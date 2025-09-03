Anne Hathaway拍戲滑倒，腳拗90度險「拗柴」？訓練腳腕6個動作，簡單在家自己做到強化腳踝肌肉

日前Anne Hathaway拍攝《穿Prada的惡魔2》時不慎跌倒，險些扭傷腳踝！幸好她身手敏捷，華麗起身！透過規律的拉筋和強化運動能有效增強腳踝穩定性，降低扭傷風險，以下介紹6個簡單拉筋運動，大家可以在家輕鬆實踐，讓你能跟Anne Hathaway一樣展現從容魅力！

6個簡單腳踝拉筋運動有效預防扭傷

1. 腳踝圓形運動

腳尖順時針和逆時針各畫圓10-15次，增強腳踝靈活性，每天2-3組，簡單又有效。

腳踝圓形運動，腳尖順時針和逆時針各畫圓10-15次

2. 小腿拉伸

雙手扶牆，後腳伸直，腳跟貼地，保持15-30秒，感受小腿拉伸。每邊重複2-3次，緩解肌肉僵硬。

小腿拉伸，雙手扶牆，後腳伸直，腳跟貼地，保持15-30秒

3. 跟腱拉伸

類似小腿拉伸，但後腿微彎，專注拉伸跟腱，保持15-30秒，每邊2-3次，提升腳踝後側靈活度。

跟腱拉伸，後腿微彎，專注拉伸跟腱，保持15-30秒，每邊2-3次

4. 腳趾抓毛巾

坐在椅子上，用腳趾抓毛巾10-15次，強化腳部小肌肉，提升腳踝穩定性。

腳趾抓毛巾，坐在椅子上，用腳趾抓毛巾10-15次

5. 單腳平衡

單腳站立10-30秒，進階人士可以閉眼或站在軟墊上，每邊2-3次，簡單提升平衡感。

單腳平衡，單腳站立10-30秒，進階人士可以閉眼或站在軟墊上，每邊2-3次

6. 阻力帶運動

用阻力帶練習腳背上提、內翻和外翻動作，每組10-15次，強化腳踝周圍肌肉，每天2-3組。

阻力帶運動，用阻力帶練習腳背上提、內翻和外翻動作，每組10-15次

每天花10-15分鐘練習上述拉筋運動，能有效預防腳踝扭傷！做運動前建議先熱身5-10分鐘，避免拉傷。穿著運動鞋有助降低扭傷風險，若有舊傷，請諮詢物理治療師意見。運動因人而異，切記量力而為。

