習近平普京閒談「器官移植、長生不老」
Anne Hathaway拍戲滑倒，腳拗90度險「拗柴」？訓練腳腕6個動作，簡單在家自己做到強化腳踝肌肉
日前Anne Hathaway拍攝《穿Prada的惡魔2》時不慎跌倒，險些扭傷腳踝！幸好她身手敏捷，華麗起身！透過規律的拉筋和強化運動能有效增強腳踝穩定性，降低扭傷風險，以下介紹6個簡單拉筋運動，大家可以在家輕鬆實踐，讓你能跟Anne Hathaway一樣展現從容魅力！
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報
6個簡單腳踝拉筋運動有效預防扭傷
1. 腳踝圓形運動
腳尖順時針和逆時針各畫圓10-15次，增強腳踝靈活性，每天2-3組，簡單又有效。
2. 小腿拉伸
雙手扶牆，後腳伸直，腳跟貼地，保持15-30秒，感受小腿拉伸。每邊重複2-3次，緩解肌肉僵硬。
3. 跟腱拉伸
類似小腿拉伸，但後腿微彎，專注拉伸跟腱，保持15-30秒，每邊2-3次，提升腳踝後側靈活度。
4. 腳趾抓毛巾
坐在椅子上，用腳趾抓毛巾10-15次，強化腳部小肌肉，提升腳踝穩定性。
5. 單腳平衡
單腳站立10-30秒，進階人士可以閉眼或站在軟墊上，每邊2-3次，簡單提升平衡感。
6. 阻力帶運動
用阻力帶練習腳背上提、內翻和外翻動作，每組10-15次，強化腳踝周圍肌肉，每天2-3組。
每天花10-15分鐘練習上述拉筋運動，能有效預防腳踝扭傷！做運動前建議先熱身5-10分鐘，避免拉傷。穿著運動鞋有助降低扭傷風險，若有舊傷，請諮詢物理治療師意見。運動因人而異，切記量力而為。
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
健康養生：
59歲郭富城冰塊腹肌好身材全靠自律！早上6時睡覺、每日只吃一餐，保養之道：胖過之後超級自律
碧咸這位「萬人迷爸爸」，50歲仍保持冰塊腹肌是為了孩子？每天與太太Victoria去健身，健康同時想成為榜樣
57歲妮歌潔曼「自律女王」手臂與背肌線條超美！Nicole Kidman魅力大爆發，靠運動健身兼應用80/20飲食法練成
其他人也在看
28歲「超殺女」Chlöe Moretz與模特兒女友Kate Harrison結婚了！低調守護同性戀情7年，愛一個上一課終遇見幸福
Chlöe Grace Moretz 要結婚了！現年28歲的「超殺女」，與低調戀愛 7 年的女友 Kate Harrison 傳來結婚消息，二人於社交媒體發佈婚紗試身影片，洋溢著幸福甜蜜的笑容，到底是誰讓 Chlöe Moretz 說我願意？先戴上太陽眼鏡防閃，再一齊了解二人的戀愛經歷吧～Yahoo Style HK ・ 1 天前
【中環解密】恒地中環新海濱項目 徐子淇預告設大劇院
有「千億新抱」之稱、恒地（0012.HK）聯席主席兼董事總經理李家誠（Martin）的太太李徐子淇（Cathy），時隔兩年再「出山」為時尚雜誌VOGUE拍攝9月刊封面，並以「Homecoming」為主題，特別到恒地在中環的新地標The Henderson的頂層空間拍攝。信報財經新聞 ・ 13 小時前
徐子淇「復出」影封面照 造型被網民批「有失身份」 仲同郭晶晶相提並論？
人稱「千億新抱」嘅徐子淇，最近成為時尚雜誌Vogue香港版9月號封面人物。身為恒基地產聯席主席李家誠嘅太太，徐子淇喺專訪入面仲提及自己有份參與構思恆地喺中環嘅項目The Henderson，並透露中環新海濱用地將以「橋」為概念Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
楊證樺想組「明星保安隊」幫圈中人謀生 搵藝人做保安有原因
TVB綠葉演員楊證樺加入娛樂圈多年，參演過無數劇集，近年佢投資成為保安公司老闆，仲落手落腳到多個啟德演唱會及體育賽事擔任保安工作。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
傳私募General Atlantic等跨國企業擬年內進駐恒地中環The Henderson
