輕生　救援人員勸服送院檢查

尖沙咀男子企圖跳海輕生　救援人員勸服送院檢查

【on.cc東網專訊】尖沙咀有人企圖跳海。今日(29日)早上11時54分，麼地道66號對開海旁一名男子報案，稱自己危坐海旁石壆上企圖跳海輕生。救援人員接報到場走近事主身旁展開游說，消防輪在對開海面戒備。最終男子被勸服返回安全位置，由救護車送院檢查。

on.cc 東網 ・ 3 小時前
消委會牛奶｜日本品牌牛奶被測出最低鈣及蛋白質！特選3.6原來係咁解？

消委會牛奶｜日本品牌牛奶被測出最低鈣及蛋白質！特選3.6原來係咁解？

消委會537期測試了市面上40款牛奶，發現逾3成樣本達到「高鈣」水平，更有9成半屬「蛋白質來源」食物，僅一款樣本的測試結果與標籤上的差距未達要求！調查結果更顯出，市面上普遍標榜「較低脂」的牛奶總脂肪中，比「低脂」牛奶高出約1倍，消費者購買前要留意！而整個測試中，9成樣本的總評分為5星，整體表現理想。

Yahoo Food ・ 7 小時前
《不良一族尋愛記》Netflix爆紅日本戀綜，11位前不良少年少女學習戀愛：創傷如何影響著愛的給予與接收能力｜BONNIE MAN 文炎君《女人像鹽》

《不良一族尋愛記》Netflix爆紅日本戀綜，11位前不良少年少女學習戀愛：創傷如何影響著愛的給予與接收能力｜BONNIE MAN 文炎君《女人像鹽》

向來懂得抓住觀眾目光的Netflix，繼《單身即地獄》屢屢製造話題之後，他們將目光轉向日本，推出全新戀愛實境節目《不良一族尋愛記》(Badly in Love) 。這次節目組找來 11 位前不良少年、少女，在「學校」展開戀愛冒險。節目中的參與者，個個背負著所謂的「不良」過往——可能是暴力史、幫派背景或破碎的成長經歷。他們在鏡頭前的激烈衝突、瞬間爆發的憤怒，以及難以建立信任的互動，讓這檔節目超越了普通戀愛綜藝的範疇，直指一個更核心的主題：它的核心不是「誰與誰配對成功」，而是親密關係如何成為我們過往傷痛最敏感、也最有效的試紙。

Yahoo Style HK ・ 6 小時前
港男攜胡椒噴霧赴日　機場安檢揭發被捕

港男攜胡椒噴霧赴日　機場安檢揭發被捕

機場警區昨日(27日)接獲報案，指一名準備前往日本的35歲香港男子在出境安檢時被揭發行李內藏違禁物品。消息指，保安人員在檢查其兩件手提行李時，發現內藏兩枝懷疑胡椒噴霧，隨即通知警方。警員到場後確認物品屬違禁品，男子涉嫌違反《火器及彈藥條例》，當場被捕。該男子其後獲准保釋候查，案件交由機場警區刑事調查隊第四隊跟進。

am730 ・ 21 小時前
日本旅遊｜九州最大新Outlet「三井Outlet Park福岡」2027春季落成！逾200間店舖＋海邊景觀Chill住血拼

日本旅遊｜九州最大新Outlet「三井Outlet Park福岡」2027春季落成！逾200間店舖＋海邊景觀Chill住血拼

福岡將於2027年春季迎來九州最大新Outlet「三井Outlet Park 福岡」（暫稱），位於福岡市西區的「Marinoa City 福岡」舊址，預計集結約200間店舖，涵蓋國際品牌、選物店、運動戶外用品、兒童用品等，亦規劃餐飲區及活動空間等設施，令人相當期待。

Yahoo 旅遊 ・ 6 小時前
呂慧儀化身電單車手　親身上陣勁有型

呂慧儀化身電單車手　親身上陣勁有型

【on.cc東網專訊】藝人呂慧儀憑《愛．回家之開心速遞》演「熊若水」一角深入民心，日前《愛．回家》其中一集劇情中，呂慧儀化身電單車手勇救由林淑敏飾演的龍力蓮。其後，呂慧儀亦在社交平台分享揸電單車照，原來她並沒有用替身，而是其親身上陣拍攝，她發文表示：「考電單車牌

