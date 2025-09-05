Anthropic擴大AI使用限制 封殺中國控股公司及組織

（法新社舊金山5日電） 美國科技巨擘Anthropic表示，將禁止中國控股公司與組織使用其人工智慧服務，並加強限制「威權地區」。

這家以Claude聊天機器人及AI模型聞名的新創公司，估值高達1830億美元，並獲得亞馬遜的大力支持，標榜專注於AI安全與負責任的發展。

由於法律及安全考量，位於中國、俄羅斯、北韓及伊朗等國的企業原本就無法使用Anthropic的商業服務。

Anthropic今天發布聲明說，儘管有這些限制，仍有部分團體「透過在其他國家註冊的子公司等各種方式，持續使用我們的服務」。

聲明中說：「這次更新將禁止受中國等不允許地區管控的企業或組織使用我們的產品，不論他們實際運營地點為何。」

「受中國等威權地區管控的公司，面臨可能被法律要求分享資料、配合情報機構或其他可能產生國安風險行動的威脅。」

Anthropic表示，這次服務條款更新，將影響未獲支援地區企業直接或間接持有50%以上股份的實體。

聲明說：「AI發展的安全與保障，需要集體承諾防止威權敵對勢力的不當使用。」