不斷更新｜累計 16 名議員宣布棄選立法會
Anson Lo盧瀚霆專訪 ｜經歷手術重視健康不再「窉埋自己」 首揭有趣小秘密花姐齊爆料
MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）一向是跳唱擔當，今年他將舉行入行以來第二次個唱，雖然壓力不少，但剛過30歲的他，坦言現時心態有大轉變：「今年自己身體上都比較多動盪，做過手術，冇嘢比呼吸到、有健康更重要。活著已經好緊要，所以好多嘢唔使睇得咁緊張、咁辛苦。」雖然神徒都十分了解Anson Lo，但他今次仍分享了一個TMI（小秘密），就連身旁的花姐都忍不住口，加入爆料！
愛埃及神秘感作主題，保證觀眾驚艷
今次Anson Lo的演唱會主題為「ANSON LO ”KINGDOM“ LIVE 2025」，他解釋道：「我想帶觀眾同神徒進入Anson Lo嘅國度，就用咗呢個比較有民族色彩嘅字，喺年頭我準備呢個show嘅時候，就諗緊一個主題，因為第一個演唱會『THE STAGE IN MY SIGHT』冇一個好明顯嘅主題，但今次就想用特定啲嘅形象包成個演唱會。」
這個國度非常特別，因為會有金字塔出現，亦充滿神秘氣息 ：「今次想用埃及同金字塔做主題，自己好鍾意金字塔，好神秘，唔知外星人做定係古代人用咩方法做，唯一知道嘅係未來100年佢都會存在喺度，就好似Anson Lo嚟緊都繼續加油，堅持跳唱嘅夢想！」
今次已是二度個唱，不再是solo初哥，因此都感到不少壓力：「都大壓力好多，唔同第一次，第二次大家對你嘅期待高好多，觀眾第二次睇你會同第一次有咩唔同呢？所以今次舞蹈、音樂編排上都想做得豐富啲。舞台、道具上今次複雜少少，道具上因為埃及呢個主題都可以用到金字塔嘅文化。舞台上仲會延伸到panel，好遠，為咗舞蹈編排可以多樣化啲，坐得遠啲嘅觀眾都可以近距離見到。」他更保證會以最豐富的觀賞感受答謝大家：「想畫面上好豐富，入到嚟好似睇完套戲，或者睇咗個馬戲團表演！」
經歷手術珍惜健康，30歲後學會放鬆不再「窉埋」
今年Anson Lo踏入30歲，對於變成「3字頭」，最大的經歷是年中曾做手術：「今年自己身體上都比較多動盪，做過手術，出咗首歌叫〈你都有今日〉，好貼題，冇嘢比呼吸到、有健康更重要。所以點解而家個人可以慢慢更peaceful，冇以前咁tense，因為活著已經好緊要，所以好多嘢唔使睇得咁緊張、咁辛苦。」
他一向是名工作狂，他笑指性格難改，但心態上就有很大改變：「以前同而家喺工作上都係效率型嘅人，唔會拖，即刻要有效果。但我又係QC大師，工作上係個好煩嘅人！呢樣嘢唔會變，唯一變嘅係我生活節奏慢咗，出道頭三年我都係冇乜假期嘅人，就算有假期都唔會搵嘢去做，窉埋自己喺屋企就算。」
但近來他深感收起自己並不健康，因此轉變了方式去放鬆自己：「經過呢七年時間，我發覺唔係一個好嘅方法去relax自己，你嘅me time只係不停喺屋企上網睇comment，冇一個出口。所以點解2024年開始，我就去grounding、行山，都係前輩建議我做嘅嘢，心中就搵到個平靜啲嘅感覺。例如睇到網上無理嘅批評或者人身攻擊，以前會唔開心，但而家完全唔會唔開心，識得過濾，對為攻擊而攻擊嘅人完全冇感覺。」
勤操弗練大隻，以張繼聰、Stephy為目標
近來Anson Lo身型明顯有改變，變得更大隻有肌肉，他笑指確是近3年下的苦功：「做嘢耐咗，發現自己著好多衫唔好睇，膊頭太窄，感覺好細路仔，演角色唔適合。所以想練好啲身型，著衫好睇啲，行出嚟台型又好啲。」
