焦點

楊何蓓茵認現行評核寬鬆：僅僅合格不應獲增薪點

Yahoo Tech HK

Anthropic 發佈 Claude Sonnet 4.5：寫程式、代理、安全性全面提升

它可以連續 30 小時自主編寫超過 10,000 行程式碼。

Sanji Feng
Sanji Feng
編輯
Anthropic 發佈 Claude Sonnet 4.5：寫程式、代理、安全性全面提升
Anthropic 發佈 Claude Sonnet 4.5：寫程式、代理、安全性全面提升

今天凌晨 Anthropic 正式發佈了 Claude Sonnet 4.5，它被定義為目前全球最強的程式編寫模型。在多想基準測試中，它不僅超越了自己的前身 Sonnet 4 和成本更高的 Opus 4.1，而且還將 Google 的 Gemini 2.5 及 OpenAI 的 GPT-5 斬於馬下。在模擬真實世界場景的 OSWorld 開放任務測試中，Sonnet 4.5 創下了 61.4% 的得分新紀錄，相比 Opus 4.1 要高出足足 17 個百分點。

廣告
Claude Sonnet 4.5
Claude Sonnet 4.5

根據 Anthropic 的介紹，Claude Sonnet 4.5 可以連續 30 小時自主編寫超過 10,000 行程式碼，耐力遠超 Opus 4。另外它還具備更強的上下文感知（在對話時追蹤 Token 使用情況）和並行工具調用能力，而且有全新的記憶工具（還處於 beta 狀態）能讓模型在上下文視窗之外儲存和檢索資訊。與此同時，Sonnet 4.5 也經過了大量安全訓練，能顯著減少「奉承、欺騙、權力追求、鼓勵妄想」等問題，並嘉慶了針對提示注入攻擊的防禦。

Claude Sonnet 4.5
Claude Sonnet 4.5

除此之外，Claude Code 也新增了備受期待的「檢查點」功能，可隨時保存進度並一鍵恢復早先狀態。檔案創建功能現已開放給所有 Pro 使用者，此前在等待名單中的 Max 用家也能使用 Chrome 裡的 Claude 外掛了。Claude Sonnet 4.5 的 API 定價是每 100 萬輸入 token 3 美元，每 100 萬輸出 token 15 美元，價格和 Sonnet 4 保持一致。

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk

其他人也在看

朱茵為「紫霞仙子」花燈亮燈 記者問邊個靚啲 尷尬笑回「唔好玩啦」

朱茵為「紫霞仙子」花燈亮燈 記者問邊個靚啲 尷尬笑回「唔好玩啦」

中秋臨近，有團體喺西九文化區舉辦華服嘉年華，現場仲豎立一個「香江仙子」巨型花燈燈組，由四個大型花燈組成。

Yahoo 娛樂圈 ・ 55 分鐘前
【新聞點評】「中層西斜屋」或成最大贏家

【新聞點評】「中層西斜屋」或成最大贏家

超級颱風「樺加沙」上周襲港，在全城戒備下，尚幸其實際破壞力未及最壞估計，卻已令不少市民猶有餘悸。面對極端天氣趨勢，本港近年「打風」愈來愈多，亦可能為樓市帶來衝擊。舉例說，「西斜樓」以往受到嫌棄，但很多市民現在發現，向西的物業往往受颱風影響最小，或將令該類住宅變得吃香，尤其是中層單位。同時，發展商日後促銷樓盤時，除了豪華會所、特色設計及精美裝修，或許也要宣傳其物業的抗風能力。

信報財經新聞 ・ 1 天前
中國經營自助餐之難 打包吃回本堪稱「國技」

中國經營自助餐之難 打包吃回本堪稱「國技」

近日本港千海水產放題爆「肥牛」風波，有食客疑似偷藏大量海鮮肥牛引發熱議。打包事件，在內地市場相當常見，內地食客為「吃回本」，早已發展出精妙的打包技巧，其中一招便是偽裝成飲品帶走，讓餐廳防不勝防。自助餐市場規模日益龐大，單價卻愈做愈低，人均消費在100元人民幣以下多不勝數，且呈下滑趨勢，內地最便宜3元便有自助餐，但仍然面對浪費與打包挑戰，生意相當難做

