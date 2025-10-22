Anson Lo泳褲仔操水晒背肌 姜濤鳴謝姜糖贈成長片

【on.cc東網專訊】男圑MIRROR人氣王Anson Lo（AL）將於12月6至9日假亞博舉行第二次個人演唱會《KINGDOM》，現正積極備戰的他於社交網上載游水實況，見戴了泳帽、潛水鏡及滑水褲的他，分別用自由式及蝶式在室內游池喪游，而他所到之處必水花四濺，雖然他勁度十足，但同場的泳客忙睇書、曬太陽及休息，似乎未察覺眼前正是「萬人迷」。

AL亦撰文交代戰備個唱的過程，指除接受Gym的重訓、跑街外，也用游水練氣，謂近1、2個月是舞台經驗累積月，希望做好每個表演，亦多留意其他歌手前輩的優點及處理不同製作，由於屆時將有高能量跳唱環節，為免流汗會影響化妝及髮型，所以需要預先試裝。

廣告 廣告

他又問：「演唱會買飛順利嗎？」再預告每場演唱會必有「彩蛋」，因每晚都會送出屬於他的隨身物件：「呢啲物件係呢大半年陪伴我排舞、聽歌和深夜自己嘅時光，希望呢啲珍而重之嘅物件，每一晚都能找到它嘅新主人。」自言作為出道7年的歌手及表演者，他盼望：「你們給我一個機會，喺我12月頭演唱會為你們好好表演，你們一定會喜歡、開心。」有網民指AL上載的露背相，跟姜濤之前的露背相似，未知是「故事如有雷同實屬巧合」還是「有意狙擊」。

另外，姜濤亦更新社交網，公開鳴謝「姜糖（粉絲暱稱）」：「很感謝某位粉絲幫我做的影片，用了我最喜歡的一部電影的片段，提醒了我很多，做好準備，迎接當幸福來敲門的那一刻」，片中全是姜濤的成長過程，由籍籍無名的少年至今成「人氣王」的他一樣熱愛打籃球，至於片末剪輯電影《Pursuit of Hapiness》中的經典對白：「You got a dream，You gotta protect it。（有了目標就要全力以赴）。」跟姜濤的格言：「唔係有咗先會做，而係做先會有」，互相呼應。

【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】