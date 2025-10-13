ANSON LO演唱會2025丨10.14優先購票 超長延伸式舞台拉近距離 即睇搶飛攻略、票價、座位表

Anson Lo將於今年12月迎來第二個個人大型演唱會，演唱會以「KINGDOM」為主題，構築成專屬跳唱國度。MIRO可於10月14日起優先購票，演唱會門票將於10月21日起公開發售。

ANSON LO演唱會2025《"KINGDOM" LIVE》詳情

日期: 2025年12月6至9日

時間: 8:15pm

地點: 亞洲國際博覽館

ANSON LO演唱會2025《"KINGDOM" LIVE》票價

$1,180 / $980 / $680

Anson Lo 尊屬限量手燈套裝 優惠價 $390 (正價 $509）包括：

✦ MIRROR Official Light Stick Ver.2 X1

✦ Anson Lo 手燈尊屬配件 X1

✦ Anson Lo 套裝限定特典小卡 X1

ANSON LO演唱會2025《"KINGDOM" LIVE》優先購票詳情

MIRO可於10月14日中午12時起於Klook優先購票。

▶︎▶︎▶︎按此直接進入MIRO優先購票連結

The Club優先訂票詳情有待公布。

ANSON LO演唱會2025《"KINGDOM" LIVE》公開售票詳情

《ANSON LO ”KINGDOM“ LIVE 2025》門票將於10月21日中午12時在Klook公開發售。搶飛除了要鬥快，還要使用不同策略！在電腦、手機、平板電腦等多部不同裝置上，同時使用Chrome、Firefox、Opera、Internet Explorer、Safari等網頁瀏覽器購票，相當於同時在多個地方「排隊」，能增加成功搶飛的機會！不過，在相同IP下同時有太多裝置購票，也有被封鎖的風險，因此建議使用VPN，或直接請親友在不同地方幫忙搶飛。

▶︎▶︎▶︎按此直接進入Klook購票連結

ANSON LO演唱會2025《"KINGDOM" LIVE》座位表

有待公布。

Anson Lo預告：「今次舞台的T台與panel只有幾行隔離，拉近與觀眾的距離，比較遠都可以近一點看見大家。」

