Anson Lo重拾平靜心法全靠「冥想」！MIRROR成員Jeremy分享忙碌世代的「零成本高CP值舒壓法」

當紅偶像的生活聽起來超閃耀，但背後的辛酸誰懂？MIRROR成員Anson Lo盧瀚霆分享入行近5年來，幾乎沒私人時間、少見朋友的真實心聲。忙到連放鬆都成奢侈的Anson Lo，全靠隊友Jeremy李駿傑推薦的「冥想」神技，每天只需20分鐘，就能讓心情重啟，超適合我們這些上班族或學生哥。

自出道以來，一直被大批「神徒」追隨的Anson Lo，除了唱跳事業外，廣告收入也十分可觀，工作多自然壓力大，在鎂光燈下的Anson Lo是「神」，但下了舞台他也是一個平凡、會有壓力的人。

面對忙碌的工作怎麼舒壓？Anson Lo直言，入行後生活全被行程塞滿，連朋友聚會都變成奢侈品。幸好隊友Jeremy推介他嘗試透過冥想舒壓，他一試便立即愛上這招！原本Jeremy建議一小時，但他覺得太長，便將冥想縮短成20至25分鐘。

這不只偶像專屬，科學也證實冥想能降低焦慮、提升專注力，有哈佛研究指出，每天冥想10分鐘就能改善睡眠品質、調節情緒、減少焦慮與壓力。打工仔可以在通勤時在地鐵或巴士上冥想、午休閉眼放空，絕對是零成本高CP值的舒壓法！

入門冥想練習步驟：

找寧靜舒適環境，避免外界干擾，坐下 讓身體自然放鬆

閉上眼睛，覺察身體狀態，從腳底往上掃描各部位，停留在緊繃處，幫助放鬆

集中注意力在呼吸上 ，觀察氣流進出身體如鼻腔、肺部，呼吸自然，不需刻意控制

思緒若漂移，輕輕將專注力帶回呼吸，不強求自己空白，也不用批判雜念，只需溫柔覺察

練習三至五分鐘後，漸漸延長冥想時間，最後慢慢恢復身體動作，睜眼回到當下

