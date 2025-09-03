在《全民造星III》奪得季軍而入行的ANSONBEAN（陳毅燊）今年5月突然刪除個人IG，表示因精神心理狀況而暫時退出娛樂圈，情況令人擔憂。當時ANSONBEAN的女友張天穎（Jaime）全力支持男友，曾公開表示「佢要講呢個決定係好難，佢好勇敢交代」，她會陪伴對方休息散心，閒時聊天溜冰等。

ANSONBEAN無預警下宣布與張天穎分手：唔以情侶相處會舒服啲

ANSONBEAN於今年7月全面復出，參與導演邱禮濤自資拍攝的BL電影《我們不是什麼》，與MIRROR成員AK（江𤒹生）成為一對，有雜誌被拍到2人開工時拖手的場面，2人都相當投入這個BL組合。

惟今日（9月3日）ANSONBEAN出席時裝活動時，當被問到將來會否和女友一起欣賞新作時，他在無預警下宣布跟張天穎已分手，表示：「主要係覺得唔以情侶相處會舒服啲，都嘗試咗一段時間，有時候好多嘢都要磨合。」他強調與張天穎再見亦是朋友，未來如有機會在工作上合作亦不會尷尬，而他早前亦有去看對方的演唱以示支持，更預告會邀請她去看自己電影的首映，但卻補充一句：「如果佢肯嚟。」至於新電影飾演同志情侶，被問及與女友分手是否受到AK的BL戲份影響？他聽罷即笑着說：「無，完全無關。」至於會否因情傷而影響心情，他指幸好有工作，可以令自己分心，毋須想太多。

ANSONBEAN與張天穎去年被拍得同遊中環嘉年華而戀情曝光，ANSONBEAN隨即大方認愛，大讚女友「好靚有才華好cute」，而其單曲《ONE DANCE》就是與女友合力製作的「愛情結晶品」，惟沒料到戀情僅一年多已告終。