他坦言，自己並不喜歡健身，但就視為做幕前的必要付出：「的確用咗好多時間，呢三年做gym嘅生涯，變成而家生活中不可缺少嘅一部分，唔係因為我鍾意！都係做呢行要付出嘅嘢。望住張繼聰、Stephy前輩，佢哋一定係好有紀律嘅生活方式，先可以做到咁好嘅身型，就覺得自己都唔可以鬆懈！」
視演唱會為個人成績表，大爆近期「TMI」小秘密
Anson Lo表示，自己一直都有學唱歌、做運動練氣「未雨綢繆」，所以來到個唱，就是驗收時刻：「演唱會絕對係一個考核、一個成績表，對廣大觀眾都係，可能平時人哋冇乜睇你，但係見到你有演唱會就決定入嚟睇下啦，呢個時候就證實自己有幾多斤兩。呢個考核係好大壓力㗎！」
近來韓流粉絲圈都流行「TMI」（Too Much Information），其實就是沒用但粉絲仍很熱衷想知的資訊。問到Anson Lo最近的TMI是甚麼？他苦思了很久，結果記者問起，如果可以讓他不理後果狂食一種食物，他會選甚麼？此時他的眼神立即閃亮！「真係呀？（興奮狀）米線啦！」此時身旁的經理人花姐亦加入：「佢近期話畀我聽唔開心嘅嘢，就係冇得食米線！」Anson Lo：「我鍾意食蕃茄湯米線！」確實是打從心底的渴望。
採訪：何德
Makeup：Rainbow Chung @ Annie G. Chan Makeup Centre
Hair：Denny Ku @ CHIC Private I Salon
Wardrobe: Harrison Wong, BOTH
Stylist: PIPA Creative
Venue: Lubuds Group, FWD House 1881
其他人也在看
叱咤頒獎禮 記者會｜MIRROR 缺席到場粉絲大減 MC最多人撐康堤成新人焦點
男團MIRROR本年度將會缺席叱咤頒獎禮，因此今天（20日）在昂坪舉行的叱咤頒獎禮記者會都不見人，令記者會頓時失色，到場粉絲人數大減。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
馮皓揚隱藏爆肌身型曝光 自揭有輕度亞氏保加症 加入TVB 2年成「身心障礙專業戶」
喺電影《媽媽的神奇小子》中飾演少年蘇樺偉嘅馮皓揚（羊羊），2024年加入TVB後有唔少演出機會，不過角色都係有身心缺陷Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
關淑怡疑心臟有事入院 2周前曾與寶麗金同事飯局 關爸爸勸友好暫勿探望
90年代香港樂壇天后關淑怡早前傳出入院消息，更有指Shirley要入住ICU，其獨子關浚賢亦已返港探望。有報導指關浚賢喺醫院神情落寞兼茶飯不思Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
新娘潭路兩私家車迎頭撼3人傷 P牌「辣椒仔」車頭嚴重毀爛
大埔周日早上發生交通意外。一輛掛有P牌，即由暫准駕駛執照持有人駕駛的黃色私家車，今日早上7時50分沿新娘潭路往大埔方向期間行駛，至近涌尾一個彎位時，與一輛駛往鹿頸方向的黑色七人車迎頭相撞，並波及另一輛私家車。 消防及救護員接報到場後，將3名傷者包括兩名司機分別送威爾斯親王醫院及北區醫院治理，警方正調查意外原因。現am730 ・ 1 天前
港姐季軍袁文靜多謝人夫「包含」 林盛斌講明唔包呢樣嘢
【on.cc東網專訊】林盛斌（Bob）不上是圈中金牌媒人，他更十分提攜後輩。他近日與應屆港姐亞軍施宇琪和季軍袁文靜主持台慶特備節目《攻你上大學》，對兩位港姐的照顧無微不至，袁文靜就在社交網留言感謝Bob，但就是這個留言，差點搞到Bob亮起婚姻危機。東方日報 OrientalDaily ・ 14 小時前
45歲張柏芝在港出沒！真實狀態曝光被嘲老土扮潮 同場59歲劉嘉玲被讚很美