東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
網上求職騙案三周逾110宗總損失逾1,900萬元 31歲女「刷單員」被呃190萬元

網上求職騙案三周逾110宗總損失逾1,900萬元 31歲女「刷單員」被呃190萬元

警方「守網者」社交平台公布，過去三星期，警方共接獲超過110宗網上求職騙案，騙款金額超過1,900萬港元。

AASTOCKS ・ 2 小時前
泰星崛起，席捲全球時尚圈！「LingOrm」影響力超越一眾韓星，2026春夏四大時裝周明星影響力數據Top10

泰星崛起，席捲全球時尚圈！「LingOrm」影響力超越一眾韓星，2026春夏四大時裝周明星影響力數據Top10

2026春夏四大時裝周（SS26）數據出爐，根據影響者行銷平台Lefty報告，泰星漸露頭角，總Earned Media Value（EMV，賺得媒體價值）高達8000萬美元，成為亞太區最強勢力群體，成功超越韓流偶像，引領品牌APAC策略新風潮。

Yahoo Style HK ・ 7 小時前
鑽石山富山邨單位起火 約百居民疏散 八旬住戶昏迷送院

鑽石山富山邨單位起火 約百居民疏散 八旬住戶昏迷送院

鑽石山富山邨今日(28日)下午發生火警。警方於下午1時18分接報，指富信樓10樓一個單位的廚房起火並冒出濃煙。消防員迅速到場，動用一條喉及派出一隊煙帽隊進行灌救，並於下午1時58分成功將火勢撲滅。 火警發生時，起火單位內共有四人，其中一名80歲老翁昏迷，由消防員救出後送往伊利沙伯醫院搶救，其餘三人則安全無恙。事件

am730 ・ 23 小時前
花500 萬台幣買一個「菜籃」？香奈兒購物籃包拍出天價全網傻眼！

花500 萬台幣買一個「菜籃」？香奈兒購物籃包拍出天價全網傻眼！

原來這款來自香奈兒的「購物籃包」，近日在佳士得拍賣會上以約15.24萬美元成交，換算新台幣逼近500萬元，也刷新了品牌非經典包款的拍賣紀錄，難怪網友第一反應全是：「這不就是菜藍嗎？」但真正讓藏家願意出到這個價位的，從來不是外型可不可愛，而是它背後的時代意義！原來...

styletc ・ 1 小時前
日本群馬縣高速公路67輛車連環相撞引發大火　至少2死26傷

日本群馬縣高速公路67輛車連環相撞引發大火　至少2死26傷

日本群馬縣高速公路67輛車連環相撞，引發大火，造成至少2人死亡，26人受傷。 昨晚約7時半，在群馬縣關越高速公路，最初有兩輛貨車追撞並停靠路肩，但在路面結冰及視野欠佳的情況下，後方60多部車發生連環碰撞，涉及貨車、拖板車及多輛私家車。其中約20輛車起火，並傳出陣陣爆炸聲，大火焚燒逾7個小時後被撲滅。 警方表

am730 ・ 1 天前

陷「咖啡因」爭議 霸王茶姬(CHA.US)反擊

知乎某用戶發文稱「霸王茶姬等高濃度咖啡因飲料實際上是在蹭準毒品的擦邊球」，該言論引發網民熱議。霸王茶姬(CHA.US)上周五(26日)下午官方回應表示，注意到近期網絡中傳播的針對該公司的謠言與不實信息。對於此類惡意捏造事實、損害公司商譽的違法行為，公司法務部門已全面介入並啟動法律程序，堅決依法維權。 霸王茶姬稱，始終珍視來自社會各界的、基於事實的善意監督與建議，對於任何逾越法律紅線的誹謗與中傷，也必將採取法律手段，維護自身的合法權益。 霸王茶姬官方進一步回應稱：每款茶飲都選用原葉茶胚及天然花果料，天然茶葉中自帶有茶多酚和咖啡因，每一款飲品都可通過小程序的「健康計算機」查到咖啡因含量，用戶在購買前可先行查看。霸王茶姬上周五跌2.5%，收報11.9美元。 針對咖啡因的性質，上海市禁毒委員會辦公室官方微信公眾號「上海禁毒」上周六(27日)發文進行了科普。 文章指出，咖啡因是一種天然的生物鹼，茶葉中天生就有。茶樹植物「製造」咖啡因是為了抵禦蟲害，幫助它們在自然界中生存。所有真茶，包含紅茶、綠茶、烏龍茶、白茶等都含有咖啡因，只有少數純花草茶如玫瑰茶、菊花茶才沒有。茶葉幹重中咖啡因含量其實更高，約

