Anthropic用盜版書訓練AI挨告 法院准15億美元和解

（法新社舊金山25日電） 美國一名法官今天批准科技巨擘Anthropic支付15億美元（約新台幣458億元）達成和解的協議，以解決因利用盜版書籍資料庫訓練人工智慧（AI）而面臨的集體訴訟。

Anthropic副總法律顧問斯芮達（Aparna Sridhar）在回應法新社的詢問時表示：「我們對法院初步批准這項和解感到高興。這項裁定將讓我們專注於開發安全的AI系統。」 這項和解源於作家巴茲（Andrea Bartz）、格雷伯（Charles Graeber）和強生（Kirk Wallace Johnson）提出的集體訴訟。他們指控Anthropic非法複製他們的書籍，用來訓練該公司與ChatGPT競爭的AI聊天機器人Claude。 對Anthropic來說，算是部分勝訴。美國聯邦地區法院法官艾索普（William Alsup）6月裁定，無論是購入還是盜版的書籍，Anthropic用來訓練Claude AI模型的方式已對作品進行轉化，依法屬於「合理使用」。

艾索普在判決書中寫道：「這項備受爭議的技術，是我們許多人一生中將看到最具變革性的技術之一。」他將AI訓練比擬成人類透過閱讀書籍來學習的方式。

不過，艾索普駁回Anthropic尋求全面保護的請求，裁定該公司為建立永久數位圖書館而下載數百萬本盜版書籍的行為，不屬於合理使用保護的範疇。

斯芮達表示：「正如我們一貫主張的，法院6月做出的里程碑式裁決，即AI訓練構成轉化性的『合理使用』，依然有效。這項和解僅解決關於特定資料取得方式的狹隘訴求。」 根據法律文件，這項和解涵蓋約50萬本書，相當於每部作品約3000美元的賠償金，是美國著作權法規定最低法定賠償金的4倍。

根據協議，Anthropic將銷毀原始盜版檔案及任何副本，但公司仍保有合法購買並掃描的書籍的權利。