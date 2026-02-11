Anthropic 發佈 Windows 版 Claude Cowork 自動化工作新時代來臨

繼在 macOS 推出後，Anthropic 的 AI 助理 Cowork 現在正式登陸 Windows 平台。這款 Windows 版本包含了 macOS 版本的所有功能，包括檔案存取、多步驟任務執行、外掛程式以及用於整合外部服務的 MCP 連接器。使用者現在可以設定全域或特定資料夾的指令，讓 Claude 在每個對話視窗中遵循。

付費訂閱用戶優先體驗研究預覽版

目前 Windows 版 Cowork 仍處於研究預覽（Research Preview）的早期測試階段。這項功能已開放給所有在 claude.com/cowork 註冊的 Claude 付費訂閱用戶使用。這標誌著 Anthropic 在 2026 年擴大其 AI 工具可用性的重要一步，讓更多專業用戶能在不同的作業系統環境下利用自動化代理工具處理複雜任務。

https://youtu.be/UAmKyyZ-b9E

需授權檔案存取權限

安裝該系統並授予其檔案存取權限的使用者，特別是涉及敏感或私人數據時，應警惕網絡安全風險。生成式 AI 可能會受到對抗性提示（提示注入）等攻擊向量的利用。事實上，Cowork 在發佈後不久就曾遭遇過類似的安全挑戰，使用者在整合 AI 代理程式進入工作流程時，需仔細評估系統的安全界限與權限控管。