AASTOCKS ・ 6 小時前
中原周末10大屋苑錄得13宗成交按周急升85.7%

中原周末10大屋苑錄得13宗成交按周急升85.7%

中原地產10大屋苑本周末錄得13宗成交，按周急升85.7%，創6個周末新高，聖誕節4天假期合共錄21宗成交，太古城表現最好，4天錄7宗成交。

infocast ・ 19 小時前
亦園路謀殺案｜29歲男子被控謀殺提堂　還柙至明年3月再訊

亦園路謀殺案｜29歲男子被控謀殺提堂　還柙至明年3月再訊

【Now新聞台】洪水橋亦園路謀殺案，29歲男子被控謀殺罪，早上提堂後還柙候審。 被告張偉賢由警車押送到粉嶺裁判法院應訊。控罪指，他涉嫌在8月25日與其他人在亦園路亦園村謀殺51歲男子曾彭山。控方申請押後作進一步調查，獲裁判官接納，延至明年3月23日再訊，期間被告要還柙。警方早前提及，相信案件涉及非法活動的金錢糾紛，累計有27人涉案被捕。#要聞

now.com 新聞 ・ 2 小時前
【惠康】至筍美食優惠 豆苗$16/盒（即日起至01/01）

【惠康】至筍美食優惠 豆苗$16/盒（即日起至01/01）

惠康集合至筍美食優惠，今個星期有韓國士多啤梨、智利大裝車厘子、袋裝橙8個裝、豆苗、波蘭Yano雞中翼、Ocean Favourite原味/刁草煙三文魚、立頓黃牌精選紅茶/車仔各款茶包、Movenpick乳酪同埋TAMAGO COMPANY/月亮石日本白蛋/首爾農埸韓國新鮮加大雞蛋，快啲嚟惠康掃貨啦！

YAHOO著數 ・ 5 小時前

中國外交部回應日領導人或參拜靖國神社：不要錯上加錯

據日本傳媒上周報道，首相高市早苗於12月26日可能到供奉二戰甲級戰犯的靖國神社參拜。在北京，中國外交部回應有關日本領導人可能參拜靖國神社，以及俄方建議日本修建軍國主義受害者紀念堂的提問。中國外交部發言人林劍對此表示，讚賞俄方有關表態，指出靖國神社是日本軍國主義發動對外侵略戰爭的精神工具和象徵，供奉有對侵略戰爭負有嚴重罪責的14名甲級戰犯，日方應該正視和反省侵略歷史，以實際行動體現對軍國主義罪行的懺悔和對受害者的尊重，不要錯上加錯。#靖國神社 #高市早苗 (CW)

infocast ・ 6 小時前
NewJeans合體回歸夢碎！ADOR宣佈與Danielle解除合約並追究法律責任，五缺一投下震憾彈

NewJeans合體回歸夢碎！ADOR宣佈與Danielle解除合約並追究法律責任，五缺一投下震憾彈

NewJeans 確定五缺一，ADOR 宣佈與 Danielle 解除專屬合約！經歷一年的合約法律戰，NewJeans 於 2024 年 11 月 28 日召開記者會並指與 ADOR 解除專屬合約，而 2025 年 10 月 30 日韓國法院判決指「難以認定 ADOR 違約而合約依然有效」，即指 NewJeans 依然是 ADOR 旗下的藝人，五位成員必須履行合約責任。

Yahoo Style HK ・ 1 小時前