45歲藝人張柏芝近年多留在內地，但近日接連被網民拍到在港出遊，昨日（10月19日）有人近距離見到張柏芝與劉嘉玲同行，同場還有一名身穿白裇衫的年輕男子，遂發帖詢問：「啱啱喺中環見到，個男有無人知係邊個？」其後有網民回答是內地選秀節目《星光閃耀的少年》獲第一名而出道的邵子恒。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
渾水專欄│柬埔寨KK園區與港股莊家猛人 （渾水）
英美一出手，便知有沒有。今次連美國司法部都親自出手對付柬埔寨KK園區，涉及的人馬和資金，相信非凡人可想像得到。Yahoo財經專欄 ・ 7 小時前
向太陳嵐爆男演員與富家女鬧離婚 男方冇錢落袋因「媽媽不看好」 何超蓮竇驍成討論話題
向華強太太（陳嵐）近年密密喺社交平台出片，爆料對象不分上下高低，早前自爆對細仔向佑恨鐵不成鋼之外，近日就提醒各位家境不俗嘅女生「下嫁是滅亡之路」，仲大爆有富家女下嫁男星後婚姻觸礁。Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
袁文靜多謝Bob包涵變「包含」鬧笑話 林盛斌出PO：點同老婆解釋好呢
喺上海成長嘅袁文靜（Jane）係今屆港姐季軍，早前佢與亞軍施宇琪夥拍金牌司儀林盛斌（Bob）主持TVB台慶特備節目《攻你上大學》，嚟香港大半年嘅佢一直積極學習廣東話，不過最近就因廣東話或手誤擺烏龍而鬧出笑話。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
鄧健泓心臟檢驗報告出爐 精神過份緊張險出事
【on.cc東網專訊】已偕歌手太太石詠莉（Sukie）移民加拿大的藝人鄧健泓（Patrick）早前在社交網自爆，由今年7月開始感到心口持續刺痛，經家庭醫生轉介心臟專科後，接受心臟超聲波及灌注顯像檢查，加上見他面容憔悴，雙眼無神、眼圈又黑，其健康狀況一度令人擔心。東方日報 OrientalDaily ・ 14 小時前
天文台料「風神」明轉往西南方移動 具體轉向地點時間存在變數
【on.cc東網專訊】熱帶風暴「風神」在今日(20日)上午10時，集結在東沙以南約300公里，預料向西北偏西移動，時速約18公里，橫過南海中北部。天文台考慮在今日下午5時至7時直接發出3號強風信號，取代強烈季候風信號。天文台署理高級科學主任沈志泰今日在電台節目表on.cc 東網 ・ 14 小時前
謝霆鋒出道30年「演出全是素顏」！45歲不化妝仍零瑕疵 網讚：自律就是最好醫美
香港天王謝霆鋒出道近30年，向來以「素顏演出」聞名。與多數藝人仰賴妝髮造型不同，他無論拍戲或登台幾乎不化妝，暴雨淋身仍維持鏡頭前的自然神情，這份風格成為他最具辨識度的標誌。姊妹淘 ・ 11 小時前
男生最想娶的女生職業Top8排行榜大公開！空姐排第二、護士三甲不入、第一名是父母最愛？
男生心目中最想娶的職業排行榜。穩坐榜首的職業完全顛覆想像，更有網民表示自己媽媽聽到「這職業」時也會特別有好感，即看看是哪個職業能虜獲男生與長輩的雙重芳心吧！Yahoo Style HK ・ 1 天前
小S金鐘獎與大S「同台」奪主持人獎！佩戴姊夫具俊曄設計頸鍊，內藏感動萬分的滿滿思念
第60屆金鐘獎「節目類」頒獎典禮盛大舉行，最矚目焦點定必是「小S」徐熙娣久別回歸，由「大S」徐熙媛過世後休息8個月，再與《康熙來了》主持拍檔蔡康永踏上台板，笑與淚之間流露著對亡姊的思念之情，而且小S更「帶同」大S同台，讓大家亦十分感動。Yahoo Style HK ・ 7 小時前
