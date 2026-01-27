ANTM紀錄片Tyra Banks爆內幕！2003年起風靡一時的模特兒選秀節目，紀錄片Netflix 2.16上架

「Wanna Be On Top！」看到字都自動會有聲音，是出自美國超火紅模特兒選秀節目America's Next Top Model（簡稱ANTM）裡面很有名的字句。近日見到主持兼監製，美國名模Tyra Banks預告會有節目相關的紀錄片在Netflix上架。

ANTM原班主持人馬，Jay Manuel、Nigel Barker、Miss J Alexander，還有一上參實者都會分享節目內的辛酸秘聞，當然不少得很多的「八卦內幕」會在節目裡分享。各位看著ANTM長大的「千禧一族」，2月16日準備好爆谷零食，坐下來看這場一連3集的選秀節目紀錄片！

America's Next Top Model，港譯《全美超級模特兒新秀大賽》，是美國模特兒選秀節目，在2003年首度登場，並在2018年結束，長達15年的節目，共24季，當中第11季更在香港取景拍攝。由美國名模Tyra Banks主持與監製，每季選出12-14名參賽女孩，透過硬照拍攝、走秀、廣告試鏡及挑戰賽競爭。冠軍獲得模特兒合約、化妝品代言（如CoverGirl）及現金獎勵。

（ Getty Images ）

（Getty Images）

（Getty Images）

節目裡捧紅不少模特兒，包括「維密天使」Adriana Lima，而選手們、選手與主持們的戲劇衝突，如罵戰是收視亮點。相信今次的幕後紀錄片，觀眾都會想留意節目裡的Drama拆解，期待2月16日在Netflix上架的《REALITY CHECK: INSIDE AMERICA'S NEXT TOP MODEL》。

（Getty Images）

