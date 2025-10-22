專訪許賢｜「試當真」後 前進或停止
Anson Lo泳褲仔操水晒背肌 姜濤鳴謝姜糖贈成長片
【on.cc東網專訊】男圑MIRROR人氣王Anson Lo（AL）將於12月6至9日假亞博舉行第二次個人演唱會《KINGDOM》，現正積極備戰的他於社交網上載游水實況，見戴了泳帽、潛水鏡及滑水褲的他，分別用自由式及蝶式在室內游池喪游，而他所到之處必水花四濺，雖然他勁度十足，但同場的泳客忙睇書、曬太陽及休息，似乎未察覺眼前正是「萬人迷」。
AL亦撰文交代戰備個唱的過程，指除接受Gym的重訓、跑街外，也用游水練氣，謂近1、2個月是舞台經驗累積月，希望做好每個表演，亦多留意其他歌手前輩的優點及處理不同製作，由於屆時將有高能量跳唱環節，為免流汗會影響化妝及髮型，所以需要預先試裝。
他又問：「演唱會買飛順利嗎？」再預告每場演唱會必有「彩蛋」，因每晚都會送出屬於他的隨身物件：「呢啲物件係呢大半年陪伴我排舞、聽歌和深夜自己嘅時光，希望呢啲珍而重之嘅物件，每一晚都能找到它嘅新主人。」自言作為出道7年的歌手及表演者，他盼望：「你們給我一個機會，喺我12月頭演唱會為你們好好表演，你們一定會喜歡、開心。」有網民指AL上載的露背相，跟姜濤之前的露背相似，未知是「故事如有雷同實屬巧合」還是「有意狙擊」。
另外，姜濤亦更新社交網，公開鳴謝「姜糖（粉絲暱稱）」：「很感謝某位粉絲幫我做的影片，用了我最喜歡的一部電影的片段，提醒了我很多，做好準備，迎接當幸福來敲門的那一刻」，片中全是姜濤的成長過程，由籍籍無名的少年至今成「人氣王」的他一樣熱愛打籃球，至於片末剪輯電影《Pursuit of Hapiness》中的經典對白：「You got a dream，You gotta protect it。（有了目標就要全力以赴）。」跟姜濤的格言：「唔係有咗先會做，而係做先會有」，互相呼應。
【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】
其他人也在看
金秀賢遭化妝品牌索償5億韓圜訴訟 下月開審
【on.cc東網專訊】韓國男星金秀賢今年3月被已故女星金賽綸的遺屬指他在女方未成年時開始交往，雖然他已澄清是在金賽綸成年後才開始拍拖，但依然未能平息風波，他所有代言廣告相繼下架，已有多個品牌跟他終止廣告合約及向他索償，他其中一個市值約135億韓圜（約7,828萬東方日報 OrientalDaily ・ 6 小時前
妻產後禁慾！人夫忍不住「出軌岳父」激戰
[NOWnews今日新聞]妻子產後休養時丈夫出軌的故事時有所聞，但馬來西亞有一名丈夫自爆長達五個月沒有性生活，但「出軌對象是岳父」。離譜故事隨即引發網路瘋傳、熱議。據泰國媒體Khaosod報導，馬來西...今日新聞 ・ 1 天前
湯怡與老公麥秋成慶生 肚凸凸疑有第二胎？回應：食得太飽
38歲湯怡（Kathy）與排舞師麥秋成於2021年1月閃婚，同年6月誕下女兒「麥QQ」。日前（17日）湯怡生日，於IG分享到老公麥秋成的生日驚喜。但合照上就見到湯怡肚凸凸，引起網民估她似陀第二胎！Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
