焦點

錦綉花園 5 億工程︱特委會決議分拆招標遭管理公司推翻

Yahoo Style HK

ANTM紀錄片Tyra Banks爆內幕！2003年起風靡一時的模特兒選秀節目，紀錄片Netflix 2.16上架

「Wanna Be On Top！」

Yahoo Style
Yahoo Style
ANTM紀錄片Tyra Banks爆內幕！2003年起風靡一時的模特兒選秀節目，紀錄片Netflix 2.16上架
ANTM紀錄片Tyra Banks爆內幕！2003年起風靡一時的模特兒選秀節目，紀錄片Netflix 2.16上架

「Wanna Be On Top！」看到字都自動會有聲音，是出自美國超火紅模特兒選秀節目America's Next Top Model（簡稱ANTM）裡面很有名的字句。近日見到主持兼監製，美國名模Tyra Banks預告會有節目相關的紀錄片在Netflix上架。

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報

ANTM原班主持人馬，Jay Manuel、Nigel Barker、Miss J Alexander，還有一上參實者都會分享節目內的辛酸秘聞，當然不少得很多的「八卦內幕」會在節目裡分享。各位看著ANTM長大的「千禧一族」，2月16日準備好爆谷零食，坐下來看這場一連3集的選秀節目紀錄片！

廣告

America's Next Top Model，港譯《全美超級模特兒新秀大賽》，是美國模特兒選秀節目，在2003年首度登場，並在2018年結束，長達15年的節目，共24季，當中第11季更在香港取景拍攝。由美國名模Tyra Banks主持與監製，每季選出12-14名參賽女孩，透過硬照拍攝、走秀、廣告試鏡及挑戰賽競爭。冠軍獲得模特兒合約、化妝品代言（如CoverGirl）及現金獎勵。

（Getty Images）
Getty Images
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）

節目裡捧紅不少模特兒，包括「維密天使」Adriana Lima，而選手們、選手與主持們的戲劇衝突，如罵戰是收視亮點。相信今次的幕後紀錄片，觀眾都會想留意節目裡的Drama拆解，期待2月16日在Netflix上架的《REALITY CHECK: INSIDE AMERICA'S NEXT TOP MODEL》。

（Getty Images）
（Getty Images）

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流熱話：

Lisa加盟Nike，首波造型照預告出新波鞋！鎖定同款Air Max 95粉紅新色三月登場

「最美臉孔」2025由Rosé擔任！全球百大美女排名出爐，泰星掘起Pharita、Becky、鄺玲玲也上榜

31歲Jisoo變身「請吃飯的漂亮姐姐」，生日請粉絲歎海底撈！寵粉「歐妮」分享強大心臟治癒療法：記住人生最重要的還是自己

Yahoo新聞專題報道

其他人也在看

方力申演唱會罕晒溫馨三代同堂照 太太葉萱產後狀態曝光 網民：佢老婆真係好靚

方力申演唱會罕晒溫馨三代同堂照 太太葉萱產後狀態曝光 網民：佢老婆真係好靚

方力申再為歌迷送上驚喜，於舞台上首度公開三代同堂全家福，太太葉萱（Maple）產後嘅正面照亦首次曝光，引起網民熱議。

Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
黃曉明、Angelababy合體了！離婚4年「一起帶兒子去迪士尼」　親子溫馨畫面曝光

黃曉明、Angelababy合體了！離婚4年「一起帶兒子去迪士尼」　親子溫馨畫面曝光

1月25日，有網友在上海迪士尼樂園巧遇黃曉明與Angelababy（楊穎）帶著9歲兒子小海綿同遊。兩人雖已離婚4年，但當天互動自然、默契十足，一家三口久違同框引起討論。

姊妹淘 ・ 1 小時前
張寶兒拍片指與2歲大仔有拗橇 網民批評做法：傷害性挺大的

張寶兒拍片指與2歲大仔有拗橇 網民批評做法：傷害性挺大的

張寶兒（Bowie）與袁偉豪喺2017年因拍攝TVB真人騷節目《打工捱世界II》而撻着，拍拖3年後結婚，2023年誕下大仔「袁咕碌」袁晞祐，去年再誕下細仔「袁氹氹」，一家四口幸福愉快。近日張寶兒拍片上載到社交網站表示自己第一次與2歲「袁咕碌」有拗橇，結果引起網民熱議。

Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
Angelababy著高訂禮服宣傳國產運動鞋 激嬲國際知名設計師

Angelababy著高訂禮服宣傳國產運動鞋 激嬲國際知名設計師

Angelababy早前為內地運動鞋代言，出席直播活動，為隆重其事，她特別穿上高訂禮服，配上品牌產品現身，怎料引起高訂品牌設計師的反彈。

Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
碧咸全家出動見證Victoria授勳儀式 大仔Brooklyn同老婆Nicola繼續冇影