Yahoo財經 ・ 1 天前
中秋好去處（持續更新）！利東街戶外綵燈會亮燈/送兔兔小夜燈+中秋杯套/萌寵市集

中秋好去處（持續更新）！利東街戶外綵燈會亮燈/送兔兔小夜燈+中秋杯套/萌寵市集

今年「閏六月」，中秋節來得比較晚，落在10月6日星期一，幸好翌日有補假，一眾打工仔收工後可以盡慶地賞月玩燈籠！今次Yahoo Travel為大家持續更新本地中秋好去處，傳統活動有乙巳年中秋綵燈會、嗇色園黃大仙祠中秋綵燈會、大坑舞火龍及薄扶林村舞火龍；打卡有大埔Lake House「Rossy Twilight 2025 」、灣仔藍屋花燈節、大澳搖櫓夜彩遊、利東街戶外綵燈會；追星有MIRROR成員Anson Lo及Jeremy都會出現的「My Melody ❤ Kuromi Luna Fiesta」；DIY月餅可選奇華熊貓奶皇月餅班，或8度海逸酒店的親子迷你芒果奶黃月餅工作坊；悠閒賞月行市集則有饒宗頤文化館、科學園以及青衣城「中秋Furry Market」，讓留港的各位感受濃濃的節日氣氛！

Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
萬梓良被爆拍戲時「細佬被蛇咬」 霸氣拎煙頭應對「焫一焫佢吖」

萬梓良被爆拍戲時「細佬被蛇咬」 霸氣拎煙頭應對「焫一焫佢吖」

向來予人霸氣感覺嘅萬梓良，幕前演出出盡力水，鏡頭後同樣豪邁奔放。早前李思捷同麥包、黃智賢、曹永廉3位Hey brother隊友主持youtube節目《尹李吹水》，討論圈中好戲之人，萬梓良當然榜上有名。更爆嘅係李思捷大爆萬梓良試過「細佬被蛇咬」！

Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
美股初代科技七巨頭看似已過時 AI時代新的股票組合有望取而代之

美股初代科技七巨頭看似已過時 AI時代新的股票組合有望取而代之

華爾街最強大的股票組合科技七巨頭(Mag Seven)看起來有點過時了，給「八大巨頭」(Great Eight)讓路吧，或者「黃金十二強」(Golden Dozen)，再或者是「生成式AI十巨擘」(TenAI of GenAI)。

Bloomberg ・ 1 天前
李龍基柬埔寨登台 未婚妻Chris繼續冇影 被傳「新女」隨行 原來真係有女！

李龍基柬埔寨登台 未婚妻Chris繼續冇影 被傳「新女」隨行 原來真係有女！

李龍基未婚妻王青霞(Chris)因違反逗留條件、管有虛假文書等罪名，被判入獄25個月。

Yahoo 娛樂圈 ・ 58 分鐘前
傳阿里斥70億元洽購銅鑼灣「港島壹號中心」半幢 涉最高13層

傳阿里斥70億元洽購銅鑼灣「港島壹號中心」半幢 涉最高13層

《香港經濟日報》引述市場消息指，阿里巴巴-W(9988.HK)斥資70億元，洽購銅鑼灣甲級商廈「港島壹號中心」最高的13層，涉及樓面面積約27萬平方呎，呎價約2.6萬元。 報道指，港島壹號中心前身為「怡東酒店」，由文華東方酒店集團持有，早年斥資50億元重建，快將入伙。