唐詩詠堅持做運動 大晒跑步Look
【on.cc東網專訊】「視后」唐詩詠熱愛跑步，不時進行街跑和跑身，保持狀態和身心健康。近日她在社交網分享省鏡跑步Look，身穿運動小背心的她進行跑步練習，造型養眼之外，連跑步姿分也攞滿分，有姿勢有實際。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
新加坡男攜價值18萬港元Pokémon卡卻被海關「收服」！全因未有申報？港人遊星洲超過這金額必須申報
一疊疊Pokémon卡，竟成為海關眼中的「獵物」。新加坡一名25歲男子今年10月在樟宜機場入境時，因未申報價值超過30,000新加坡元（約18萬港元）的Pokémon卡被當場截獲。移民與關卡局（Immigration & Checkpoints Authority/ICA）隨後在社交平台發文，用上經典台詞「Gotta catch them all!（全部收服）」形容這次行動，瞬間引爆網絡熱話。這宗看似輕鬆幽默的個案，其實亦提醒各位去當地旅遊的大家，帶任何高價收藏品，請務必了解當地的申報門檻，以免自己的「Pokémon」最終也被海關「收服」。Yahoo 旅遊 ・ 9 小時前
網上熱話｜中環碼頭驚現「菠蘿包」？ 網民笑言：畀遊客免費試食
有網民在社交媒體上分享，途經中環碼頭一帶，發現柱子旁的管道上竟然「長出」菠蘿包，決定在社交媒體發問，好奇「菠蘿包」的真實身份。網民紛紛發揮創意，有人笑言是「菠蘿包係維港附近採集」、「俾遊客免費試食」等，亦有網民認真回覆，指「菠蘿包」其實是膨脹膠，用於填補喉管來防蟲及防水。 從事主分享的相片中可見，有一小段白色的管am730 ・ 1 天前
【壹號漁船】全新滋補魚羊鮮煲 限時買三送一（即日起至優惠結束）
稻香旗下壹號漁船餐廳推出全新滋補魚羊鮮煲，以脆魚搭配嫩滑羊腩，湯底鮮香濃郁，暖胃又滋補，而且羊腩無限追加！食完仲可以加湯打邊爐，無限追加海鮮、靚牛、時蔬，煲仔變火鍋，一煲兩食，仲有自助區啤酒、汽水任飲！重點還有限時買三送一優惠，大小同價，指定分店中午11時開始供應，用餐時間120分鐘。YAHOO著數 ・ 6 小時前
香港迪士尼酒店Staycation限時7折優惠！人均$850.2起、聖誕假期都適用！即睇訂購攻略
Klook推出迪士尼酒店優惠，只要由即日起至5月31日前預訂香港迪士尼酒店，並在星期五入住的話，可以享雙人免費阿德爾皇室自助早餐（價值$1,112），還有機會與安娜女王和愛莎女王見面！Yahoo購物專員格過價，當中以5月16日入住迪士尼探索家度假酒店價錢最平，$1,663.3就有交易、人均$831.7起就可以住一晚迪士尼酒店，翌日還能跟「皇室成員」碰面，相當抵玩！不過有一點需要留意，即睇詳情！Yahoo 旅遊 ・ 4 小時前
祈連活：美元首選貨幣地位難被取代 港元改掛鉤人民幣不明智
1983年曾參與制定聯繫匯率制度、有「聯匯之父」之稱的資深經濟學家祈連活（John Greenwood）接受報章訪問時表示，美匯走弱是由於俄烏戰爭爆發後，美國政府扣押俄羅斯美元資產，加上特朗普今年再任總統後政策難測，全球不少央行近月傾向減持美元資產，以致美匯下滑。 但他強調，美元作為全球首選貨幣的地位難以改變，因歐洲央行不像美國聯儲局般可以大量發行債券獲全球投資者購買，而人民幣仍未自由兌換，因此現時不論歐元或人民幣均難以取代美元；他認為美元主導的地位還可能會持續數十年。 