碧咸全家出動見證Victoria授勳儀式 大仔Brooklyn同老婆Nicola繼續冇影

自從大仔Brooklyn同富家女Nicola Peltz結婚後，前英格蘭國腳球星碧咸夫婦同呢個仔及新抱關係惡化，日前Brooklyn更發長文控訴，碧咸與Victoria破壞他與太太Nicola的關係，明言唔想同家人和解。「我不是被控制下作此決定，而是第一次站出來為自己發聲，我的父母無止境地破壞我的感情，從婚禮前就一直沒有停止過。」

Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
Pizza-BOX全線結業｜23年歷史畫句號！前身Domino's高峰期14間店 網民嘆：性價比高過PHD都做唔住

Pizza-BOX全線結業｜23年歷史畫句號！前身Domino's高峰期14間店 網民嘆：性價比高過PHD都做唔住

香港餐飲業寒冬再添一員傷亡！經營長達23年的本地連鎖薄餅品牌「Pizza-BOX」，近日被發現全線結業，其位於觀塘的最後一間分店已於2026年1月悄然落幕。這個前身為 Domino's Pizza 的品牌，曾是不少港人的平價Pizza首選，如今正式走入歷史，令大批網民大感惋惜，慨嘆「以後冇得食芝腿多士」。

Yahoo Food ・ 1 小時前
BLACKPINK演唱會｜Rosé尾場歎咖哩魚蛋！豎拇指讚好味 盤點巡演「吃播」名單：雞蛋仔/奶茶/鹽酥雞

BLACKPINK演唱會｜Rosé尾場歎咖哩魚蛋！豎拇指讚好味 盤點巡演「吃播」名單：雞蛋仔/奶茶/鹽酥雞

BLACKPINK世界巡迴演唱會《DEADLINE》香港站來到最後一晚（26日），全城 Blink（粉絲暱稱）除了不捨，最期待的莫過於成員 Rosé 的「每日一吃播」環節！繼頭兩場品嚐了雞蛋仔和港式奶茶後，Rosé 今晚終於向這一款「國民級小食」下手，試食後更興奮豎起拇指，場面相當可愛！

Yahoo Food ・ 6 小時前
「最佳女朋友」唐詩詠自爆懷疑男友與前女友聯絡而當街發脾氣 終發現對方偷食：我由夜晚喊到朝頭早5點

「最佳女朋友」唐詩詠自爆懷疑男友與前女友聯絡而當街發脾氣 終發現對方偷食：我由夜晚喊到朝頭早5點

被封「最佳女朋友」嘅唐詩詠，入行以來僅承認過3段戀情，分別為余文樂、崔建邦及洪永城，但都未能開花結果。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
BLACKPINK演唱會Jennie「戴著墨鏡眼淚」畫面瘋傳，連帶同款Ray-Ban太陽眼鏡狂被詢問

BLACKPINK演唱會Jennie「戴著墨鏡眼淚」畫面瘋傳，連帶同款Ray-Ban太陽眼鏡狂被詢問

BLACKPINK演唱會香港站完結，也是《DEADLINE》世界巡迴演唱會的終章，四閨女最後都哭成淚人感動不捨，而Jennie「戴著墨鏡眼淚」畫面也在Threads上瘋傳，BLINKS心疼她之餘，連帶同款太陽眼鏡都被詢問！

Yahoo Style HK ・ 1 小時前
單文柔帶陳展鵬坐高鐵唔講去邊　安排大型煙花慶生

單文柔帶陳展鵬坐高鐵唔講去邊　安排大型煙花慶生

【on.cc東網專訊】視帝陳展鵬與單文柔（Phoebe）向來是圈中模範夫婦，早前展鵬49歲生日，獲太太炮製連環驚喜，認真有心思。Phoebe昨日在社交網晒慶生片，Phoebe片中帶展鵬來到高鐵站，展鵬稱：「等咗咁多日，一直都唔知我生日要去邊，只係知道要嚟搭高鐵，

東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
歐倩怡7字真言疑暗示新歡比郭晉安性格好 自爆男友肌肉型體能好

歐倩怡7字真言疑暗示新歡比郭晉安性格好 自爆男友肌肉型體能好

歐倩怡（Cindy）與郭晉安於2006年結婚，一直被認為是模範夫妻，直至2024年無預警下宣布離婚，結束18年婚姻，而一對仔女郭令山及郭以雅與爸爸郭晉安同住。

Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
梁藝齡罕有露面表明冇戲癮 「最有氣質任盈盈」一年經歷大車禍喪母專心傳道

梁藝齡罕有露面表明冇戲癮 「最有氣質任盈盈」一年經歷大車禍喪母專心傳道

曾經係TVB花旦嘅梁藝齡（原名梁珮玲）成為基督徒多年，近年專注傳道之外，更成為「中華聖經文物館」館長

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
周渝民帶老婆喻虹淵看王心淩演唱會！　8歲女兒乖巧坐爸媽中間萌翻

周渝民帶老婆喻虹淵看王心淩演唱會！　8歲女兒乖巧坐爸媽中間萌翻

1月24日，周渝民帶著妻子喻虹淵和女兒，一同現身王心凌在台北小巨蛋舉辦的「SUGAR HIGH 2.0」巡迴演唱會，並與陳喬恩、Alan夫妻坐在同一區觀賞演出，難得一家三口同框引發關注。

