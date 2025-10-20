Anson Lo盧瀚霆專訪 ｜經歷手術重視健康不再「窉埋自己」 首揭有趣小秘密花姐齊爆料

MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）一向是跳唱擔當，今年他將舉行入行以來第二次個唱，雖然壓力不少，但剛過30歲的他，坦言現時心態有大轉變：「今年自己身體上都比較多動盪，做過手術，冇嘢比呼吸到、有健康更重要。活著已經好緊要，所以好多嘢唔使睇得咁緊張、咁辛苦。」雖然神徒都十分了解Anson Lo，但他今次仍分享了一個TMI（小秘密），就連身旁的花姐都忍不住口，加入爆料！

Anson Lo年尾會帶來第二次個唱。

愛埃及神秘感作主題，保證觀眾驚艷

今次Anson Lo的演唱會主題為「ANSON LO ”KINGDOM“ LIVE 2025」，他解釋道：「我想帶觀眾同神徒進入Anson Lo嘅國度，就用咗呢個比較有民族色彩嘅字，喺年頭我準備呢個show嘅時候，就諗緊一個主題，因為第一個演唱會『THE STAGE IN MY SIGHT』冇一個好明顯嘅主題，但今次就想用特定啲嘅形象包成個演唱會。」

這個國度非常特別，因為會有金字塔出現，亦充滿神秘氣息 ：「今次想用埃及同金字塔做主題，自己好鍾意金字塔，好神秘，唔知外星人做定係古代人用咩方法做，唯一知道嘅係未來100年佢都會存在喺度，就好似Anson Lo嚟緊都繼續加油，堅持跳唱嘅夢想！」

Anson Lo的演唱會會出現埃及與金字塔元素。

今次已是二度個唱，不再是solo初哥，因此都感到不少壓力：「都大壓力好多，唔同第一次，第二次大家對你嘅期待高好多，觀眾第二次睇你會同第一次有咩唔同呢？所以今次舞蹈、音樂編排上都想做得豐富啲。舞台、道具上今次複雜少少，道具上因為埃及呢個主題都可以用到金字塔嘅文化。舞台上仲會延伸到panel，好遠，為咗舞蹈編排可以多樣化啲，坐得遠啲嘅觀眾都可以近距離見到。」他更保證會以最豐富的觀賞感受答謝大家：「想畫面上好豐富，入到嚟好似睇完套戲，或者睇咗個馬戲團表演！」

經歷手術珍惜健康，30歲後學會放鬆不再「窉埋」

今年Anson Lo踏入30歲，對於變成「3字頭」，最大的經歷是年中曾做手術：「今年自己身體上都比較多動盪，做過手術，出咗首歌叫〈你都有今日〉，好貼題，冇嘢比呼吸到、有健康更重要。所以點解而家個人可以慢慢更peaceful，冇以前咁tense，因為活著已經好緊要，所以好多嘢唔使睇得咁緊張、咁辛苦。」

經歷過手術，他更珍惜健康。

他一向是名工作狂，他笑指性格難改，但心態上就有很大改變：「以前同而家喺工作上都係效率型嘅人，唔會拖，即刻要有效果。但我又係QC大師，工作上係個好煩嘅人！呢樣嘢唔會變，唯一變嘅係我生活節奏慢咗，出道頭三年我都係冇乜假期嘅人，就算有假期都唔會搵嘢去做，窉埋自己喺屋企就算。」

以前他放假都會「窉埋自己」，但現在就找到真正放鬆方法。

但近來他深感收起自己並不健康，因此轉變了方式去放鬆自己：「經過呢七年時間，我發覺唔係一個好嘅方法去relax自己，你嘅me time只係不停喺屋企上網睇comment，冇一個出口。所以點解2024年開始，我就去grounding、行山，都係前輩建議我做嘅嘢，心中就搵到個平靜啲嘅感覺。例如睇到網上無理嘅批評或者人身攻擊，以前會唔開心，但而家完全唔會唔開心，識得過濾，對為攻擊而攻擊嘅人完全冇感覺。」

勤操弗練大隻，以張繼聰、Stephy為目標

近來Anson Lo身型明顯有改變，變得更大隻有肌肉，他笑指確是近3年下的苦功：「做嘢耐咗，發現自己著好多衫唔好睇，膊頭太窄，感覺好細路仔，演角色唔適合。所以想練好啲身型，著衫好睇啲，行出嚟台型又好啲。」

近來Anson Lo身型明顯有改變，他笑指確是近3年下的苦功。

他坦言，自己並不喜歡健身，但就視為做幕前的必要付出：「的確用咗好多時間，呢三年做gym嘅生涯，變成而家生活中不可缺少嘅一部分，唔係因為我鍾意！都係做呢行要付出嘅嘢。望住張繼聰、Stephy前輩，佢哋一定係好有紀律嘅生活方式，先可以做到咁好嘅身型，就覺得自己都唔可以鬆懈！」

視演唱會為個人成績表，大爆近期「TMI」小秘密

Anson Lo表示，自己一直都有學唱歌、做運動練氣「未雨綢繆」，所以來到個唱，就是驗收時刻：「演唱會絕對係一個考核、一個成績表，對廣大觀眾都係，可能平時人哋冇乜睇你，但係見到你有演唱會就決定入嚟睇下啦，呢個時候就證實自己有幾多斤兩。呢個考核係好大壓力㗎！」

個人演唱會正是跳唱表現的驗收時刻。

近來韓流粉絲圈都流行「TMI」（Too Much Information），其實就是沒用但粉絲仍很熱衷想知的資訊。問到Anson Lo最近的TMI是甚麼？他苦思了很久，結果記者問起，如果可以讓他不理後果狂食一種食物，他會選甚麼？此時他的眼神立即閃亮！「真係呀？（興奮狀）米線啦！」此時身旁的經理人花姐亦加入：「佢近期話畀我聽唔開心嘅嘢，就係冇得食米線！」Anson Lo：「我鍾意食蕃茄湯米線！」確實是打從心底的渴望。

原來Anson Lo的TMI就是想食米線。