至於市場憂慮美國加徵關稅令通脹飈升，祈連活認為，貨幣增長率才是主宰通脹的關鍵因素，目前美國貨幣增長率約3%至5%，料不會令通脹飈升。 金價方面，他認為長期而言，黃金存量增速會較全球央行發行貨幣的速度慢，因此長線持有黃金比任何貨幣好，但短期金價則難以預測。 聯繫匯率制度方面，祈連活指出，目前本港貨幣基礎得到美元資產十足支持，十分穩健。被問及會否擔心美國特朗普政府有措施影響聯匯運作，祈連活表示，除非美國禁止本港持有美元，變相實施外匯管理，才可影響聯匯，但這亦會打擊美元的全球地位，故他相信當局不會這樣做。 另外，曾有意見建議AASTOCKS ・ 1 小時前
霜降2025｜秋冬進補不用花大錢！中醫警告：忌食辛辣燒烤 公開霜降養生大法
二十四節氣｜霜降養生重保暖 中醫教兩款平價湯水食譜進補 雖然霜降在香港並沒有降霜，但溫差明顯進一步下降，人們常說秋冬養生應以滋補為主，但滋補是否一定要貴？這次找來註冊中醫師譚莉英分享一下二十四節氣霜降心得！Yahoo Food ・ 10 小時前
小C朗入選葡萄牙U16
【Now Sports】15歲的基斯坦奴朗拿度大仔小C朗，入選了葡萄牙U16國家隊。葡萄牙U16國家隊日前公佈22人大軍名單，小C朗（Cristiano Ronaldo Jr）首度獲召，將會代表球隊赴土耳其，出戰從今月30日至下月4日舉行的聯合會盃。該盃有4隻球隊參賽，除了葡萄牙外，還有東道主土耳其、英格蘭及威爾斯。小C朗和父親一樣，目前在沙特阿拉伯為艾拿素效力，而他過去也跟從父親效力過祖雲達斯及曼聯的青年軍。他今年5月也入選了葡萄牙U15，穿上父親身披的7號球衣，而資料指其場上位置，和父親出道時一樣 ── 左翼。雖然目前選擇代表葡萄牙，小C朗也具備為其他國家披甲的條件，包括他的出生國美國，以及擁有居民資格的西班牙和英格蘭，甚至跟其祖母血統為剛剛首次進軍世界盃決賽周的非洲小國佛德角。當然，一般相信他會跟隨父親步伐，等待有一天成為葡萄牙大國腳。now.com 體育 ・ 3 小時前
Krystal「人間Polo」千金穿搭示範，「冷衫＋短褲」簡單易學保暖又適合廿度涼意天氣
天氣終於有點涼意，在廿度之下的涼意溫度，薄外套或薄冷衫、恤衫又是時候出動！至於這些單品的穿搭天才有誰呢？來參考「人間Polo」Krystal鄭秀晶的Polo Ralph Lauren穿搭示範吧！以這上薄上衣配短褲，散發Old Money老錢千金風格，超好看的！Yahoo Style HK ・ 1 天前
股東大會｜信置黃永光：港樓6大利好因素 「阿爺有三個好大力支持香港的政策」
信和置業（083）今日舉行股東跨年大會，信和置業主席黃永光發表本港樓市利好論，指出香港樓市有6大利好因素，睇好...BossMind ・ 5 小時前
Jennie遊覽巴黎「灰黑拼」私服沒有讓人失望！「靈魂單品」芭蕾長靴秋冬準備爆紅搶一波？
Jennie 近日在巴黎的街拍造型再次引發熱議，她以簡約單品搭配出充滿高級感的日常穿搭，其中一雙芭蕾舞長靴更成為造型亮點，預計將引發新一波熱潮！Yahoo Style HK ・ 1 天前
ERROR保錡公開與阿叻合照後終露面 否認被雪藏：有啲嘢玩得太盡唔好
