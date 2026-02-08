Anthropic 推出 Claude 快速模式 效能提升但成本增加 6 倍

Anthropic 近期針對 Claude Opus 4.6 推出全新的快速模式（Fast Mode），主打以更高的成本換取極致的處理速度。根據官方數據，此模型在維持相同質量的前提下，回應速度提升了 2.5 倍，主要針對需要即時除錯、快速代碼迭代及對時間高度敏感的任務而設計。

高昂溢價換取開發效率

在定價策略上，快速模式的費用顯著高於標準模式，部分項目的收費甚至高達標準費率的 6 倍。例如，在輸入量小於 200K token 的情況下，每百萬 token 的費用從 5 美元大幅調升至 30 美元。Anthropic 表示，對於長期的自動化運行、批量處理或對成本較為敏感的工作負載，開發者應考慮繼續使用標準模式以維持經濟效益。

主流開發工具全面支援

用戶目前可以在 Claude Code 中使用指令開啟快速模式，且該功能已同步支援 Cursor、GitHub Copilot、Figma 及 Windsurf 等熱門開發平台。為了推動用戶採用，Anthropic 提供了 50% 的首發折扣優惠，活動將持續至 2026 年 2 月 16 日。值得注意的是，該功能目前尚未整合至 Amazon Bedrock、Google Vertex AI 或 Microsoft Azure Foundry。

開發者 API 存取權限將逐步開放

儘管目前快速模式的支援範圍有限，但 Anthropic 計劃在未來擴大 API 的存取權限。目前對此功能有興趣的開發者可以先加入候補名單，以便在後續階段獲得測試資格。這項更新反映了 AI 模型市場正趨向於提供多樣化的服務等級，讓企業與開發者能根據具體需求在速度與成本之間取得平衡。