專訪︱台女機上高空拍攝地貌欣賞香港
Anker 反串 Apple iPhone Pocket 0% 實用度、讓人感到不解；Apple 中國客服回應定價高的原因
網友嘲諷如「剪開的襪子」還賣超級貴。
Apple 與 ISSEY MIYAKE 聯乘推出的「iPhone Pocket」，以一塊布的設計靈感來設計的隨行包包，讓用戶可以擺放 iPhone 和 AirPods 等其他配件，然而定價逾千港元，不少網民留言嘲諷如「剪開的襪子」。
BBC 引述社群與媒體批評其近似針織襪、缺乏拉鍊或扣件，對城市通勤與防盜並不友善；高價位更被拿來對照其「功能邏輯」，被戲稱是「忠誠度測試器」。
Anker 更在 Facebook 貼圖反串，指他們也有新品 Anker Pocket+，不需要用襪子來保護充電寶，同時表示這東西 0% 實用度、讓人感到不解。
內地傳媒《经视直播》就引述 Apple 官方客服的回應，指 Apple 很少推出「包包」類配件，聯名款產品通常定價比較高。
更多內容：
£220 ‘for a cut-up sock' - Apple's new iPhone Pocket ridiculed online
Apple 聯乘 ISSEY MIYAKE，推出限量 iPhone Pocket 時尚針織袋