ERROR成員吳保錡於今年大年初一喺社交平台分享與阿叻陳百祥嘅合照及影片，並自稱「ViuTV叻仔」，惹來陣陣負評。雖然翌日已火速刪去與阿叻嘅合照，亦發文企圖「補鑊」，不過，網民對保錡嘅態度並唔收貨，表明對佢失望，指以後都唔會支持佢。事件發生後，保錡鮮有公開露面及接受訪問，令唔少人猜測佢係咪被公司雪藏。時隔大半年，保錡於昨日（21日）終於與隊友梁業（肥仔）一同出席ViuTV《第十五屆全國運動會》記者會，亦就雪藏傳聞及與菊梓喬（Hana）嘅緋聞作出回應。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
蕭正楠黃翠如晒全家福曝光大埔千呎獨立屋 簡約客廳改造兒童遊樂區
黃翠如與蕭正楠於2018年結婚，並於今年3月育有兒子「蕭哈哈」，兩公婆各司其職，蕭正楠不時飛去唔同地方工作，黃翠如則落力湊BB，閒時就接下品牌活動及拍片；日前又宣布齊齊成為奶粉品牌大使。黃翠如與蕭正楠過往曾上載照片時意外曝光位於大埔千呎獨立屋豪宅內貌；日前，蕭正楠大晒湊仔日常照片，並指家裏客廳已有2/3係屬於蕭哈哈。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
Yahoo娛樂圈｜專訪楊思琦 不想舊情再成話題 無奈常惹負評：我覺得自己真係唔係咁差
Yahoo娛樂圈｜專訪楊思琦 不想舊情再成話題 無奈常惹負評：我覺得自己真係唔係咁差Yahoo OMG Videos ・ 4 小時前
薛家燕額前大痣帖文掀熱議親自回應 網民：應該油紅定點多一點？
薛家燕（家燕媽媽）向來以開心形象示人，額頭正中嘅癦亦係標誌。過往，有唔少網民都曾惡搞薛家燕額前嘅大癦；2018年，有網民將超級英雄電影《復仇者聯盟3：無限之戰》反派魁隆搶奪幻視額前「心靈寶石」一幕，改成搶奪薛家燕額前嘅癦，更指薛家燕擁有第7粒寶石。薛家燕當時就分享指粒癦係喺好細個嗰陣就有，有高人睇過，表示粒癦就好似一盞明燈照亮佢人生道路，叫佢唔好脫癦。又指，粒癦中間仲生咗一根小毛，笑指佢媽媽話如果毛生得太長，就將根毛繞著痣轉個圈。日前，有網民於社交平台開帖討論，詢問：「如果家燕媽媽係印度人，咁應該係油紅佢粒癦，定係Extra點多一點畀佢先啱？」Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
是日最佳助攻──樸比掟出40米
【Now Sports】周二歐聯賽後熱話，並堪稱最佳助攻，非紐卡素門將樸比的一記大力擲球莫屬。紐卡素在周二主場贏賓菲加3:0，其中第2球是門將樸比（Nick Pope）接獲皮球後，看準隊友走動，衝到禁區線前大力擲球，這一下距離約40米，並落點準確，造就隊友哈菲班尼斯半單刀射成2:0。賓菲加教練摩連奴，賽後指輸壞第2球，正是來自樸比這個助攻。領隊艾迪賀維對樸比的「靚助攻」不感意外：「我不能邀功！我們正與Nick一起進行傳球訓練，而以手擲球是他的強項。他是一名非常出色的門將，他今天已證明這一點。」另一入球功臣哥頓大讚樸比：「我們都愛樸比，他是更衣室內其中最受歡迎人物，是頂尖的人，頂尖門將。他本季已在很多場比賽力挽狂瀾，一些救球是無與倫比。」now.com 體育 ・ 10 小時前
高盛薦買25中資股 阿里小米上榜 關稅無礙全球擴張 看好擁強勁競爭力
高盛發表報告，指美國加徵中國關稅不會改變中國於全球擴張的趨勢，同時列出25隻擁有強勁全球競爭力的中資股，當中包括阿里巴巴（9988.HK）、寧德時代（3750.HK）、小米（1810.HK）及比亞迪（1211.HK）等本港上市股份。信報財經新聞 ・ 13 小時前