AASTOCKS ・ 5 小時前
舒淇憑首部執導編劇作《女孩》奪最佳導演 王晶爆舒淇曾被影帝加床戲趁機抽水

舒淇憑首部執導編劇作《女孩》奪最佳導演 王晶爆舒淇曾被影帝加床戲趁機抽水

舒淇日前憑首部執導編劇作品《女孩》於釜山國際電影節榮獲「釜山獎—最佳導演獎」，佢喺台上感謝各電影界前輩，以及老公馮德倫一直嘅支持與包容，又透露創作《女孩》嘅過程長達10年，戲中女主角以自己作原型創作，小時候經常被飲到爛醉嘅父親暴打，直至15歲決定離家出走；表示童年經歷留下嘅傷痕至今猶在，回想時仍會疼痛。而佢亦鼓勵所有心靈受傷嘅女孩，希望佢哋可勇敢走出傷痛。知名導演王晶近日就喺其個人YouTube頻道《王晶笑看江湖》分享舒淇初入行嘅往事，大爆舒淇曾被台灣金馬影帝柯俊雄加床戲趁機抽水。

Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
金秀賢軍中寫給女友信內容曝光　證未與金賽綸交往

金秀賢軍中寫給女友信內容曝光　證未與金賽綸交往

【on.cc東網專訊】韓國男星金秀賢今年3月被已故女星金賽綸的遺屬爆料指他於女方未成年時開始交往6年，但他澄清是在金賽綸成年後才與對方拍拖1年多，爆料令金秀賢形象跌至谷底，廣告代言亦全部被抽起，而他向金賽綸家人及爆料頻道的索償訴訟仍未正式開審。

東方日報 OrientalDaily ・ 3 小時前
37歲朱晨麗大晒「男友視覺」靚相 網民：打算戴戒指嗎？

37歲朱晨麗大晒「男友視覺」靚相 網民：打算戴戒指嗎？

現年37歲嘅朱晨麗（Rebecca）為2011年香港小姐冠軍，佢嘅感情生活一直備受關注，前年與何廣沛緋聞劃上句號後，不時傳出與富二代史昊洺（Kenneth）秘密拍拖，不過未有承認戀情。近日，朱晨麗喺社交網站突晒疑「男友視角」嘅靚相，引起網民紛紛留言恭喜。

Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
16歲CORTIS忙內KEONHO被封「小車銀優」！憑高顏值出道6天即上熱搜，必知10大「新臉蛋天才」圈粉魅力

16歲CORTIS忙內KEONHO被封「小車銀優」！憑高顏值出道6天即上熱搜，必知10大「新臉蛋天才」圈粉魅力

韓國怪物新人CORTIS一出道便成為熱搜話題，其中，年僅16歲的「忙內」KEONHO安乾鎬，憑藉一張零死角的帥氣臉龐攻占各大社交平台，許多網友驚呼他與「臉蛋天才」車銀優有幾分神似，更有人直言：「絕對是新一代的臉蛋天才接班人！」

Yahoo Style HK ・ 7 小時前
郭少芸觀看抗戰電影《731》數度拭淚 提醒應深入了解真相：絕不能被遺忘

郭少芸觀看抗戰電影《731》數度拭淚 提醒應深入了解真相：絕不能被遺忘

電影《731》以侵華日軍第七三一部隊為題材，自9月18日全球首映後，迅速掀起熱潮，10日內票房突破14億元人民幣，成為近年來票房與話題雙豐收嘅抗戰電影。近年重心轉往內地發展嘅郭少芸，日前獲邀出席於北京舉行嘅《731》首映活動，對電影深受震撼，於觀看期間數度拭淚。

Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
千海水產｜千海水產突發推4小時海鮮火鍋放題 $298起任食活蜆/海蝦/澳洲和牛

千海水產｜千海水產突發推4小時海鮮火鍋放題 $298起任食活蜆/海蝦/澳洲和牛

日前荃灣「千海水產」火鍋放題有顧客將肥牛、海鮮偷放入袋打算帶走，事件引發網民熱議。今日千海水產荃灣店就突發推出四小時無限任點任食海鮮火鍋放題，海鮮、熟食、甜品、啤酒統統無限追加，人均$298就可以任食澳洲和牛、乳鴿、鵝肝多士、小龍蝦、哈根達斯雪糕，仲有得任飲啤酒同梅酒！