外電報道，在港的跨國企業正把握本地甲級寫字樓租金跌至十年低位的機遇，積極擴張或升級辦公空間。知情人士指，私募股權公司General Atlantic與對冲基金公司Point72預計年內進駐恒地(00012.HK)旗下中環The Henderson，跨國律師事務所Akin Gump亦計劃遷入，以體現「對亞洲市場的長期投入」。 報道引用戴德梁行數據顯示，香港金融區甲級寫字樓平均月租已由2019年的每呎166元跌至今年6月的約90元。(ss/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
69歲Bill Gates比爾蓋茲這可愛一面大家見過未？登上劉在錫節目分享「真富豪生活」：原來最愛「漢堡與薯條」、手機是用「這品牌褶機」
微軟創始人兼全球知名慈善家Bill Gates首次登上韓國tVN綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，成為韓國娛樂史上的標誌性時刻。主持人劉在錫與曹世鎬在節目中也坦言，錄影節目前「緊張到失眠」。到底在節目裡，Bill Gates分享了什麼「真富豪生活」呢？Yahoo Style HK ・ 1 天前
房協共接16宗濫用公屋舉報 1宗涉丟空單位獲確認及批出獎金
【on.cc東網專訊】為打擊濫用公屋，香港房屋委員會與香港房屋協會相繼推出「舉報濫用公屋獎」計劃。而房協自今年4月1日推出計劃後，至7月底共接獲16宗參與「舉報濫用公屋獎」的個案，佔同期舉報總數約一成，其中一宗更已確認及獲批獎金和感謝狀。on.cc 東網 ・ 2 小時前
何雁詩鄭俊弘囝囝患天使綜合症入讀特殊幼稚園 開學兩週適應進度曝光
何雁詩（Stephanie）2020年與鄭俊弘（Fred）拉埋天窗，2022年誕下囝囝鄭讚廷（Asher），囝囝後來被診斷患上罕見基因突變病天使綜合症，因此需要入讀特殊幼稚園。早前，Fred於社交平台上載囝囝開學日片段，透露囝囝開學日情況；日前，Stephanie再分享囝囝開學兩週適應情況，大讚囝囝表現出色。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
有片｜山道天橋兩男深夜踏滑板 車 cam 直擊俯衝「掟彎」 網民：係咪可以報警？｜Yahoo
昨晚（3日）網上流傳車 cam 片段，顯示兩名男子在石塘咀山道天橋上，高速踏滑板遊走。二人戴上頭盔及手套等裝備，隨天橋轉彎及俯衝，未見減速。二人控制方向期間，時而蹲下站起，並且高舉雙臂，過程被後方車輛拍攝，狀甚危險。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
張致恒打風落雨轉做速遞員 40歲兩鬢斑白教人唏噓
貧賤夫妻百事哀，張致恒（Steven）由風光無限的人氣組合成員，到婚後不時因財困向網民公開借錢，多次無錢交租被迫遷的他，為養活4名兒子積極工作，由地盤工人到拉電纜工人，近日再轉做送貨，不放過每個賺錢機會。東方日報 OrientalDaily ・ 18 小時前
石澳「嚦咕嚦咕」大屋50萬租出 要符合咩門檻先有資格入住？
超級豪宅租務市場持續活躍。由信和黃志祥家族持有、曾作港產片《嚦咕嚦咕新年財》取景的石澳大浪灣道16號洋房，近日以約50萬元月租簽約出租，成為區內近年罕見的高價租盤。閱讀更多：開箱｜《嚦咕嚦咕新年財》劉德華大宅放租 石澳4,000呎巨屋月租50萬《毒舌大狀》藍本？｜市區驚現1字頭筍盤！ 大廈曾發生轟動全港「彭楚盈案」該洋房佔地約21,490平方呎，室內實用面積約6,059平方呎，設6間睡房，另連約1.5萬平方呎花園及泳池。今年1月初業主叫租50萬元，現時已獲租客承租；市場估計租金約50萬元，呎租約83元。區內代理表示，該大屋曾於23年前為經典賀歲片《嚦咕嚦咕新年財》取景，用作片中由劉德華飾演的「麻雀大俠」的居所，大屋更是戲中的主要場景之一；梁詠琪與黃文慧上演婆媳大戰的一幕，更令人印象深刻。大屋雖然外貌變化不大，但內籠已全面翻新；故大業主一經放盤，即吸引不少豪宅客查詢。代理透露，因應物業地段因素，業主要求租客需持有石澳鄉村俱樂部會藉。如租客未有會藉，業主可協助代為申請，但申請費用約135萬元須由租客承擔；此外，俱樂部亦會就申請人資格進行審核，故此該洋房放盤逾半年才成功租出。石澳上一次出現逾28Hse.com ・ 2 小時前
《港樓》淺水灣松苑四房雙套海景豪宅12.5萬租出 原業主93年買入享租金回報16厘
