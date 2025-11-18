43歲「小安」Anne Hathaway《穿Prada的惡魔2》預告，Fit爆身型原來靠「PATH飲食法」，4種規則「不捱餓」輕鬆減磅

《穿Prada的惡魔2》預告，見到Anne Hathaway狀態大勇，由內到外散發「大女主」魅力，不敢相信當年的「小安」現在已經43歲，而且是靚媽，到底她是如何keep住fit爆身型？當中有靠著「PATH飲食法」！

想瘦身卻厭倦嚴格計算熱量或完全戒澱粉？營養師高敏敏強推的「PATH飲食法」，正成為歐美明星跟隨的減肥飲食法，Anne Hathaway也有跟著這飲食法則keep住美好身形。這套方法不需餓肚子、不禁食碳水，卻能輕鬆塑造好身材，讓你吃得健康、瘦得自然。

Anne Hathaway減肥成功，就是靠它維持纖細曲線，現在輪到你了！

（ Getty Images ）

（Getty Images）

（Getty Images）

PATH飲食法是什麼？

PATH飲食法，是源自西方均衡飲食理念，強調進食原型食物、多樣營養與適量份量。它的名字代表四種核心元素，用「自己的手」當作份量工具，超方便執行！每餐遵循以下原則：

P（Palm，手掌大小的澱粉）：選低GI原型如糙米、番薯或燕麥，提供穩定能量，不怕血糖飆升。

手掌大小的低GI原型，例如：糙米、番薯或燕麥。（Getty Images）

A（Abundant Vegetables，五色蔬菜）：至少紅、橙、黃、綠、白五色蔬果，補纖維、抗氧化，促進腸道健康。

攝取紅、橙、黃、綠、白五色蔬果五色蔬菜。（Getty Images）

T（Thumb，拇指大小的健康油脂）：橄欖油、牛油果或堅果，幫助吸收維他命，平衡荷爾蒙。

拇指大小的橄欖油、牛油果或堅果。（Getty Images）

H（Handful，拳頭大小的優質蛋白）：雞胸、三文魚、豆腐或蛋類，增肌肌肉燃脂。

拳頭大小的優質蛋白，例如：雞胸、三文魚、豆腐或蛋類。（Getty Images）

不戒澱粉、不算熱量，卻能控制總量，讓身體自然代謝多餘脂肪。高敏敏營養師說：「什麼都吃、什麼都不多，這才是健康美麗的不二法門！」

減肥不戒澱粉的好處：Anne Hathaway為何愛它？

PATH飲食法最大魅力在於「飽足不餓肚子」。Anne Hathaway減肥時，就用這套法則維持能量，避開反彈危機。研究顯示，均衡原型飲食能穩定血糖、提升代謝，長期瘦身成功率高達80%以上。搭配規律運動與慢嚼習慣，更能防暴食、護腸胃。

PATH飲食法實用Tips：

早餐進食糙米配五色沙律+牛油果+水煮蛋；

晚餐煎三文魚伴番薯+綠色蔬菜。

少碰加工食品與含糖飲料就能見效！

營養師高敏敏強調，PATH飲食法適合忙碌上班族，簡單上手，長期守護健康體態！快試試PATH瘦身法，減肥不戒澱粉，從此變簡單。

