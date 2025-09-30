Anthropic推出最新AI模型 號稱全球最強程式編碼

（法新社紐約29日電） 美國新創企業Anthropic今天宣布推出新一代生成式人工智慧（AI）模型Claude Sonnet 4.5，號稱這是目前全球在電腦程式編碼領域表現最傑出的AI模型。

Anthropic由前OpenAI員工於2021年初創立，這些員工認為由執行長阿特曼（Sam Altman）領導的OpenAI在控制和預防其模型潛在有害影響方面做得不夠。

在亞馬遜（Amazon）支持下，Anthropic在OpenAI於2022年11月推出ChatGPT後，迅速加入生成式AI領域的主要參與者行列，展開一場瘋狂競賽，新模型以驚人的速度發布，且功能不斷擴展。

儘管在用戶數與知名度方面落後OpenAI，但Anthropic數月來一直被認為是生成式AI在程式編碼領域表現最優異的公司。

這被視為一項極具戰略意義的成就，因為程式編碼常被認為是短期內最有可能被AI顛覆並帶來收入的專業領域。

不過，OpenAI於8月初推出的最新助理GPT-5，已在某些AI生成程式編碼的排名中取得領先，這為Anthropic帶來壓力，必須在公司下一代產品中提供更強大的功能。

在一次關鍵基準測試中，新一代語言模型Claude Sonnet 4.5在被賦予任務後，可以連續自主運行30小時，這與Anthropic迄今最強大的版本Claude 4 Opus相比有了顯著的躍進；Claude 4 Opus只能運行7小時。

Claude Sonnet 4.5在由普林斯頓大學（Princeton University）和史丹佛大學（Stanford University）研究人員開發的獨立評估系統SWE-Bench Verified測試中獲得最高分。

根據Anthropic說法，Claude Sonnet 4.5也是開發AI代理（AI agent）最先進的模型，這些AI代理能夠在未經訓練或專門編程的情況下做出現實世界的決策。

Anthropic的新版本對於允許AI助理像人類一樣使用電腦應用程式方面來說，也最為純熟。

只要用日常語言提出請求，該介面就可以執行谷歌（Google）搜尋或更新行事曆。