美聯物業山頂南區豪宅助理區域經理楊家俊表示，該行剛促成松苑一個極高層B室的罕有放租盤成交，單位為四房雙套間隔，實用面積約1,917呎，獲豪宅家庭客鍾情，並以月租12.5萬元成交，呎租約為65元，並連兩個車位，為近期區內分層豪宅的大額租務成交之一。 楊家俊指出，淺水灣道50號的松苑為南區指標豪宅屋苑之一，而剛成租的單位位於高層，屬市場罕有的四房雙套房戶型，空間寬敞，而且單位更坐擁全海景。 據悉，業主早於1993年4月已持有物業，並以925萬元購入，若以目前租金計算，租金回報約高達16厘。(hc/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
黃子華親解「背後嘅女人」黃呈欣真正關係 攬實合照有原因「當然更加鬼馬」
劉嘉玲日前為曾經合演舞台劇《香港式離婚》嘅拍檔黃子華慶祝生日，喺嘉玲姐分享嘅合照中，即將步入65歲嘅黃子華坐正C位，而子華身後有一位女子攬實壽星公Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
看不出快50歲、舒淇狀態超逆天！現身威尼斯街頭、背心＋寬褲鬆弛高級感拉滿、同款單品搜出來
不只狀態超好，還直接把「逆齡穿搭教科書」同步到威尼斯！一身黑色背心搭配深藍色寬褲，看似極簡，但細節全是高段位操作，鬆弛感拿捏得恰到好處。舒淇把寬鬆的版型穿得不邋遢、不懶散，反而帶著隨性中透著奢感的最高境界。她手拎BV Campana包款、身邊還拉著一咖Odyssey Intre...styletc ・ 51 分鐘前
盛品儒遺孀蔡一鳳指女兒常哭掛念爸爸 自己仍堅強撐起全家
亞視前高層盛品儒（James）於8月18日養和醫院病逝，終年48歲，遺下太太蔡一鳳與一對龍鳳胎。蔡一鳳在個人平台中分享自己的女兒常說掛念爸爸Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
黃子華65歲生日｜如《破・地獄》一樣不婚不生，選擇單身的愛情觀：我不姓何，沒很多身家，怎可以生仔？
黃子華在9月5日迎來65歲生日，一眾好友，包括《香港式離婚》的演員們也一同為他慶祝。有人感嘆，黃子華已過花甲之年，也沒有步往結婚之路。其實結婚與否也是個人選擇，沒有需要可惜之處，他在過往的訪問中也不時分享自己的愛情觀，一人過活，也是一個愉快的選擇。Yahoo Style HK ・ 1 天前
唐禹哲升呢豪門女婿 傳與混血女友低調完婚
【on.cc東網專訊】台灣男星唐禹哲2023年在內地節目《披荊斬棘的哥哥》中，跟小13歲的混血女友蘇小軒求婚成功，日前終於傳出2人已完成結婚手續的消息，掀起大家熱議。東方日報 OrientalDaily ・ 3 小時前
普京被指沉迷長生不老研究 認與習近平討論活到150歲 「預期壽命大幅提高」｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】中國周三（3 日）在北京天安門廣場舉行二戰結束 80 周年閱兵，期間國家主席習近平、俄羅斯總統普京、北韓領導人金正恩並肩步行登上看台，三人的一段閒談對話被直播意外收錄，引起國際輿論關注。當中部分對話談及「器官移植」、「長生不老」話題，普京事後證實，和習近平曾討論活到150歲的話題，又指現代抗老科技「讓人類有希望繼續積極地生活，而不是像現在這樣，」Yahoo新聞 ・ 1 小時前
恒地(00012.HK)馮孝忠：本港住宅樓價正觸底 料今年住房需求回升
恒地(00012.HK)首席財務總監馮孝忠指，本港住宅市場價格在觸底，隨著新移民湧入，今年住房需求將回升。他期待行政長官本月發表的《施政報告》宣布支持樓市政策，包括對細價樓買家的稅收減免。 馮孝忠亦指，儘管本港整體商業地產市場仍然充滿挑戰，但受惠國際基金需求，恒地在中環寫字樓投資組合表現良好。 他亦表示，恒地7月發行可轉換債，其他開發商可能考慮跟進。(fc/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
網民熱議質疑參與《全民造星》簽約後仍無出路 引193留言：好多行業都係汰弱留強
ViuTV王牌節目《全民造星6》即將開播 ，作為該台最成功真人比賽節目，捧紅過MIRROR、COLLAR等偶像團體。然而近日有網民質疑不少落選者簽約後仍無出路，並引發其他網民討論，當中更有ViuTV藝人193。Yahoo 娛樂圈 ・ 46 分鐘前