姊妹淘 ・ 1 小時前
女星同款配件搜出來！高允貞、Jennie、Jisoo、孫藝珍…金世正這顆水桶包，實用到秒心動

女星同款配件搜出來！高允貞、Jennie、Jisoo、孫藝珍…金世正這顆水桶包，實用到秒心動

女星同款配件：高允貞近期熱播韓劇《愛情怎麼翻譯》，高允貞在第六集中戴上的MARITHÉ+FRANÇOIS GIRBAUD 經典 LOGO羊毛貝雷帽，一出現就讓人默默截圖。沒有過多裝飾，卻因為比例與細節剛剛好，成功把角色的溫柔、日常與一點法式隨性感全部兜在一起。這頂貝雷帽就像劇情裡的情...

styletc ・ 1 天前
朱茵與黃智雯合影 網民驚嘆外貌逆齡長 曾分享保養方法

朱茵與黃智雯合影 網民驚嘆外貌逆齡長 曾分享保養方法

54歲朱茵於1991年參演首部電影《逃學威龍2》，之後憑《西遊記第壹佰零壹回之月光寶盒》和《西遊記大結局之仙履奇緣》「紫霞仙子」一角備受關注，成為女神

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
Lisa@BLACK PINK素顏現身車公廟　與粉絲揮手勁親民

Lisa@BLACK PINK素顏現身車公廟　與粉絲揮手勁親民

韓國人氣女團BLACK PINK昨日（24日）起一連三晚假啟德體育園主場館舉行第3次世界巡迴演唱會《DEADLINE》，雖然今晚還有演出，但泰籍成員Lisa今日（25日）爭取時間去沙田車公廟，有網民在社交網上載照片，表示見到Lisa手持香燭誠心參拜，而素顏上陣的Lisa戴眼鏡，身穿粉紅色上衣，打扮低調，Lisa親切地跟認出她的粉絲揮手，不過當粉絲問可否合照時，經理人便指因Lisa是素顏而不方便合照。

東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
梁朝偉現身巴黎大師班 自爆靠一本書克服社交恐懼症

梁朝偉現身巴黎大師班 自爆靠一本書克服社交恐懼症

現年63歲影帝梁朝偉入行超過四十年，拍過無數燴炙人口嘅經典電影，憑無庸置疑演技及電力十足嘅迷人眼神，魅力風靡全球。梁朝偉性格沉靜又內向，甚少喺大眾面前展現活潑嘅一面。梁朝偉首部主演歐洲電影《寂靜的朋友》（Silent Friend）近期於多個國家進行宣傳，最新一站就去到法國巴黎，梁朝偉除咗出席首映之外，更現身公開售票嘅大師班接受訪問，面對陌生嘅主持及幾百位歌迷，原本以為佢會好內斂及怕醜，點知佢全程不斷有講有笑，同曾認有社交恐懼症嘅佢好唔同。

Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
BLACKPINK香港演唱會｜Lisa被野生捕獲去拜車公廟 網民大讚：真人身材及素顏皮膚好好

BLACKPINK香港演唱會｜Lisa被野生捕獲去拜車公廟 網民大讚：真人身材及素顏皮膚好好

韓國天團BLACKPINK的《DEADLINE》世界巡迴演唱會香港站正於啟德主場館熱烈進行。四位成員的舉手投足均是全城焦點，除了舞台上的強勁演出，她們私下的行程亦令粉絲非常好奇。昨日（1月25日）Lisa就被發現現身沙田車公廟，隨即引起社交平台熱話。

Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
周國賢盲盒音樂會600人迫爆中學禮堂 唱足14首high爆 自爆童年志願

周國賢盲盒音樂會600人迫爆中學禮堂 唱足14首high爆 自爆童年志願

英皇娛樂推出全新神秘企劃「盲盒音樂會」，首場演出日前終於揭盅，頭炮歌手就是剛剛宣佈加盟的周國賢（Endy）！音樂會名副其實是「盲盒」，事前完全沒有資料透露，連歌手、開Show地點都完全保密，實行考驗fans忠誠度！但依然吸引過千fans報名，可惜場地有限，最後要靠抽籤，只有六百位幸運兒可以入場。

Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
Alo Yoga傳香港開店？疑接手Fortnum & Mason尖沙咀K11 Musea舖位，隨時成為Lululemon勁敵

Alo Yoga傳香港開店？疑接手Fortnum & Mason尖沙咀K11 Musea舖位，隨時成為Lululemon勁敵

Fortnum & Mason尖沙咀K11 Musea店於1月25日正式結業，隨即已經傳來新舖由Alo Yoga接手。這個於2007年創立於美國洛杉磯的高端瑜伽服飾品牌，外國一線名人Kendall Jenner、亞洲區有BLACKPINK Jisoo以及BTS Jin也是代言人之一，也是「瑜珈界愛馬仕」Lululemon的強勁對手。如果Alo Yoga真的在香港開店，一眾Alo迷就可以親臨店舖試衫！

Yahoo Style HK ・ 7 小時前