機場貨機衝落海｜1999年華航「反肚」3死208傷 成新機場最嚴重空難(有片)
香港國際機場今日（20日）凌晨發生事故，一架由阿聯酋阿勒馬克圖姆國際機場抵港的B744貨機（航班編號UAE9788），在北跑道降落後偏離撞到一輛巡邏車，繼而滑出海面，巡邏車上1名司機及1名乘客亡。香港國際機場自1998年7月啟用以來發生過多宗航空事故，其中最嚴重是1999年正值颱風襲港期間，中華航空一艘客機於機場降落時am730 ・ 13 小時前
53歲陳潔儀最新狀況曝光 皮膚狀態絕佳超凍齡 曾與鄧萃雯傳緋聞
來自新加坡的53歲歌手陳潔儀（Kit），90年代以《心痛》、《等了又等》、《來夜方長》等歌曲爆紅，加上曾參與張學友的音樂劇《雪狼湖》而實力受到肯定，甚至被封為「新加坡國寶」Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
天氣報告｜大致多雲有幾陣雨 最高氣溫約29度
【Now新聞台】本港今日(10月20日)天氣預測，大致多雲。日間短暫時間有陽光，最高氣溫約29度。稍後有幾陣雨，晚上市區氣溫顯著下降至最低約23度，新界再低一兩度。吹和緩至清勁偏北風，離岸吹強風，高地達烈風程度。海有大浪及湧浪。 展望未來兩三日風勢持續頗大，多雲有雨，星期二及星期三初時雨勢較為頻密。星期二至星期四市區氣溫顯著下降至19度左右，新界再低兩三度。海有大浪及湧浪。晚上部分沿岸低窪地區可能出現水浸。#要聞now.com 新聞 ・ 17 小時前
珍惜生命｜屯門大興邨夫婦墮樓釀雙屍三命 香港墮胎被拒轉赴台灣同不果
屯門有一對男女墮樓身亡。警方今日凌晨4時許接獲大興邨興泰樓住戶報案稱，發現一對男女分別倒臥在大廈對開簷篷和地面，懷疑他們從高處墮下。救援人員接報到場，兩人當場證實死亡。警方經初步調查，相信35歲黃姓男子和34歲陳姓女子從興泰樓一個單位墮下，現場沒有檢獲遺書，其死因有待驗屍後確定。據悉女死者已懷孕7個月，事件釀成兩屍三命am730 ・ 1 天前
Vini引發兩敵將領紅牌 沙比：他非常重要
【Now Sports】皇家馬德里在周日西甲以1:0險勝最終只餘9人應戰的基達菲，雲尼素斯後備上陣後，先後逼使對方兩名球員犯規領紅牌離場，功勞不遜奠勝者安巴比。「Vini 影響極大......我們這天早上告訴他，他會非常重要。」皇馬教練沙比阿朗素是役安排雲尼素斯（Vinicius Junior）擔任後備，惟誰都明白這與雲尼素斯上周剛完成國際賽有關，而球隊尚有周三歐聯對祖雲達斯的後顧。事實上，雲尼素斯落場後極具影響力，基達菲兩名被逐球員，都因為侵犯Vini而被逐離場。沙比續說：「這是一場非常耗力的比賽，來這兒與基達菲對陣從來不容易......也許這不是最漂亮的比賽，但我們完成必須幹的事情。」安巴比過去11場為球會及國家隊的比賽都有入球，其實雲尼素斯近況亦不俗，西甲開季至今入5球及貢獻4次助攻。皇馬於周三歐聯鬥祖雲達斯，爭取在賽事3連勝。now.com 體育 ・ 10 小時前
同志文化展︱華生酒吧舊照、同志地下刊物呈現社群變遷 負責人：同志歷史係香港歷史一部份︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】由香港同志運動歷史研究計劃策劃的「今夜星光燦爛：香港 90 年代同志文化展」近日開幕，透過逾百件文物，追溯香港同志社群於九十年代從法律陰影走進陽光的歷程。展覽中更首次展出1958年香港同志酒吧內部珍貴照片。研究計劃負責人Connie指，「同志嘅歷史就係香港歷史嘅一部份」，冀參觀者了解同志社群之餘，亦能反思現時平權運動的進程。Yahoo新聞 ・ 5 小時前