Yahoo Food ・ 1 天前
許路兒50歲依然宛如少女！向「無齡感」美女取經身心保養，5個生活好習慣養成「逆齡」身材及顏值

許路兒50歲依然宛如少女！向「無齡感」美女取經身心保養，5個生活好習慣養成「逆齡」身材及顏值

50 歲許路兒美貌與身材看來如少女，「無齡感」美女的美顏習慣大公開！許路兒是台灣女星許維恩的親姊，1975 年出生的她現已 50 歲，但在社交媒體上分享的美照，看來就如少女般美得冒泡！一起來看看她的美顏習慣，一同養成「美魔女」逆生長美貌吧～

Yahoo Style HK ・ 8 小時前
銀債37萬人捧場 料14手內全獲派 共認購985.2億 丁財兩旺齊創新高

銀債37萬人捧場 料14手內全獲派 共認購985.2億 丁財兩旺齊創新高

利率走勢下行，政府發行的第10批銀色債券保底息率3.85厘，銀債認購反應熱烈。初步結果，總認購金額約985.2億元，認購人數約37.3萬，同創銀債發行以來新高，總認購金額較500億元的目標發行額超額認購0.97倍，最終發行額或提高至550億元。按今次認購人數粗略計算，認購14手（1手1萬元）或以下者，料可獲全數派發。

信報財經新聞 ・ 13 小時前
財經｜港府未來十年房屋供應目標42萬個

財經｜港府未來十年房屋供應目標42萬個

政府公布《長遠房屋策略》2025年周年進度報告。下一個十年期總房屋需求為41.91萬個單位，政府因而將供應目標定於42萬個單位。

Fortune Insight ・ 2 小時前
《暴君的廚師》登tvN收視史上第5名 李彩玟人氣爆升成「新男神」 網民推舉心水港版李獻

《暴君的廚師》登tvN收視史上第5名 李彩玟人氣爆升成「新男神」 網民推舉心水港版李獻

Netflix韓劇《暴君的廚師》熱播中，劇中的一段姊弟戀同樣成為觀眾焦點，飾演延志永和燕熙君李獻的潤娥和李彩玟譜出一段跨越500年的浪漫戀歌，令觀眾看得小鹿亂撞，令劇集收視最高達17.7% ，排行tvN土日劇史上收視第5名。

Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
新消費股｜泡泡瑪特新品偷步炒熱 「星星人」新系列今晚開賣 隱藏款炒高近15倍

新消費股｜泡泡瑪特新品偷步炒熱 「星星人」新系列今晚開賣 隱藏款炒高近15倍

中國潮流玩具市場再度上演追捧炒賣現象，泡泡瑪特（9992）今晚10時發售的「星星人美味時刻系列」盲盒，尚未正式...

BossMind ・ 21 小時前
九龍塘The Grampian「十按」銀主盤 6年借9次財仔涉逾7,890萬 起拍價3,680萬大劈44.2%

九龍塘The Grampian「十按」銀主盤 6年借9次財仔涉逾7,890萬 起拍價3,680萬大劈44.2%

九龍塘豪宅再現銀主盤個案。The Grampian一伙低層四房單位，六年間累計向銀行及財務公司抵押十次，最終被銀主收樓並推出拍賣，開價3,680萬元連車位，較原來買入價大幅折讓約2,920萬元或約44.2%。該單位為The Grampian低層A室，實用面積2,135平方呎，原則四房連套，改為三房連套間隔，連一個車位。環亞物業拍賣於今日稍後（29日）以3,680萬元起拍，折合實用呎價約17,238元。放盤相片顯示，單位間隔闊落，裝修企理。閱讀更多：坤哥愛子同款｜屯門掃管笏OMA by the Sea銀主盤 大劈一半258萬起拍業主破產遭收樓 大埔Silicon Hill首現銀主盤 250萬開拍 三年樓價蒸發42%原業主於2017年6月以6,600萬元購入該單位；2017年至2023年期間，多次將物業抵押予銀行及財務公司借貸，除最初樓宇按揭外，另有九次向財仔借款，單筆借貸金額由170萬元至6,000萬元不等。累積十次抵押的情況令物業最終成為銀主盤，須透過拍賣變現。撇除兩筆未公開金額的貸款，該名業主在近六年間向財仔累計借款至少達7,890萬元。若單位以底價3,680萬元成交，較2017年以

28Hse.com ・ 1 天前